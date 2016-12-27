Полититоги-2016: излучая оптимизм

27.12.2016

Изнасилование декоммунизацией, призрак борьбы с коррупцией, попытки передела земель и недр, спуск парада оппозиций из центра на места, постепенный упадок общественного активизма и другие итоги, тренды и тенденции уходящего года в стране, области и на отдельных ее территориях – в главном предновогоднем обзоре «УЦ».

«Кропивницк! Кропивницк!»

«Чистую» политику в самых нелицеприятных ее проявлениях мы увидели в эпопее с переименованием областного центра Кировоградщины. В стране без пяти минут победивших демократии с децентрализацией люди с известными фамилиями пропихнули через парламент новое название более чем 200-тысячного города, наплевав на неоднократно зафиксированное мнение подавляющего большинства его населения. Как это выглядело, все помнят – 230 народных избранников нажали кнопки за слово, ни разу не озвученное Парубием до и ни разу правильно – после голосования.

Почему все так? Просто потому, что кто-то решил повесить себе на грудь условную медаль за идеологически верную «перемогу». Осо­знание факта, что подобные вещи по-прежнему возможны в Украине, официально стремящейся к европейским стандартам и ценностям, для четверти населения области стало одним из главных политических итогов уходящего года.

«Воруют…»

Раз уж начали с плохого, 2016-й, как, впрочем, и многие до него, стал в Украине годом коррупции. Борьба с ней пока, к сожалению, оборачивается каким-то позорным цирком. То беглый от НАБУ нардеп вместо того, чтобы давать показания, сыплет из-за бугра компроматами, то с беглого от патрульных судьи, которого поймали пьяным за рулем джипа, его апелляционная коллега всякую ответственность снимает, даже административную. Они оба каждый день надевают мантии и судят – сегодня, вчера и завтра снова.

В руководстве областной юстиции бойца АТО меняют на «бойца» из «Народного фронта», не исполняющего решений суда. Прокурор, арестованная по подозрению в получении взятки, восстанавливается на работе через суд еще до окончания расследования. Ходят слухи, что отдельные судьи Кировоградщины могли отменить пожизненный приговор для ранее уже осужденных убийц за новое убийство за взятку в 150 тысяч долларов. Все это – неутешительные сводки с местных антикоррупционных фронтов.

Тем не менее, областная прокуратура отчиталась о «разоблачении» в этом году 149 коррупционеров, 37 из которых – взяточники. Решениями судов к ответственности по антикоррупционным статьям привлечено 46 человек, которые уплатили в бюджет более 120 тысяч гривен штрафов. Сопоставляем с порядком цифр выше и понимаем – либо прокуратура недорабатывает, либо слухи врут…

То, что до реальных успехов в очищении госслужбы от неправильных людей пока далеко, подтверждает, к примеру, происходившее с Госгеокадастром в целом по стране и особенно – в нашей области. После выступлений участников АТО, требовавших положенных им по закону земельных участков и заявлявших о поборах и произволе местных кадастровых органов, областная «управа» несколько раз сменила голову. А один из ее недавних и.о. оказался на скамье подсудимых, его с возможным подельником обвиняют в вымогательстве и получении взятки в 14,5 тысячи долларов с фермера.

Последний из немногих оставшихся в стране ценных ресурсов – землю – с самого начала года вообще лихорадит особенно сильно. Было несколько громких рейдерских захватов хозяйств и урожаев, с титушками, взломами, уничтожением и подделкой документов. В Бобринецком районе сельхозники объединились в конце концов во владеющий большим количеством легального оружия отряд самообороны. После этого, по словам его представителей, – ни одного случая в трех районах, где они действуют. Иные, более традиционные способы гражданской защиты не работают. Постфактум ведутся расследования, идут разбирательства в судах, но фактически украденный урожай, а значит, и сезонную прибыль, как правило, уже не вернуть. За последние три года в области начато 162 уголовных производства, связанных с рейдерством, половина из них завершена. Примечательно, что в рейдерские схемы часто оказываются вовлеченными представители юстиции – государственные исполнители и регистраторы, выполняющие формально законные действия, но по факту – легализующие захват, остаются неудобные вопросы и к тем же судам, и к правоохранителям. Пока это тенденция.

Атмосфера передела не покидала и более глубокие – в прямом смысле – пласты. Сразу несколько претендентов появилось на кировоградские недра – причем ходатайство на разработку уникального Полоховского месторождения лития областные депутаты согласовали для сомнительной частной компании, связанной, похоже, с криминалом из других регионов, и не согласовали такое же для госпредприятия – хотя бы конкуренции ради. На кону остается золото в Кировоградском районе. Кроме того, опять-таки, по непонятным причинам, облсовет не дал ход аукциону на часть замороженных предприятий буроугольного комплекса Александрии, хуже которым точно стать не может. Все это – итоги и тенденции весьма тревожного свойства, и впереди, думается, еще много неоднозначного.

В общем и целом, несмотря на немалое количество новых контролирующих и расследующих органов, созданных в стране за уходящий год, их совокупная эффективность остается под вопросом. Болезнь ли это роста или системная дисфункция, заложенная изначально, – хотелось бы окончательно понять поскорее.

А уже сегодня мало у кого вызывает сомнение то, что, официально став «фискалами», налоговики не торопятся действовать в государственных интересах – во всяком случае, нашей страны, – и с этим нужно срочно что-то делать. В этом году подчиненные Насирова остановили Харьковский тракторный завод, который в судах смог отстоять свое имущество. Военному заводу АРЗ в областном центре Кировоградщины в аналогичной ситуации повезло меньше, и сейчас уникальное предприятие – под угрозой уничтожения.

«Посевы и надои»

Есть, впрочем, и условно «светлая сторона». После создания нового правительства на Кировоградщину началось настоящее паломничество его представителей, включая премьер-министра Гройсмана. Также осенью в области побывали министр АПК, и.о. министра здравоохранения, глава минкульта. Председатель ОГА Сергей Кузьменко в октябре говорил о новом стиле работы, который импонирует, и государственных деньгах.

- Можно здесь, на месте, решить много текущих вопросов, которые у губернатора есть всегда. Если уровень внимания к области и уровень финансирования останутся на таком же уровне, можно будет говорить о том, что мы – хороший менеджмент, смогли привлечь деньги и реализовать проекты, – в частности, отметил он в интервью «УЦ».

Один из таких проектов – «Здоровье наших детей», который в команде председателя ОГА называют инвестициями в будущее. В его рамках почти на 90 миллионов из запланированных 150 уже профинансирована масштабная реконструкция детской областной больницы – новые помещения, оборудование, системы и коммуникации. Это беспрецедентно. Кроме того, впервые за много лет на территории региона отремонтировали дорогу не «ямочным» способом. Пусть пока это лишь наша часть двух дорог государственного значения Львов – Знаменка, но это более 350 миллионов государственных и кредитных гривен в инфраструктуру Кировоградщины и масштабные технологичные работы, а не традиционное латание дыр на полсезона. Годом дорог в Украине премьер-министр назвал следующий – хочется верить, такой подход станет тенденцией, а не останется разовым пиаром.

Ежегодная агропромышленная выставка «АгроЭкспо» в областном центре, проводившаяся в этом году в четвертый раз, официально стала международной, побила новые рекорды по масштабам и стала событием не только экономическим, но и политическим. Министры, их замы и помы, лидеры отраслевых ассоциаций и союзов, малый, средний, крупный и очень крупный бизнес и СМИ со всей Украины на одной площадке, которая, похоже, постепенно становится важным центром обсуждения и выработки решений для нескольких секторов экономики. Итог и тенденция? Да, безусловно.

Из центра – к периферии. Отдельные территории Кировоградщины стали участниками децентрализационного эксперимента. В эти выходные прошли выборы в новосозданных Соколовской и Великоандрусовской территориальных общинах. Государство обещало им бюджетные и другие преференции по сравнению со «старорежимными» территориальными единицами. Уже в следующем году на соседях увидим, как это будет работать.

То, что методы реформирования редко бывают популярными непосредственно во время проведения реформ, в 2016 году нам наглядно доказало «сопровождение» реорганизации ряда опорных школ области. Протестами против их закрытия или передачи отметились несколько заседаний сессии областного совета – громче всего по поводу интерната в Пантаевке, который так и не передали на баланс городу Александрия. Тем временем в некоторых районах, где реорганизация прошла какое-то время назад, местные довольны результатами. Как и с объединением общин, объективную оценку этим изменениям вряд ли можно будет дать раньше, чем через несколько лет.

Бурление тонн

Описав круг, снова возвращаемся к чистой политике – как бы издевательски это ни звучало. Наши «верхи» в этом году, как всегда, бурлили на славу. В новом парламенте, который избирали, чтобы строить новую страну и противостоять военной агрессии, оказалось слишком много профессиональных игроков на разрушение. Мы увидели настоящий парад оппозиций, причем «своей, отдельной» для каждой политсилы. РПЛ, «Батькивщина», «Самопомощь», «Оппозиционный блок» ведут каждый свою игру, видят альтернативу решениям власти по-своему, и проводят собственные торги за голоса фракции.

В результате всей этой бурной деятельности в голове у вскормленных телевизором украинцев – часто настоящая каша, а в рейтингах вверх ползут популисты. Правда, неуемный азарт к игре на публику, похоже, сыграл злую шутку с одной из ее признанных мастериц – Юлией Тимошенко. И недавний скандал с платными митингами в Киеве, причастность к которым приписывают ее партии, – наименьшая из бед вечной оппозиционерки. Гораздо более серьезные репутационные риски ее партии и ей лично принесло решение привлечь в ряды партии и обеспечить парламентское кресло Надежде Савченко.

Ее возвращение в Украину, без сомнения, стало одним из главных событий уходящего года, а последствия применения закона ее имени – одной из самых печальных его тенденций. Уже к сентябрю 2016-го из тюрем раньше срока вышли около 9 тысяч преступников, включая бывшего нардепа Лозинского и бывшего прокурора Душинского, на счету обоих – отобранные человеческие жизни. Больше половины из всех освобожденных – грабители, воры и убийцы, около тысячи из них уже совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Один из них в конце октября напал на нашего коллегу Руслана Худоярова, сломал ему плечо и ограбил. Без особой огласки в областном центре в пешие патрули по вечерам выходят сотрудники роты особого назначения полиции. Говорят, в связи с криминогенной ситуацией, с которой новые патрульные – еще один тренд прошлого года, похоже, не справляются…

Но вернемся к нашим политикам. То, что какое-то время умиленно списывалось на эксцентричность незаконно плененной на востоке при очень неоднозначных обстоятельствах «айдаровки», прошедшей через ужасы российского СИЗО и ставшей идолом и символом, в последнее время заходит слишком далеко. Переговоры с лидерами сепаратистов, объявленные личной инициативой неприкосновенного нардепа, в очередной раз ставят вопрос Савченко ребром. И, вне всяких сомнений, наносят ущерб репутации «Батькивщины», водрузившей ее «на щит» партии накануне возможных парламентских выборов.

Киевская конъюнктура отзывается эхом на местном уровне. В городских советах двух крупнейших городов региона – областного центра и Александрии – прошли небольшие «революции», каждая со своими нюансами. В шахтерской столице «Батькивщина» и часть УКРОПа покинули условно демократический лагерь, объединившись с «Оппозиционным блоком», поддерживающим городского голову Степана Цапюка. В областном центре поддерживающее мэра Андрея Райковича большинство было переформатировано, «по официальной версии», более договороспособными в ущерб менее конструктивным и, как говорят, имевшим слишком большие аппетиты к земле и имуществу. Что принесет обоим городам эта тенденция – смотрим прямо сейчас.

К концу года в регионе практически сошла на нет и деятельность части заметных общественных активистов, ставшая неотделимой от политических игрищ. С площади перед ОГА давно убрали дежурную палатку, еще в начале года принимавшую по очереди разные группы протестующих по разным поводам, областной власти в основном не касающихся, а потому похожих на банальный заказ. В сессионном зале облсовета давно не видели людей в камуфляже, записные активисты – «майдановцы» с «самообороновцами» – больше не штурмуют прокуратуры и не пикетируют полицию.

Затуханию их активности есть разные причины. Во-первых, большинство областных структур давно «устаканились» в кадровом плане, и лоббировать назначение тех или иных руководителей – полиции или прокуратуры, например, – с помощью общественных выступлений сейчас уже не время. Во-вторых, часть их недавних участников успела слишком ярко засветиться в дурно пахнущих историях. То с бабушками на митинге подерутся, то депутату горсовета по лицу съездят прямо в сессионном зале, то в материалах судебного разбирательства о фиктивном наследстве или уголовном деле об убийстве всплывет фамилия «активиста». А тень в результате падает на уважаемых людей с должностями, которым это не нужно, – возможных кураторов «настоящих буйных» уже не раз называли, область маленькая.

К тому же многие из тех, кто появился в информационном пространстве области после Революции Достоинства как ее участники и сочувствующие, получили должности в ее структурах. Возглавили «горячие линии» и инспекции, стали помощниками народных депутатов и глав советов, например. В новом качестве им как бы и не с руки толкаться с полицией и орать лозунги.

С наступающим?

Как бы то ни было, 2016 год показал определенную динамику – имеем положительный рост ВВП по государству, впервые за три последних года. Промышленность области выросла на 15%, машиностроение – на 25%. Это внушает сдержанный оптимизм. В то же время, к сожалению, мы так и не получили внятных ответов на многие наболевшие вопросы – большие и малые, риторические и вовсе нет.

Например, когда и как закончится война, в которой Кировоградщина уже потеряла полторы сотни своих лучших мужчин и женщин? Что и кому еще нужно сделать, чтобы чиновники и прочие государственные люди перестали красть и вести себя как мерзавцы по отношению к «плебсу», а проворовавшись или опозорившись, клали на стол заявления, а не подавали в суд, судорожно впиваясь ягодицами в подушки кресел в должностных кабинетах? Как еще объяснить людям, что, голосуя за условную «гречку» или заведомо пустые, бредовые обещания и лозунги, выходя на митинг за унизительные полторы-две сотни гривен, они наносят ущерб собственному завтра, лишая надежды на достойную жизнь не только себя, но и своих детей и внуков?

Сюда же – снова отложенный вопрос моратория на продажу сельхозземли и судебная реформа, которая вроде как принята, но по факту не работает пока. Тот же «закон Савченко», негативы которого давно и абсолютно очевидны, но вносить поправки никто не спешит. Ничего еще не закончено с национализацией «ПриватБанка». И так далее.

Поэтому главным итогом 2016 года мы вынуждены признать его «открытый финал», а главной тенденцией – сохранение надежды на лучшее. Отсутствие ответа – еще не отрицательный ответ, правда же? И вообще, в канун Нового года принято излучать оптимизм…

Андрей Трубачев, «УЦ».