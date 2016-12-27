Привет из АТО: самые главные поздравления

27.12.2016

Последний в нынешнем году номер «УЦ» все больше становится похож на новогоднюю поздравительную открытку. Раз уж так, решили мы, то должно на страницах газеты найтись место для самых главных и долгожданных приветов и поздравлений – с фронта. Заранее благодарим руководителя Кировоградского областного центра помощи участникам АТО Вадима Никитина за то, что это стало возможным. Ну а теперь – собственно поздравления.





Андрей, 45-я отдельная десантно-штурмовая бригада, район Горловка – Авдеевка:

- В первую очередь хочу поблагодарить Вадима Никитина и его организацию за постоянно оказываемую помощь. Также хочу поздравить боевых товарищей из 3-го полка, передать им привет. И Кировоградскую область, всех ее жителей поздравляю с наступающими праздниками, с Новым годом!

Вадим, замполит 42-го мотопехотного батальона, район Мариуполя:

- Хочу привітати з Новим 2017 роком та передати побажання від особового складу легендарного 42 мотопіхотного батальйону всім військовим, що знаходяться в АТО, їхнім дружинам, дітям і батькам – здоров’я, щастя, благополуччя! Щоб у ваших оселях було тепло та затишно, щоб закінчилася війна, щоб було над головою мирне небо. Окремо хочу привітати свою родину – дружину, дітей, матір, сестру й племінницю. Бажаю вам, рідненькі, добра й щастя. А ще – щоб ваш тато, чоловік, брат і дядько повернувся скоріше додому.

Александр, 42-й батальон, район Мариуполя:

- Поздравляю с наступающим Новым годом свою семью – жену, детей Сашу и Настю, хочу пожелать им в следующем 2017 году, чтобы у них все было так, как им хочется. А еще желаю, чтобы они дождались папу.

Николай Рябко, 42-й батальон, район Мариуполя:

- Хочу поздравить с праздниками, с Новым годом свою жену Рябко Алену Владимировну и любимую доцю Карину. Желаю мира, добра, покоя и счастья.

Максим, 57 бригада, район Мариуполя:

- Кого найбільше хочу привітати – це волонтерів, які допомагають нам, і всіх людей, весь народ, який допомагає їм. Вітаю таких, як я, хто обороняє нашу землю, служить Україні. Дуже дякую за нагоду.

Роман, родом из Гайворона, 42-й батальон, район Мариуполя:

- Вітаю з наступаючим Новим роком свою кохану дружину Наталю й доньку Олену, бажаю їм щастя, здоров’я, терпіння. Дякую за те, що вони на мене чекають ці три роки. Вітаю всіх жінок, всіх дружин вояків і бажаю їм так само терпіння й щоб їхні чоловіки скоріше повернулися додому.

Тихонов Павел, 42-й батальон, Мариуполь:

- Передаю привет и поздравляю с наступающими праздниками волонтеров Вадима Никитина, Александра Янчука и Юру Черного. Хочу также поздравить с Новым годом свою жену Тихонову Людмилу. Поздравляю всех своих сослуживцев из 42-го батальона. Еще хочу поздравить Андрея Табалова и Наталью Артеменко и поблагодарить их за помощь.

Подготовила Виктория Барбанова, «УЦ».