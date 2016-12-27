План Кузьменко: зарплаты, дети и дороги

27.12.2016

По предварительным оценкам, результаты 2016-го позволят Кировоградщине подняться со вполне достойного 11 места на 8 строчку рейтинга областей Украины по социально-экономическому развитию. Такой главный итог подвел глава региона Сергей Кузьменко, общаясь с журналистами на прошлой неделе.





О главном

По информации председателя ОГА, объем капитальных инвестиций в регион составил в 2016 году почти 4 миллиарда гривен. По самой грубой прикидке, это на миллиард с лишним больше, чем в предыдущем. И пока отдельные политики раскручивают «зраду», спекулируя на объективно существующих негативах в аграрном секторе, именно сельское хозяйство стало отраслью, на которую приходится более половины всей суммы капиталовложений, – около 2,1 млрд грн. Еще примерно по миллиарду инвестировано бизнесом в промышленность, а также государством и местными бюджетами – в объекты социальной сферы, дороги и тому подобное.

В частности, в регионе построено 9 элеваторов и сушильных комплексов, появились новые товарные фермы и перерабатывающие предприятия, открыт современный литейный завод «Металит» в областном центре, 40 миллионов гривен вложено в развитие и модернизацию водопровода «Днепр-Кировоград».

К сожалению, есть и негативы. Аграрное рейдерство и скандалы на земле стали одним из самых заметных трендов уходящего года. Председатель ОГА уверен, что это связано прежде всего с ростом конкуренции в сельском хозяйстве.

- Именно в ходе конкуренции люди иногда создают информационные поводы, которые ничем затем не подверждаются. А вот все остальное – это незаконные решения должностных лиц, - отметил Кузьменко, отвечая на вопрос нашего журналиста. - В последнее время ко мне звонили жители Долинского района о том, что снова есть решение суда за пределами области, в Запорожской или Харьковской, подтвердившее, что одно из предприятий имеет огромную финансовую задолженность перед другим предприятием. Владелец бьет тревогу и правильно делает, обращается ко всем правоохранительным органам, что это фиктивное решение суда. Я провел консультации со всеми правоохранительными органами и акцентировал их внимание на том, что надо в кратчайшие сроки разобраться с этим вопросом. А владельцу нужно обратиться в суд, чтобы конституционным способом защитить то, на что посягают. Мы не позволим, чтобы на территории области кто-то завладевал чужим имуществом. Что касается закона и законности, то я надеюсь, что судьи в этом вопросе будут делать свою работу, ведь и судебную ветвь власти ждет реформа. Я надеюсь, что эта реформа даст тот результат, которого ожидают люди. Люди ожидают справедливых решений.

Последнее утверждение наверняка касается селян-пайщиков, реальных владельцев пахотных гектаров. По словам главы Кировоградской ОГА, другого пути, кроме создания либерального рынка земли, в Украине нет, и рано или поздно люди получат конституционную возможность воспользоваться своим правом собственности. Сейчас, напомним, его прямо нарушает мораторий, который продлен Радой еще на год – до 1 января 2018-го.

Среди главных тем года – также и официально заявленная ​​в Украине децентрализация. Процесс передачи бюджетных доходов и полномочий территориям продолжается и уже имеет положительные результаты, которые можно «пощупать». Так, собственные доходы областного бюджета в 2016 году выросли, по сравнению с предыдущим годом, в полтора раза, и это стало возможно в том числе благодаря бюджетной децентрализации, а также совместной работе представителей реального сектора экономики – промышленников и аграриев, подчеркнул Кузьменко.

В целом нынешний бюджет области составил 8 миллиардов гривен, из которых 3,2 миллиарда – собственные поступления. Социальная сфера – все направления, в том числе жилищные субсидии, – «съела» 2,5 миллиарда, почти в полтора раза больше, чем в 2015-м, расходы на образование и здравоохранение также выросли и составили 2,2 миллиарда гривен. В порядке шефской помощи 7 миллионов из областного бюджета были выделены на поддержку военных частей, базирующихся на территории Кировоградщины, – это ремонты казарм, создание спортплощадок для военных, ремонт разбитой военным автотранспортом дороги в Богдановке и другие работы.

Итоги и планы

Одной из главных задач областной власти на следующий год, по словам ее первого лица, станет дальнейший рост заработной платы.

- Когда я ставил задачу для новых председателей районных государственных администраций, я четко сказал: не может быть на Кировоградщине средняя плата выше, чем средняя зарплата в сельском хозяйстве, - в частности, подчерк­нул Кузьменко. - Хочу напомнить всем, что в начале 2015 года средняя заработная плата составляла в области примерно 2800 гривен, а в сельском хозяйстве – около 2500. Мне приятно, что за период, который мы работали, мы смогли довести уровень заработной платы на Кировоградщине к показателю, когда мы можем сказать, что у нас заработная плата в сельском хозяйстве стала выше средней по области. Около 4000 мы будем иметь среднюю зарплату в сельском хозяйстве. На 2017 год мы ожидаем значительного роста заработных плат в бюджетной сфере – образовании, здравоохранении, культуре, служащих. Мы будем продолжать эту работу.

Другим важным приоритетом останется здоровье жителей Кировоградщины, в первую очередь – самых младших. В рамках инициированной главой ОГА программы «Здоровье наших детей» планируется закончить реконструкцию комплекса областной детской больницы, так называемого детского медицинского городка в конце весны, возможно – в начале лета 2017 года.

- После этого начнем работы в районных и городских отделениях детских больниц – там, где это необходимо. Мы также проведем мониторинг того, как продукты питания закупаются, как они готовятся и попадают на стол к нашим детям. Начиная с детского сада и заканчивая специализированными учебными заведениями, за которые отвечает полностью государство. Проанализируем, как выглядят сегодня наши спортивные залы, спортивные площадки. Отремонтировать в наших школах, сделать современными как закрытые спортивные залы, так и спортплощадки на открытом воздухе, и не только отремонтировать, но и построить новые – это будет все в зоне внимания областной государственной администрации. Я убежден в том, что здоровое питание, здоровый образ жизни и качественная медицинская услуга являются залогом успешной реализации нашего проекта, и мы этому будем уделять значительное внимание.

Напомним, в «Детский медицинский городок» – областную больницу, которая обслуживает детей со всей области, в 2016-м уже были инвестированы значительные средства из государственного и местных бюджетов, около 80 млн в ремонты и 20 млн - в оборудование. Прогнозная стоимость всего проекта – 150 миллионов. Также в уходящем году проводились реконструкция и ремонт отдельных корпусов областной больницы, госпиталя ветеранов войны, станции переливания крови, и не только. В ближайших планах областной власти – найти пути рационального использования бывших ведомственных медицинских учреждений, которые переданы в коммунальную собственность. Сейчас, например, решают, что делать с бывшей железнодорожной больницей города Знаменка.

- В Смолино и Малой Виске будем делать отделение гемодиализа, в областном центре есть медицинская часть № 19 – можно учреждения города, которые находятся в не очень комфортных условиях, собрать в этом современном помещении. Знаменка – убежден, что и кардиология, и хирургия, и терапия найдут себе место в городе и в районе, - отметил Кузьменко.

«На марше» – и реформирование образования, в области небезболезненно продолжается процесс формирования опорных школ. По информации председателя ОГА, чтобы они функционировали качественно, в этом году приобретено 28 школьных автобусов, сделан существенный вклад в техническое оснащение учебных заведений. Что надо и не надо делать местным руководителям и политикам, чтобы снизить социальную напряженность в связи с реформой, одной из неотвратимых составляющих которой становится ликвидация отдельных сельских школ, Кузьменко объяснил на примере очередной скандальной истории в селе Хмелевое, отвечая на вопросы журналистов.

- Это вопрос не общины, а некоторых политиков, которые хотят делать себе политический капитал, – отвечаю со 100 процентами уверенности, - подчеркнул глава области. – Но это ни в коей мере не оправдывает действия чиновников. Ставя задачу главам районных государственных администраций проводить образовательную реформу, я не говорил, что это решение надо принять в кабинете и «перевернуть страницу». Я говорил о том, что нужно поехать, показать школьный автобус, на котором дети поедут за 5-10 километров в лучшую школу. Нужно родителям показать лучшие условия в школе, в каком спортивном зале дети будут заниматься на уроках физкультуры, в какой столовой и что именно будут есть их дети во время пребывания в школе, как технически оснащена школа, показать уровень знаний, который дети во время независимого оценивания показали в той школе, о которой вы говорите, и в той школе, где им предлагают учиться. Я могу вам точно сказать, что у нас на Кировоградщине одна из самых больших проблем – это качество образования в сельских школах. У нас дети не подтверждают тот уровень знаний, который им учителя выставляют, те показатели, которые мы получаем, не дают нашим детям возможности поступать в лучшие вузы нашей страны. Поэтому мы эту работу будем продолжать и объяснять родителям, что мы имеем в виду.

Напоследок – вечная тема. В 2016 году Кировоградщина смогла направить полмиллиарда гривен на строительство, обслуживание и ремонт дорог. Это почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году, и это дало возможность впервые за много лет провести капитальные ремонты значительных участков дорог. Это, в частности, 10 км на стрыйском направлении – от въезда из Черкасской области до Новоархангельска, а также 30 км государственной дороги Знаменка – Луганск – Изварино, и не только.

- Я, к сожалению, пока не успел ознакомиться с тем бюджетом, который был принят ночью, и не могу наверняка сказать, какая, собственно, сумма средств предполагается, но в проекте речь шла о том, что мы получим возможность вдвое больше иметь на строительство дорог, - отметил председатель ОГА.

Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».