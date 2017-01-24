Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»

24.01.2017

Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки украинских военных, находящихся в плену у боевиков «ДНР» и «ЛНР». А ранее встречалась в Минске без ведома спецслужб и руководства страны с «лидерами» этих непризнанных «народных республик». После этих действий Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту исключить Надежду Савченко из состава комитета. Мы поинтересовались у разных людей: представляет ли, по их мнению, Надежда Савченко угрозу национальной безопасности Украины?





Алексей Голубовский, в 2000-е годы руководитель Кировоградского областного управления Государственной фельдъегерской службы:

- Угрозу национальной безопасности представляет не сама Савченко как человек. Иначе ее давно разоблачила бы СБУ. Мое мнение: угрозу составляет политический проект «Н. Савченко». Но таких проектов запущено несколько – «комбаты», «казаки». Главная угроза этих проектов – окончательное разочарование людей в политиках с чистыми руками и светлыми головами. И это уже не угроза, а опасность. Выражается это разочарование в массовой тенденции выезда за рубеж.

Анатолий Ревенко, и.о. главы Кировоградской областной государственной администрации в 2007 году:

- Неадекватні люди є завжди загрозою. Ступінь загрози таких людей залежить від їхньої можливості впливу. Маючи певну популярність, доступ до ЗМІ, зацікавленість деяких політичних сил у дестабілізації ситуації в державі, можна зробити логічний висновок – Надія Савченко може становити деякі загрози національній безпеці України.

Лиана Левицкая, адвокат:

- Я не думаю, що особистість Н. Савченко настільки масштабна, щоб становити загрозу національній безпеці. Її поведінка та висловлювання можуть створити проблеми для визначеного кола осіб, можливо, навіть не проблеми, а біду. Не хочеться вірити, що вона свідомо шкодить Україні. Сподіваюсь на те, що вона просто молода людина, яка не має достатніх знань і життєвого досвіду, зате «вкусила» зірковості, от їй і «рве дах».

Андрей Ницой, директор Центра стратегических разработок (Киев):

- Загрозу національній безпеці та обороні становить діюча влада і аж ніяк не одна з чотирьох сотен народних депутатів. Надія Савченко є швидше подразником для тієї частини суспільства, яка сповідує принципи та ідеї Революції Гідності та україноцентризму. Для нас і для самої Надії важливо знайти відповідь на питання, чи самостійною політичною фігурою вона є. Ну і, звісно, актуальним тут стане питання походження коштів на розкрутку політичного бренду «Надія Савченко». Від цього залежатиме сприйняття Н.Савченко або як Жанни д’Арк, або як Наталії Вітренко, або як самостійного оригінального політика, що дбає про захист Вітчизни або шкодить йому. Бажаю Надії швидко знайти правильну відповідь на ці питання та знайти своє місце в українському світі.

Валентин Мельник, первый заместитель главы Бобринецкой райгосадминистрации:

- Національна безпека України – це дуже потужний чинник існування держави, на який блазні штибу Савченко мають опосередкований вплив. Опосередковано через справжніх продавців повітря. Дякую за запитання.

Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».