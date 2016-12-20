Праздник приехал на троллейбусе

20.12.2016

Современные Деды Морозы (или Святые Николаи) не эксплуатируют труд животных, а ездят на самом экономном и экологичном городском транспорте – на троллейбусах. В этом могли убедиться дети и взрослые, которые пришли праздновать День Святого Николая на площадь перед горисполкомом.





Получилось невероятно красиво! К площади подъехали два новеньких троллейбуса, из окон которых детям махали Деды Морозы. Троллейбусы остановились, и около пятидесяти «дедов» с бородами и посохами высыпали на площадь. Дети – и малыши, и даже школьники – встречали их с восторгом. Увы, потом Деды Морозы повели себя совсем не по-дедморозовски, к детям не подходили (да они и не могли – у каждого в руках была приличных размеров сосна), подарков не раздавали, «Э-ге-гей!» не кричали, а выстроились на площади в две шеренги, образовав туннель.

Собственно, внутри этого туннеля и происходил праздник: танцевали детские коллективы, выступали городской голова Андрей Райкович, глава ОГА Сергей Кузьменко, нардеп Константин Ярынич, вручали подарки победителям олимпиад, спортсменам, «умникам и умницам» из каждой школы города. К сожалению, те, кто не был задействован в программе, этого не увидели – от малышни, пришедшей на праздник, его заслоняли крепкие спины Дедов Морозов с соснами.

Уже несколько лет подряд школьники украшают к праздникам елки возле горсовета: каждой школе – по елке. И это прекрасная традиция. С каждым годом украшения все интересней и креативней. Здесь есть елка Angry Birds, другое дерево украшено исключительно блестящими «конфетами» разного размера, третье – веночками из мишуры. Дети рассматривают эти украшения с огромным интересом. Интерес у малышей вызвал и вертеп. Еще бы! Каждый второй спрашивал: «Мама, это Святой Николай так народился, да?»…

Фото Олега Шрамко, «УЦ».