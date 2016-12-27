Певица Светлана Островская: «Нужно благодарить за все Вселенную»

27.12.2016

Новый год уже совсем скоро постучится к нам в двери. Ничто так не создает праздничную атмосферу, как новогодние песни. В этом году на простор шоу-бизнеса ворвалась новая композиция и вместе с ней клип певицы, автора и исполнителя собственных песен Светланы Островской с символическим названием «Новый год».





Именно о ней речь пойдет в интервью. Кроме того, артистка поведала о том, как будет встречать год Огненного Петуха, о новогодних традициях и чудесах.

- Как появилась песня «Новый год»? К ее написанию подтолкнул сам праздник или она «родилась» по другой причине?

- Я хотела написать новогоднюю песню еще в прошлом году, но не успела. Как говорится, дорога песня к Новому году. В этом году я еще летом стала думать о Новом годе и о том, какой бы могла быть эта песня. Прежде всего мне захотелось поблагодарить год уходящий, и всех друзей, и все обстоятельства - и хорошие, и разные, словом, я поняла, что нужно начать с благодарности. Поэтому в украинском варианте песня начинается с «Дякую, скажу я цьому року дякую…», а в русском «Я скажу, спасибо году этому скажу…». Думаю, нам всем очень важно благодарить Вселенную за все, что с нами происходит, – и за победы, и за уроки… Об этом и песня!

- Как проходили съемки? Сколько они длились?

Что наиболее запомнилось в ходе съемок?

- Съемки заняли целый день. К счастью, мы все успели и даже отсняли больше, чем нужно. Идея сценария была изначально моя, а помог мне ее реализовать режиссер Валерий Котенко. Поскольку у нас в клипе были задействованы коты, то основные «веселости» были связаны с ними. Мейн-кун Лепа залез под огромную дубовую кровать, и единственным способом его оттуда вызволить оказалось поднять эту самую кровать. А когда все разошлись я еще часик отдирала новогодние блестки от паркета. Кстати, если кто-то столкнется с такой же проблемой – лучше всего это делать сухой туалетной бумагой.

- В клипе вы демонстрируете воплощение чудес. А как считаете, такой позитивный клип способен вселить веру в лучшее завтра?

- Можно было просто снять клип с собой в главной роли – я, я и еще раз я. Это хороший ход, который активно используется сейчас в видео. Но это как-то скучно – пританцовывая, радостно петь около елки. Я посмотрела несколько новогодних клипов – и все они достаточно стандартны. Тогда я стала думать. Сначала решила снять в клипе дочку, но дочка и мама – в этом тоже нет ничего оригинального. Ну и мы решили перевоплотиться друг в друга, чем повеселили наших зрителей. А верить в чудеса нужно всегда и искать их каждый день в своей жизни. Они есть! Просто мы – такие скучные взрослые – об этом часто забываем…

- И музыка в целом может творить чудеса?

- Музыка может и лечить, и поднимать настроение, и вгонять в депрессию. Женщина должна чувствовать это на уровне интуиции. Я, например, в какой-то момент перестала писать, скажем так, грустные песни – о несчастной любви прежде всего. Такие песни очень востребованы молодежью – когда начинается период свиданий и расставаний. Вообще, мне кажется, хотя я, возможно, и ошибаюсь, что современная украинская молодежная музыка как раз тематически такая: «он меня бросил, что же мне делать, я так его люблю» или «все так плохо, меня никто не понимает, что же мне делать»… Словами мы программируем свой мозг. В принципе, нотами тож, ведь есть тот же минор – «грустный» лад и мажор – лад позитивный. В музыке, безусловно, есть магия. Но боюсь, в основном она осталась в классике.

- Ежегодно мы в канун Нового года загадываем желания и ждем их исполнения. А какие способы посоветовали бы вы, чтобы желания сбывались?

- Способов миллион – достаточно залезть в Интернет. И сжигать бумажку с желанием, а потом выпивать шампанское с пеплом (тут важно написать эти самые желания, пока бьют часы, и успеть сжечь тоже)… И писать письмо Деду Морозу и класть его в морозильную камеру… И просто писать… Чтобы желания сбывались, надо верить, хотеть и очень много работать.

- Вы следуете какой-то новогодней традиции из года в год?

- Моя семья очень старомодна в этом плане – пойти в баню, накрыть стол (оливье обязательно), включить телевизор, подурачиться. Но в этом году мы с дочкой готовим викторины, тесты, загадки с подвохом – в общем, развлечения. Я не люблю куда-нибудь ходить в новогоднюю ночь. Обычно 31 декабря – такой суматошный день, что хочется быстренько отметить и лечь спать. Вообще в правильной встрече Нового года самое важное – иметь наготове кровать, куда можно завалиться в любой момент независимо от всех.

- Год Огненного Петуха как вы будете встречать? И почему это имеет значение?

- Вспомнила – важно в Новый год надеть что-нибудь новенькое (хоть трусы) и нацепить на себя побольше драгоценностей. Как я понимаю, год Петуха надо встречать в чем-то ярком, пестром, красном, желтом… Поскольку все мы заложники фразы «как встретишь – так и проведешь», то не нужно экспериментов. Нужно веселиться, танцевать, петь песни и есть что-нибудь низкокалорийное. Да, и еще обязательно надо заняться сексом в новогоднюю ночь. Если, конечно, это тоже для вас важно.

- Какое блюдо вы считаете обязательным на праздничном столе?

- Мы всегда готовим оливье – причем с домашним майонезом, «шубу«, в прошлом году я заморочилась с холодцом… Наверное, в этом придется сварить пшенную кашу… С белыми грибами. Торт – обязателен торт! Если честно, я не сторонница новогодней обжираловки. Так и хочется сказать: люди, это же не последний день, когда вы сможете поесть! Меня очень привлекает идея купить креветки, красную рыбу, икру, овощи… И сделать такой Wellness Новый год. Но оливье все равно оставим!

- Пожалуйста, новогоднее пожелание для наших читателей.

- Желаю вам быть радостными и развиваться весь год! Никому не завидовать, а искать свой путь! Найти свою мечту! Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то перестаньте делать то, что вы всегда делали. Ищите новые пути! И всем женщинам желаю иметь мужчину, к которому можно прижаться в холода, а летом отправиться с ним к морю. И пусть он за все платит! А мы будем тратить свои заработанные деньги на свою мечту! С наступающим праздником! Будьте счастливы!

Беседовала Ксения Купренко.



