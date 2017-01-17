Почему мерзнут александрийские школьники?

17.01.2017

Температурный режим в нескольких школах Александрии, отапливаемых новыми дровяными котельными, не соблюдается в результате нарушений – считают в областной рабочей группе, проверявшей все обстоятельства по распоряжению главы ОГА. Мэр города, в свою очередь, говорит о пьянстве оператора, просьбе директора и блочных зданиях.

В большом интервью, которое вышло на страницах «УЦ» неделю назад, городской голова Александрии Степан Цапюк говорил в том числе об успехах муниципалитета в управлении городским образованием и конкуренции среди школ.

- В тех школах, где мы сделали ремонты, обновили все, просто бум – родители хотят отдавать детей только в такие! – в частности, сказал городской голова.

На словах

После этого в редакцию «УЦ» стали поступать звонки – как раз от родителей александрийских школьников. С жалобами на температурный режим в обновленных школах, переведенных на отопление дровяными котельными в 2016-м. Оказалось, что еще 10 января, когда интервью С.Цапюка только готовилось к печати, то, как отапливаются городские учебные заведения, уже проверяла областная рабочая группа – специалисты управлений и департаментов ОГА, Госпродпотребслужба (бывшая СЭС), госэнергонадзор, ГАСК, ГСЧС…

Комиссия была создана по распоряжению главы ОГА Сергея Кузьменко как раз для проверки таких сигналов. По словам руководителя группы, начальника управления образования областной администрации Владимира Таборанского – многочисленных и системных. Общаясь с журналистами в Александрии, он отметил: жалобы на дровяные котельные были по всем пяти школам, которые перевели на дрова.

- Понятно, что есть нарушения, достаточно серьезные, – сказал Таборанский в прошлый четверг, уже комментируя для «УЦ» предварительные результаты работы комиссии. – На основе анализа документов, общения с людьми и констатации по факту уже сейчас можно сказать, что есть определенный перечень допущенных нарушений, в результате которых температурный режим не соблюдается, в том числе по Александрийскому коллегиуму. Там наиболее сложная ситуация, члены рабочей группы встречались с представителями родительского, педагогического коллективов. Кроме тех фактов, которые были указаны в письменных, телефонных обращениях, они предоставили еще ряд фактов непосредственно на месте. Они также проверяются членами рабочей группы.

В тот же день на заседании городского исполкома проверки прокомментировал и сам городской голова. Степан Цапюк, слова которого передает интернет-издание «Моя Александрия», заверил присутствующих, что школы отапливаются нормально. Претензии к отоплению коллегиума мэр объяснил тем, что, во-первых, имел место одноразовый сбой из-за пьянства оператора в ночь с 11 на 12 декабря. Во-вторых, холод в коллегиуме связан с просьбой директора учебного заведения Александра Авраменко уменьшить отопление на время каникул. В-третьих, школа №17 и коллегиум всегда были холодными, потому что не кирпичные, а блочные.

В свою очередь, директор компании-инвестора котельных ООО «Захід-Схід-Енерго» Александр Паршин сообщил, что в котельной коллегиума уже уволено 6 операторов, всего по Александрии – 21 оператор, и дальнейшая «работа по улучшению кадровой ситуации», мол, ведется.

За подписью

То, что нарушения теплового режима в «обновленных» александрийских школах были и есть, зафиксировано официально – в справке на 19 страниц, изданной по результатам проверки. Как и то, что по этому поводу в «область» подавалась неправдивая информация, а предписания контролирующих органов игнорировались.

Так, многочисленные нарушения в 2016 году зафиксированы в журнале контроля, который ведется в Александрийском коллегиуме. На момент проверки в отдельных кабинетах, в том числе начальной школы, комиссией зафиксирована температура от 10 до 13 градусов со знаком плюс, притом, что даже во внеурочное время по санитарным нормам должно быть минимум 15. В течение прошлого года аналогичные нарушения неоднократно устанавливались и в других учебных заведениях.

В ноябре-декабре 2016-го о том, что в части кабинетов, туалетах, коридорах и спортзале коллегиума холодно, местной Госпродпотребслужбой официально информировались управление образования Александрийского горсовета и городской голова. Для безотлагательного реагирования. Ответов управление не получило, соответствующие мероприятия не предприняты. Согласно информации горуно о соответствии температурного режима в помещениях школ, которая подавалась в областные структуры дважды в неделю, несоответствие санитарным нормам по коллегиуму отмечено лишь раз, в ноябре. Хотя во внутренних документах заведения, как уже было сказано, зафиксированы многочисленные нарушения.

Вообще результаты проверки ставят целесообразность перевода городских школ на «альтернативные» дровяные котельные под большой вопрос. То есть непонятно, в чем, собственно, выгода. Если ставилась цель лучше отапливать школы – то нет, как уже отмечено выше. Если ставилась цель снизить расходы на их отопление – то при установленной для коммунального «Теплокоммунэнерго», которое и отапливало школы раньше, цене в 1350 грн за гигакалорию школы №2 и №9 сейчас платят 1460 грн, а тот же коллегиум, к примеру, – 1440. А если, как следует из решения Александрийского горисполкома от 3 декабря 2015 года, ставилась цель снизить потребление природного газа тем же КП «Теплокоммунэнерго», то в 2016 году оно использовало его на 2,26 миллиона кубометров больше, чем за предыдущий год.

При отсутствии ощутимого позитивного результата, согласно выводам рабочей группы, перевод александрийских школ на новые котельные сопровождался целым рядом формальных нарушений, разбираться с которыми теперь, очевидно, будут компетентные органы. К примеру, категория по надежности электроснабжения котельных не соответствует проектной и нормативной, отсутствует целый ряд необходимых документов, начиная с технических условий на подключение к электросетям и заканчивая актами приема электроустановок в эксплуатацию. Поскольку своих тепловых сетей у «Захід-Схід-Енерго» нет, в 2016 году использовались коммунальные – без документального оформления и платы за их использование. Руководители учебных заведений, покупавшие тепло у частника за государственный счет, могли предъявить ему претензии по поводу качества услуг, но не сделали этого, а заключенными договорами не предусмотрены штрафные санкции за непредоставление услуг нормативного качества – это противоречит требованиям законодательства.

Наконец, дрова, которые используются «Захід-Схід-Енерго» в своих котельных, по закону вообще не являются альтернативным видом топлива – это ведь не отходы деревообработки, не древесный уголь, а просто пиленый лес. По этому поводу, как по вопросам безопасности – котельные на территории школ не огорожены, а дрова пилят прямо здесь же, рядом – также есть целый ряд вопросов нормативного характера.

Остается добавить, что рекомендации комиссии по устранению этих и всех остальных нарушений касаются не только главы ОГА, областных служб и городского головы Александрии, но и СБУ, а также Управления защиты экономики Национальной полиции в области. Да и вся ситуация, в которой частный «инвестор» заработал денег на очевидно невыгодном ни для кого, кроме него самого, проекте, да к тому же предоставляя некачественную услугу, попахивает крайне дурно. Именно так обычно пахнут откаты и коррупция…

Андрей Трубачев, «УЦ».