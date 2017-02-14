Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»

14.02.2017

О предотвращении драк в Верховной Раде

«Бойко ударил Ляшко», «Парасюку досталось от депутатов «Оппоблока»», «Лещенко и Мельничук устроили потасовку»… Это лишь несколько заголовков новостей о драках в Верховной Раде. Большинство избирателей сходится во мнении, что причина такого частого распускания рук кроется в безнаказанности. Мы же решили поинтересоваться мнением наших экспертов по поводу того, как предотвратить, сделать невозможными драки нардепов в стенах парламента. Отвечали по-разному: серьезно, с сарказмом и с юмором. Читайте, что получилось.

Дмитрий Крендель, телеведущий:

- Я считаю, что для того, чтобы закончились драки в ВР, депутатам просто нужно начать работать, а не строить друг другу козни. И вообще, вернуть бы туда Виталика Кличко, и пускай покажет, кто там суперчемпион по боксу.

Леонид Швец, известный журналист и блогер:

- Драки должны: а) продолжаться до первой крови. Нет крови – не считается, обязаны продолжать, пока не закончат; б) если дерутся мужчины, фракции соперников должны выставить по женщине, которые тоже должны начать поединок до первых вырванных волос; в) в случае ничьей побеждает та фракция, глава которой первым подскочил к спикеру и заехал ему по морде.

Думаю, драк не будет после введения этого правила. По крайней мере, какое-то время.

Андрей Богданович, журналист, телеведущий:

- Для того, чтобы в Верховной Раде не дрались, туда нужно выбирать интеллигентных людей. Ни разу не видел, чтобы дрался Игорь Рафаилович Юхновский.

Сергей Полулях, журналист:

- Гадаю, що обмеження, при обмеженій варіативності поведінки та інстинктів народних депутатів, нічого не дадуть. Для багатьох обранців єдиним «зачетним» досягненням і неспростовним аргументом залишатиметься фізична руйнація астральної аури опонента, бажано в районі обличчя. Тому потрібно йти від зворотнього та вести підрахунок балів, здобутих чи отриманих під час фізичного контакту. За результатами присвоювати титул з врученням «поясу чемпіона» з написом «мордоворот» , «держиморда» чи чогось подібного першої чи якої там ступені, з обов’язковою фотографією, яка надсилатиметься батькам, дружині, колишнім вихователям дитячого садка, вчителям і викладачам.

Той, хто програв, нагороджується медаллю з написом «отримав по морді» трьох ступенів. Можна заснувати премію «Сила є – ума не треба» з накладанням великого штрафу на виборчий округ чи партійний список за делегування непотребу. Можна, звичайно, законодавчо позбавляти мандата за бійку, але хто ж на це піде? Хочу ще запропонувати… вибачайте, допишу іншим разом, бо вже біжать битися ображені й щасливі депутати.

І ще:

Депутати в кулуарах

Розбиваються на пари.

Вийшли, стисли кулачки –

Зразу видно: не Клички.

Ні ума і ні здоров’я –

Депутатське малокров’я.

Янина Соколовская, журналист, политолог, главный редактор портала «Известия в Украине»:

- Депутатов можно бить только с одной целью: добить – перевоспитать уже не удастся, перековать – тоже. Видимо, нехитрым делом добивания враг врага (чтоб не сказать друг друга) в парламенте и занимаются в режиме нон-стоп. Но где двое дерутся, там третий, во-первых, не мешает, во-вторых, выигрывает. Потому предлагаю сделать согражданам и первое, и второе: не вмешиваться и победить. Депутаты ведь обещали нам сократить списочный состав парламента с 450-ти до 300, обещали отказаться от неприкосновенности? Депутат сказал – депутат сделал. Не сделал – опять сказал.

Пусть лишают себя неприкосновенности, пусть кулачным способом сокращают свои ряды – нам-то зачем им мешать? Сократятся – нам меньше чиновников кормить. Лишь бы не размножились. Потому что, как мы помним, милые бранятся – только тешатся. Да и очень уж их драки похожи на ролевые игры. Неискренне они работают, без огонька, не носит больше Парубий в Раду гранаты, не горит синим пламенем сессионный зал. Настоящих буйных мало, все подались в вожаки, измельчал депутатский народ. Еще немного – и до мышей додерутся…

Антон Лирник, сценарист, музыкант, телеведущий, шоумен, режиссер:

- Надо, чтобы одну неделю в месяц вместо депутатов на заседание приходили их мамы. Потому что мамы не только драться не станут, но и решения будут принимать быстрее и справедливее.

Владимир Смирнов, депутат Кировоградского горсовета:

- Має пройти еволюційний процес, бо парламент – це відображення суспільства, це ж представники народу, не інопланетяни. Бійка виникає за відсутності поваги, коли в певний момент хтось з опонентів перетинає межу толерантності іншого. Це може бути образа або приниження, і чоловік або має ковтнути це, або відповісти симетрично – образами у відповідь, або несиметрично – фізичною дією. Особливо, коли це відбувається публічно, в присутності інших осіб, і має ще й репутаційний ефект.

Звісно, коли 300 чоловіків постійно знаходяться в одному приміщенні, час від часу такі ситуації будуть виникати. Допоки взаємоповага й толерантність не увійдуть у традицію та культуру поведінки настільки, що образи й приниження стануть неможливими. І ще невідворотність покарання. Як за образу, так і за бійку. В це, здається, взагалі ніхто не вірить.

Раніше була система дуелей, можна було легально захистити честь і гідність у фізичному двобої. Зараз тільки суди, але замало прецедентів захисту честі в суді і дуже низький рівень до них довіри. Тому бійка як найшвидший спосіб сатисфакції ще буде мати місце.

Сергей Коса, экс-сотрудник МВД:

- Они ничего полезного для страны и для граждан не делают. Вывод – разогнать на фиг. Нет депутатов – нет и драк. А в принципе снять с них неприкосновенность и привлекать всех к ответственности на общих основаниях!

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».