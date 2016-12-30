Предновогоднее настроение

Автор: Берлин

30.12.2016

В супермаркете вдруг невероятное количество людей, закупающих продукты, вызвало странную мысль – или они в остальные дни сидят на строгой диете, или, испугавшись грядущих перемен (3200!) решили напоследок затариться по максимуму. В очереди к кассе никаких разговоров о плохом или хорошем правительстве – только о елках, мандаринах, шампанском. Правда, одна пара обсуждала общую знакомую, пострадавшую от гололеда, и то – «не повезло Ленке – руку сломала, теперь ничего резать не может!»…

Обрывки телефонных разговоров спешащих мимо прохожих тоже характерные: «…хорошенько порежь! И селедку не забудь…»; «…нет, бренди не бери, лучше коньяк…»; «…в Фуршете не было, попробую на рынок зайти поискать…».

Только в аптечной очереди тема меняется: вопросы про сухой и мокрый кашель, текучесть соплей и «дайте мне что-то такое, чтобы этот клятый вирус убить нафиг!». Но и здесь прорывается: «…только смотрите, чтобы перед спиртным прошло часа два, не меньше! Лучше, конечно, совсем без спиртного, ну, если не получится – проследите, чтобы после приема препарата прошло два часа!»

Не болейте, и с наступающим всех!