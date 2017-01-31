«Пока вы разберетесь, нас выселят»

31.01.2017

Вокруг скандального общежития на проспекте Университетском в областном центре сложилась ситуация, напоминающая известный анекдот о собаках, напавших на тещу. Гражданские иски в судах и два уголовных дела, похоже, абсолютно не смущают номинального собственника здания, уже продавшего часть квартир вместе с прописанными в них людьми.

Очередной судебный процесс из череды многих начался на прошлой неделе, во вторник. Отчаявшись добиться справедливости от властных структур и правоохранителей, жильцы сами подали иск об отмене свидетельства о праве собственности на общежитие, выданного в уже далеком 2004 году ЧП «Вагран», связанному с экс-председателем Кировского районного суда Кировограда Владимиром Ярошенко. Заседание, как и многие до него, прошло в отсутствие представителей фирмы.

- Проблема – вызвать «Вагран» в эти заседания. Они специально не получают корреспонденцию, повестки и не ходят (в суды. – Авт.), соответственно. А судьи не могут, кроме заочных решений, ничего вынести без их участия, в чем проблема Гражданско-процессуального кодекса. Заочное решение в любой момент можно отменить на том основании, что их ненадлежащим образом уведомили. Мы уже имели в практике дела, когда они («Вагран». – Авт.) буквально за одно заседание отменяли заочные решения, – говорит Алексей Флоренко, один из юристов, представляющих интересы жильцов в многочисленных судах.

За годы, которые продолжается борьба людей за жилплощадь, полученную ими в бывшем общежитии треста «Кировоградстрой» еще в конце 1980-х, было много других судов, акций протеста, в том числе – бессрочная на площади Героев Майдана в областном центре, городские руководители нескольких созывов пытались найти решение. Все началось в 1997 году, когда дочернее предприятие треста продало здание некоему ООО «Славия», в свою очередь, перепродавшему его «Ваграну» в 2002-м. Давно нет «Кировоградстроя» и дочернего предприятия, продававшего здание «Славии», как и самой «Славии». Все они в разное время были ликвидированы. Оригиналов ордеров на вселение, выданных людям в 2004 г., у них на руках тоже нет – они, согласно тексту одного из судебных исков, находятся у номинального собственника, который отказывает в выдаче документов на руки.

Хотя в феврале 2015-го горсовет областного центра отменил два старых решения исполкома, в том числе – и о погашении правоустанавливающего документа на целое здание общежития, свидетельство о собственности на него «Ваграна» отменено не было. Именно этого жильцы добиваются сегодня в судах самостоятельно. В прошлый вторник, когда состоялось первое заседание по делу, к производству приобщили третье лицо – одного из жильцов, клиентов Флоренко, квартиру которого вместе с прописанными там людьми продали, со слов адвоката, «женщине, киевскому риелтору».

По факту аналогичных продаж «Ваграном» пяти квартир около года назад полицией начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса – мошенничество. Следователь по делу Игорь Мудрый, с которым «УЦ» связалась по телефону, пока не берется комментировать перспективу его передачи в суд с обвинительным актом. В данный момент, по его словам, ведется досудебное следствие.

Для обеспечения хода расследования, грубо говоря – чтобы приостановить сомнительные купли-продажи до его окончания, Мудрый в прошлом году просил суд наложить на спорное имущество арест путем запрета на продажу и отчуждение. Ему отказал сначала Кировский суд – тот самый, что в свое время возглавлял Владимир Ярошенко, которого считают фактическим собственником «Ваграна», а затем не подлежащим обжалованию решением – областной апелляционный в лице судей Деревинского, Ткаченко и Онуфриева. Замечу, эта же коллегия ранее отменила пожизненные приговоры для двоих обвиняемых в жестоком убийстве генерала налоговой службы Владимира Тесленко, уже отбывших ранее сроки за убийство при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, в индивидуальном зачете у Людмилы Ткаченко – оправдательный вердикт для скандального судьи того же Кировского районного суда Алексея Галагана. Его, напомним, задержали патрульные, от которых он пытался сбежать, за вождение внедорожника в нетрезвом виде.

Другой следователь, Денис Вербовой, расследует еще одно уголовное дело по общежитию на Университетском. Тоже о мошенничестве, только связанном уже с получением свидетельства о собственности на все здание. Того самого, которое оспаривают в судах жильцы.

- Много людей допрошено. Допрошены жители дома, с «Ваграна» допрошены люди. Множество запросов во все инстанции, доступы осуществлялись… Следственных действий очень много проведено, – в частности, сказал Вербовой, комментируя ход расследования для «УЦ».

На вопрос о том, когда оно может быть завершено, он, впрочем, тоже ответить не смог. По его словам, сроки досудебного расследования по данному делу не предусмотрены, а то, когда оно может быть передано в суд, зависит не только от полиции, но и от процессуальных руководителей из прокуратуры.

Тем временем, по словам одной из наиболее активных представительниц коллектива жильцов общежития Светланы Бондаренко, на данный момент счета «Ваграна» якобы арестованы – якобы судом за долги перед облэнерго, «накапавшие» как раз за освещение коридоров в злополучном общежитии.

Впрочем, возвращаясь к тому, с чего начинали, скандальное ЧП пока, похоже, чувствует себя очень уверенно, несмотря на вроде как сгущающиеся над ним тучи. Неудивительно, с учетом того, что бывшие коллеги Ярошенко пока успешно отфутболивают попытки следствия хотя бы на время придержать коммерческий пыл «Ваграна», а уголовные производства неизвестно когда будут доведены до суда, и будут ли вообще – все ведь вполне может закончиться и их закрытием. Да и статьи, по которым они начаты, вызывают вопросы.

К примеру, дело, которое ведет Вербовой, возбуждено по самой мягкой, первой части статьи 190 – завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество). Ее максимальная санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. При этом 2 часть той же статьи включает мошенничество, нанесшее значительный вред потерпевшему. Вот если жилье, где ты живешь тридцать лет, где у тебя выросли дети, а у некоторых и внуки, кто-то кому-то продал вместе с тобой, – это незначительный вред? Идем дальше, часть 3 – мошенничество, совершенное в крупных размерах. Речь, напомним, о целом здании, законность получения права собственности на которое и есть предметом расследования – это что, официально все еще «мелочь»? А третья часть 190-й – это уже до восьми лет тюрьмы…

Тем временем с осени прошлого года «Вагран» начал подавать в суд иски на выселение людей – нам известно как минимум о 6 таких, дела по двум из которых были жильцами проиграны в первой инстанции уже по состоянию на ноябрь 2016-го. По слухам, всего подобных исков было подано больше полутора десятков…

После того как эта статья уже была сдана в печать, делегация жителей общежития встречалась с начальником областного управления полиции Владимиром Кондрашенко. Им сообщили, что суд (в апреле прошлого года!) отказал в наложении ареста на здание, а все остальное, мол, укладывается в рамки гражданско-правовых отношений, а значит – не в компетенции органов. Люди, которые год назад писали заявления и квартиры которых сегодня продают, несмотря на наличие у них ордеров, возмущены и собираются искать правды у высшего руководства полиции в Киеве.

Андрей Трубачев, «УЦ».