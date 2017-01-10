Почему нардепы стреляют людям в ноги?

10.01.2017

31 декабря мало кто заметил эту историю, во многих смыслах примечательную. Народный депутат Сергей Пашинский прострелил ногу обычному (без мандата) человеку. За то, что он оказался не в то время и не в том месте.





Вся ситуация до боли напоминает произошедшее в 2009 году у нас на Кировоградщине. Тогда народный депутат, так же, как и Пашинский, от партии «Батьківщина», прострелил простому человеку ногу.

Речь о Викторе Лозинском. В тот день, хорошо посидев в местном заведении общепита с прокурором Голованевского района и начальником милиции района, избранник вместе с ними отправился на охоту. В угодьях Лозинского местный полубомж, даже «блаженный», по словам селян, Валерий Олийнык якобы набросился на вооруженных заграничными карабинами Лозинского и коллег с двумя пистолетами (по первой версии Лозинского) или с ножом (по второй версии).

31 декабря под Киевом, на землях, близких народному депутату Пашинскому, охоты не было. Там просто застрял микроавтобус. Проходивший мимо местный житель помогал водителю вытащить авто из снега. Дорога к владениям Пашинского была частично перекрыта – люди толкали авто. Случайный помощник был выпивши, более того, у него была с собой бутылка слабоалкогольного напитка. И пусть кто-то первым бросит камень в человека, который за несколько часов до Нового года выпил! Извините, у нас две трети взрослого населения страны вечером 31 декабря уже «принявши».

Пашинский был трезв, но его «Мерседес» (ну не «Ланос» же!) вела жена. И она чуть не въехала в застрявший бусик, у которого не была включена аварийка (сдох аккумулятор). С этого все и началось. Жена начала говорить водителю автобуса и его незнакомому помощнику слова исключительной вежливости. Те что-то ответили ласковое. Сергей Пашинский не мог усидеть, понятно. Выскочил, дипломатично поведал, кто он такой и что он с вами, добрыми людьми, сделает. И достал боевой пистолет, лучший в мире пистолет, состоящий на вооружении большинства спецслужб планеты, – австрийский «Глок».

Далее версии несколько различаются. Вячеслав Химикус, вся вина которого в том, что он 31 декабря выпил и остановился помочь незнакомому человеку вытянуть машину из снежного плена, говорит, что увидел перед собой человека, который направил на него пистолет. Он взял да и разбил бутылку слабоалкогольного коктейля ему о голову. В ответ получил выстрел в ногу.

Народный депутат Пашинский же говорит, что Химикус набросился на него, он упал и вынужден был лежа открыть огонь. Сделав предупредительный выстрел в воздух.

Итог таков. Вячеслав Химикус получил очень серьезное ранение (пулей перебита кость) и может провести в больнице до полугода. А нардеп Сергей Пашинский улетел в Австрию, в Инсбрук, кататься на лыжах. Виктор Лозинский в 2009-м, после того, как выпалил картечью по ногам несчастного Олийныка, первые дни был на публике, дал пресс-конференцию в Кировограде. Затем, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность, скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен в международный розыск, потом сам пришел в Генеральную прокуратуру Украины и сдался. Отсидел всего несколько из присужденных ему 14 лет наказания и год назад вышел на свободу.

А Сергей Пашинский даже не подумал отменить свой лыжный отпуск в Альпах! Ранив человека, как ни в чем не бывало, отправился отдыхать. Оно и понятно. Виктор Лозинский был просто депутатом, а Сергей Пашинский – целый глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. К тому же Химикуса он не убил, а только ранил. К тому же потом реально оказал ему первую помощь, своим ремнем перетянул ногу, остановил кровотечение.

Но! Елки-палки, что сделает обычный нормальный человек, увидев в новогодний вечер машину, у которой проблема? Да остановится мужик и будет или толкать, или трос достанет и поможет отбуксировать машину! А затем, после такого новогоднего приключения, с застрявшим и с другим помогавшим еще бы и выпил, и остались бы они друзьями на всю жизнь! Но главы важных комитетов Верховной Рады из другого теста. Они хватаются за пушку, когда какой-то плебей перегораживает ему дорогу.

Это Химикусу и тому водителю еще повезло, что в тот вечер Сергей Пашинский отпустил свою личную охрану. У тех пистолеты не хуже, и кто знает, чем все могло бы закончиться?

А так все закончилось пока не так трагично. Хотя у Вячеслава Химикуса наверняка будут проблемы. Судя по тому, как полиция Киевской области прокомментировала событие, доблестный народный депутат Пашинский может претендовать чуть ли не на государственную награду или Нобелевскую премию мира за все происшедшее. Потому что «чолов’яга» (так написали полицейские) угрожал народному депутату убийством! «Нардеп з власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана – він пляшкою вдарив по голові і збив з ніг депутата».

Прокуратура пока выступила сдержаннее. Обещает объективное и непредвзятое расследование (дела, где задействованы народные депутаты, расследует именно прокуратура).

Не нужно быть Вангой, чтобы спрогнозировать результаты расследования. Пашинский – молодец, Химикус – редиска. К тому же он был судим ранее, по мелочи, штраф в 1700 гривен. Что с того, что, согласно статье 121, часть 1 Уголовного кодекса Украины, за умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения, карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет? Когда народный депутат стреляет по простому человеку, это же не тяжкие телесные, правда? Может, он в тот момент важнейший для страны законопроект в голове писал? А тут машина какая-то поперек дороги, выпивший какой-то… Ну как тут не выстрелить?

Геннадий Рыбченков, «УЦ».