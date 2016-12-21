Проект «УЦ»: что я думаю по этому поводу?

20.12.2016

Самая обсуждаемая новость последних дней – национализация ПриватБанка. Безусловно, самый популярный среди украинцев банк теперь государственный. Руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что национализация «позволит стабилизировать банк и сберечь деньги 20 млн вкладчиков и стабильность финансовой системы страны».





«УЦ» задала экспертам вопрос: чем чревата национализация ПриватБанка для финансовой системы Украины в целом и клиентов в частности?

Виталий Фросиняк, финансист:

- Думаю що клієнтам нічого не загрожує, а от для банку та банківської системи взагалі наслідки неоднозначні. З одного боку, держава не є ефективним власником, і величезна частка державних банків – це негатив. З іншого боку, націоналізація та входження держави, на мою думку, ослаблять позиції ПриватБанку. Бо я не вважаю, що держава зможе забезпечити той рівень іновацій, який забезпечував банк, і це дає шанси на підвищення частки ринку іншими банками.

Михаил Бондарь, управляющий кировоградским отделением «Правэкс-Банка»:

- ПриватБанк – это новые технологии в банковской сфере, это научно-технический прогресс. Теперь будет совдеп. Это кратко. Передовые методы расчета в банковской сфере будут уничтожены.

Александр Дануца, председатель правления медиа-группы «Весь Кировоград»:

- Ситуация с ПриватБанком неприятна, но не катастрофична. Я уверен, что государство обеспечит и вклады, и другие финансовые обязательства банка. Единственное, не нужно поддаваться панике.

Я уверен в том, что государство может быть хорошим гарантом. Но не уверен, что впоследствии оно станет хорошим собственником. К сожалению, примеры госкомпаний и некоторых национализированных банков показывают, что государство в состоянии удерживать стабильную ситуацию, но не в состоянии работать эффективно, как частный собственник.

Мне бы хотелось, чтобы государство докапитализировало ПриватБанк, в какой-то степени его оптимизировало и продало какой-то серьезной зарубежной инвестиционной группе, которая эффективно управляла бы этим, безусловно, самым большим банком страны, без которого финансовая система, будем откровенны, рухнет.

Андрей Николаенко, координатор объединения «Украинская бизнес-инициатива»:

- Если говорить о вкладчиках, думаю, они не пострадают. Единственное, могут пострадать вкладчики гривневые, потому что будет продолжаться более быстрыми темпами обесценивание гривни. Возможно, какое-то время будет ограничение на снятие депозитов, объем расчетов, но в то же время я уверен, что ликвидностью банк накачают. То, что правительство пошло на этот шаг после консультаций с МВФ, и МВФ понимал тот объем, который нужно будет вложить в проблемный банк, это очевидно.

Банк будет функционировать, но при этом большой гривневой массы будет не хватать, ее придется допечатывать, будет паника и давление на гривню. Для меня очевидно, что процентов на десять-пятнадцать она девальвирует. Поэтому пострадают все жители Украины.

Я считаю, что такое решение нужно было принимать в комплексе с большим количеством мероприятий, связанных с теперь уже бывшими акционерами. Эта финансовая дырка взялась не сама собой, и вдруг в какой-то момент она легла на плечи государства. Разговоры о том, что банк потом продадут и деньги вернут, не имеют под собой никаких оснований. В таком случае с Коломойского, Боголюбова и остальных акционеров надо спрашивать. Более того, прямая дырка в 150 миллиардов гривен, – это не весь объем проблем. Думаю, что и качество кредитного портфеля оставляет желать лучшего, и по банку начнут проявляться другие проблемы.

Что касается ситуации в целом, если такой подход применен к ПриватБанку и он стал возможен, мне абсолютно непонятно, почему такой прием не был применен к ДельтаБанку, «Финансы и кредит» и другим, которые в сумме практически равны Привату. Но их позволили просто обрушить, много людей потеряли деньги, средний бизнес пострадал. Это непонятно, это влияние наличия или отсутствия у собственников телеканалов, своих депутатов и других вещей. Это двойные стандарты, в первом случае не думали об интересах людей, а здесь побоялись, потому что люди их просто вынесли бы.

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».