Почему не хвалят Гройсмана?

27.12.2016

- Петр Алексеевич, а почему мы поднимаем судьям зарплату на 300%, а учителям всего на 50%?

- Видишь ли, Вова, в школу мы с тобой уже точно не попадем…





Уверен, 97% украинцев ответят на вопрос заголовка мгновенно и одинаково: «Не за что!» 3% оставим счастливцам, не знающим, кто такой Гройсман. Основные аргументы тоже наверняка будут сходными: живем плохо, перемены к лучшему пока только в обещаниях, а к худшему – вот они, в реальности. Но, как правило, простые ответы редко бывают правильными. Тем более что есть и другие причины не хвалить премьера.

Причина вторая: мы просто привыкли ругать наших премьеров последними словами. Исключений практически не было. Лазаренко, Дурдинец, Пустовойтенко, Ющенко, Кинах, Янукович, Ехануров, Азаров, Яценюк – хоть одно доброе слово о ком-нибудь скажете? Тут не все, конечно, но об остальных и вовсе лучше промолчать. Кроме Юли – это особая статья.

Вот перечитал премьерский список, вспомнил об «успехах» каждого и подумал: как Украина вообще дожила до сегодняшнего дня с такими «керманычами»? Это ж сколько в нашей стране здоровья физического и психического! Неудивительно, что у людей выработался рефлекс, как у собаки Павлова: раз премьер – значит, вор и обманщик. Это как минимум.

Еще один стереотип корнями из кучмовских времен: премьер не должен быть умней президента. Ну или хотя бы не выглядеть умней Главного. В его присутствии он может лишь кивать, как собачка на лобовом стекле, и внимать. Правило это, кстати, вполне живо и сегодня и симпатий широкой публики Владимиру Борисовичу не добавляет.

Харизма – вот необходимое качество для политика! Хорошо бы еще народные массы знали, что это такое. А то ведь тут все на интуиции и вторичных половых признаках формируется. Послал матом вице-премьера на людях – красавец! Начал бюджетно любезничать на трибуне со штатными, пардон, популистами – сам такой!

Знали бы за что – может, и похвалили бы. Отсутствие доступной и доходчивой информации – еще одно серьезное препятствие для объективной оценки работы правительства. Кто рассказывает нам об успехах и перспективах Кабмина Гройсмана? Лично товарищ Гройсман и его Кабмин. Прямо скажем, не самые убедительные спикеры. Даже не вникая в суть сказанного, зритель тут же включает музыкальный блок «Пой, ласточка, пой». А, с другой стороны, задача-то практически непосильная: пойди объясни голодному и босому, что он сытый и обутый.

В период Яценюка все СМИ просто были завалены «джинсой» о достижениях правительства. На любую тему – о «стене», о золотовалютных резервах, о друзьях из МВФ… И кто-то же это все читал?! Сейчас – полная тишина. А кто ж тебя бесплатно похвалит?

Теперь о ложках дегтя в бочке потенциального меда. Аваков с расстрелом в Княжичах, с недоделанной реформой и секретаршей в должности замминистра – это ведь тоже Кабмин Гройсмана. И Кириленко с запретами фильмов, музыки и Наташи Королевой на фоне особняка-миллионника – тоже Гройсман. И унылый Климкин с безвизом. А полный минСтець? Да, их навязали Гройсману, но кого это теперь интересует?

Работа нынешнего Кабмина сегодня очень похожа на огромную разрытую канаву, внутри которой ржавая труба, сочащаяся водой и паром из всех дыр. А полработы, как известно, не только дурак, но и умный не похвалит.

Ну и наконец страшный секрет и военная тайна: в отличие от Яценюка, Владимир Гройсман точно еврей. А что нужно сделать еврею в Украине, чтобы заслужить похвалу и доброе слово (если его фамилия не Жванецкий)? Притянуть небо к земле, работать по 20 часов в сутки? Забыть о семье и собственном бизнесе? Не требуйте невозможного от Гройсмана…

Ефим Мармер, «УЦ».