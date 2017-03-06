Подарки к празднику

06.03.2017

Раньше помнил, теперь приходится записывать. Итак, 5 подарков, 6 букетов, 2 цветка в горшках, маме жена купит, дюжина шоколадок, пополнить счет – 2 шт. Звонки, смс, «Вайбер», «Фейсбук». Слава Богу, в этом году без пейджера и «Одноклассников». Может, всем одинаковый текст отправить? Ну не сверяют же они поздравления? Да, чуть не забыл! Последний пункт: послать Вятровича прямым текстом. Пусть не портит праздник.

Уложился в абзац и одну минимальную зарплату. Скромненько, конечно, но те, кто любит, поймут. А теперь посмотрим, как писали полвека назад, с чем пришли наши мужчины к Международному женскому дню. Начнем с первых лиц: в отличие от соседей по дому, мы все о них знаем.

С Президентом мериться подарками сложно: он только детей вчетверо больше моего подарил супруге, не говоря о благосостоянии семьи. И с остальным худо-бедно сложилось, кто бы что ни говорил. Войну не закончил, но хотя бы приостановил. Трех друзей не посадил, но напугал кой-кого сильно. Что касается безвиза и Евросоюза, то тут подарка не вышло, но старался. А потому, с присущей Администрации Президента фантазией, соберет отец и муж нации героинь – матерей и защитниц – в большом зале и изо всех сил станет их хвалить до тех пор, пока они наконец не поймут, кто для них лучший подарок. Один – на всех.

Премьер-министр Гройсман. Если коротко: не подарок. Знаете, Владимир Борисович, что самое обидное для женщин? Пообещать и не сделать. Ну нельзя врать женщинам, г-н премьер! Мужчина матюкнется, плюнет и выпьет. Женщина такой терапии лишена – она обижается и помнит. Зачем было обманывать доверчивых училок и медичек, доказывая, что минималка 3200 – это всеобщее благо и рост экономики? Цены на тарифы и продукты уже уверенно сожрали добавку к жалованью, которою вы широким жестом выдавили из бюджета и еле живого бизнеса. Подарок не на свои – это не комильфо, Владимир Борисович.

Что подарят женщинам Украины народные депутаты, мы все и так знаем. Щире слово! Как говорится, все, чем могу. А на большее, шановні пані, и не рассчитывайте. Дай Бог, чтоб это слово было хотя бы членораздельным.

Еще одна категория граждан, на которую вам, милые женщины, надеяться особо не стоит, – это наша новая национальная элита. Они так рьяно следуют девизу «Отречемся от старого мира», что готовы праздновать День семьи, День объятий и даже День презерватива, лишь бы забыть о ненавистном их новой сущности Восьмом марта. Проще говоря, выпить они за ваше здоровье вместе с вами могут, но на подарок не расщедрятся.

Точно так же не стоит ждать благородных жестов широким массам женского населения от финансово сильных мира сего. Во-первых, разве стали бы они богатенькими, не будь отчаянными скупердяями? А во-вторых, они же сплошь больные люди! Посмотрите, как только их берут, пардон, за задницу правоохранительные органы, так сразу включается схема «сердечный приступ – капельницы – «скорая» – каталка/коляска – сбежал». Исходное состояние здоровья при этом не важно. Хотя «публичного инфаркта» от такого быка, как главный мытарь Насиров, даже самые загнобленные налогоплательщики не ожидали.

А далее, исключив все вышеперечисленные категории мужчин из общего списка, вы, дорогие и любимые женщины всех возрастов и профессий, наконец получите то, что досталось вам либо нелегким трудом, либо по наследству. Нас – ваших мужчин. Которые в меру возможностей и способностей постараются создать для вас 8 Марта атмосферу доброго и красивого праздника. Пусть это и будет главным нашим подарком.

Ефим Мармер, «УЦ».