Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»

31.01.2017

Торговая блокада Донбасса

Бывшие участники АТО, в том числе народные депутаты Украины, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная на подконтрольной ВСУ территории Луганской области. Они выступают против торговли с самопровозглашенными «ЛНР», «ДНР». Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выступил категорически против ж/д блокады «ЛДНР». По его словам, из-за этого вся Луганская область может остаться без электроэнергии. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что, если снабжение топливом не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины.

А что по этому поводу думают наши эксперты?

Дмитрий Разумков, политический эксперт:

- Давайте не забывать, что монополия на силу есть только у государства. При всем уважении к ветеранам АТО, к общественникам, принятие решения о том, блокировать или не блокировать железнодорожное сообщение или другие пути связи между временно оккупированной территорией и территорией свободной Украины, может приниматься только на уровне центральных органов власти. Это раз.

Во-вторых, тема блокады существует давно. Правда, менялась ее риторика: сначала была информация о том, что будут бороться с контрабандой, потом – что это будет полная блокада поставок, в том числе продуктов питания на временно оккупированную территорию. Сейчас перекрыли ж/д сообщение. Мне не совсем понятно: если мы воспринимаем людей, живущих там, нашими гражданами, то применять такие действия по отношению к ним, мягко говоря, нелогично и негуманно. Я уверен, что позиция практически всех граждан, проживающих на территории Украины, заключается в том, что рано или поздно временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также Крым будут возвращены в состав свободной Украины.

Эдуард Зейналов, экс-народный депутат Украины:

- По сути, этой блокадой отвлекается внимание от более существенных проблем, имеющих место в стране. Ни для Украины, ни для «ЛДНР» существенного ущерба это не принесет. Все это раздражает общественность, а особенно тех контрабандистов, которые через эту схему везут все что угодно. А для государства это ущерб, наносимый имиджу.

Смысл в том, что патриоты якобы начали разбираться с этой схемой, а власть демонстрирует импотенцию, ничего по этому поводу даже сказать не может. Они кричат, что так нельзя делать, что это уголовно наказуемо, но предпринять ничего не могут.

По моему мнению, вопрос будет решен, как всегда: договорятся о доле и разойдутся. Но повторюсь: это отвлекает от других проблем. Сегодня это один из месседжей, который активно муссируется. Вот и вы интересуетесь. Это операция, с одной стороны, для получения какой-то выгоды, с другой – информационный вброс.

Андрей Николаенко, координатор объединения «Украинская бизнес-инициатива»:

- Я считаю, что это действие, первое, запоздалое. Второе: плохо, что его делают гражданские активисты, статус которых не определен. Третье: нет четкой стратегии по Донбассу. Украинская власть в первую очередь должна думать о людях, а не о территориях. Если мы патриоты и христиане, должны бороться за людей, а не за квадратные метры, хотя территории, – безусловно, важная составляющая. Если мы блокируем территорию, где проживают граждане Украины, и при этом продолжаем торговать с Россией, и никто не блокирует эти поставки, в этом нет никакой логики. Это лишь попытка ряда политических сил пропиариться на основании анализа общественного мнения, который показывает, что в обществе большая часть людей выступает за полное прерывание отношений с оккупированной территорией. И так совпало, что эта часть людей – электоральные симпатики политических сил, лидеры которых это делают.

Я лично считаю, что этого делать нельзя. А если делать, то в рамках общей стратегии, которая должна быть выстроена относительно России, страны-агрессора. Иначе это выглядит не более чем внутриукраинский конфликт либо гражданская война. Если мы на официальном уровне говорим, что это агрессия России, тогда ситуация и по РФ, и по Донбассу, и по Крыму должна решаться в комплексе. Отсутствие этой стратегии – главная проблема. Пока будет этот вакуум, он будет заполняться разного рода политическими аферистами или конъюнктурными акциями.

Ни для кого не является секретом, включаю министра энергетики, что Украина часть угля завозит с Донбасса. Необходимо организовать альтернативные поставки. Есть вопрос с обеспечением углем государственных ТЭС. И если эти товарищи такие принципиальные, нужно, например, обрезать воду на Донбасс. Но надо понимать, что, обрезав воду в Донецк, мы обрежем воду в Мариуполь. Если разрывать инфраструктурные связи, то все. Но при этом нужно понимать, что мы наступаем на собственный хвост. Поэтому популистские, неглубокие персонажи пытаются делать непродуманные и неподготовленные вещи.

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».