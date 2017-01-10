Праздник – он везде праздник. Даже на войне

10.01.2017

Новогодние праздники принято отмечать в кругу семьи или близких друзей, загадывать желания на следующий год и ожидать хоть небольшого, но чуда. Это для нас, тех, кто встречает их в нормальных условиях. Но война на востоке страны внесла свои коррективы. Поэтому значительная часть наших людей празднует в непривычных условиях. По ту и эту сторону фронта. Мы связались со знакомыми, которые вынуждены праздновать вдали от дома, и с теми, кто вынужден отмечать вблизи от территории, контролируемой нашими войсками. По понятным причинам называть точные координаты наших респондентов мы не можем, поэтому ограничимся именами или позывными.





Боец с позывным «Варяг» празднует уже второй Новый год вне круга семьи. Первый раз это было два года назад. Тогда мы вместе отмечали праздник в окрестностях Донецка, будучи мобилизованными третьей волной. Чуть больше года после демобилизации он побыл дома и, несмотря на вполне нормальную работу, вернулся в строй на контракт. Сейчас находится в донецких степях, между Донецком и Горловкой.

- Этот Новый год был не самым удачным для меня праздником. Готовились к нему хорошо: к нам приехали волонтеры из Кировоградской области и из Запорожья. Привезли столько вкусной еды, что пришлось раздавать соседям и местным. Дома не всегда такой стол получается! Однако появились внезапные коррективы. Мы тут почти все провели Новый год с высокой температурой. Один заболел, остальные подхватили. В общем, засада получилась полная. Хорошо, хоть из части антибиотики подвезли, так мы тут вместо бокалов шприцами чокались. Хотя когда закончился антибиотик… Теперь уже вроде бы ничего страшного. Так что на Рождество оторвемся и наверстаем все. В нарядах! Ребятам, что нас выходили, надо дать отдохнуть.

- Как там с погодой и обстановкой у вас?

- За день до Рождества шел дождь, так что сам знаешь – веселого мало. Сейчас начал падать небольшой снег – уже попроще. Только вот у нас опять проблема (без них неинтересно!) – полетела водяная помпа на единственной «таблетке». Остались мы без «живого» транспорта совсем. Теперь все на горбу таскать приходится. Как в 2014-м. Три наших точки нужно же обеспечивать и водой, и едой, и всякими «полезными» вещами. А обстановочка – праздничная. Сепарьё чуток успокоилось, стрелкотня не частая и в основном одиночная. Жить можно!

- Ну с Рождеством вас!

- И вас там, в миру, тоже! Не забывайте про нас! Кстати, забыл рассказать: в Донецке Новый год отмечали и по нашему времени. Там же «эти» ввели российское время, но были смельчаки, которые салют и по украинскому времени дали. Есть там наши!

Еще один вернувшийся на фронт боец праздновал чуток южнее Донецка, между Волновахой и Мариуполем. Андрей по окончании мобилизации пошел на так называемый бессрочный контракт и попал сначала в военкомат. Но потом был отправлен в учебку, там получил новое назначение и теперь больше года служит в ожидании второго дембеля.

- Я на новогодние праздники получил нежданный подарок – приезжала любимая женщина. Командир, видя такое счастье, дал увольнение на двое суток. Получилось снять квартиру в ближайшем поселке, и праздник удался почти как дома. Моя привезла кучу вкусняшек из дому, стол был – загляденье! А теперь отрабатываю – на Рождество заступил в наряд. Пусть другие отдохнут.

А еще к нам на Рождество в часть приходили местные жители. Принесли много всякой еды домашней и самое интересное – пели колядки! На чистой украинской мове. Я таких и в Кировограде не слышал. У нас ребят из Западной Украины много в части – даже они удивились. Приятно было неимоверно!..

Виктор с необычным позывным «Брыль» был в мирном прошлом владельцем небольшого автомагазина в областном центре, сейчас командует взводом материального обеспечения одной из воинских частей ВСУ. Это первый Новый год вне родного дома, где его ждут жена и маленькая дочь. Подписанный контракт обязал его отмечать праздник вдали от семьи в херсонских степях.

- Почти всю ночь разговаривал со своими по телефону. У нас тут спокойно, и, кроме наряда, все отдыхали и веселились. Наш старшина где-то раздобыл наряды Деда Мороза и Снегурочки, так мы и устроили себе сами праздник. С удовольствием придумывали конкурсы и участвовали в них, по очереди фотографировались в нарядах. В общем, дурачились отменно!

Удалось связаться и с теми, кто остается на временно оккупированных территориях Украины.

Вот что рассказала Инна, которая живет в городе Чистяково (старое название – Торез):

- Праздники прошли как всегда. В новогоднюю ночь пошли на площадь, к главной елке города, встретили там друзей, и все вместе пошли к нам праздновать. Стол был накрыт традиционно. На недостаток продуктов не жалуемся. Детям дарили сладкие подарки, причем дважды: один мне на работе дали, второй – в садике на утреннике. Рождество тоже традиционное: кутья, вечеря, кумовья, подарки.

Ольга из Кадиевки (Стаханов) рассказала о своем Новом годе:

- В городе Новый год праздновали не с таким размахом, как раньше, – у народа не так много денег, шиковать особо не на что. Но люди ходили на елку, были фейерверки, хотя тоже мало. В этот день отменили комендантский час, так что можно было ночью передвигаться по городу и ходить в гости.

Мы никуда не ходили. У нас дружные соседи, и всю ночь мы поздравляли друг друга. Тост был один и самый главный – за мир.

Алесей Гора, «УЦ».