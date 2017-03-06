Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»

06.03.2017

О возможной отмене 8 Марта

Институт национальной памяти предлагает отменить выходной день 8 марта – в Международный женский день. Эта новость обществом была воспринята противоречиво, заговорили в принципе об отмене женского праздника как такового. Мы поинтересовались мнением женщин по этому поводу, спросив, нужен ли им этот праздник.

Елена Рой, Оттава (Канада):

- Мы уже забыли, что это. Ну почти. Это все заменили другие праздники. Восьмого марта здесь выходят феминистки бороться за свои права. Но праздником женщин здесь считается День Матери (второе воскресенье мая). А пап чествуют в третье воскресенье июня. Мирные, добрые и семейные праздники, а не революционные 23 февраля и 8 Марта.

Елена Аль-Хадж, художник, Одесса:

- Конечно, нужен! Каким странным должен быть человек, чтобы ограничивать себя в радости, хорошем настроении, в подарках в конце концов. И кому может помешать день, когда мужчины чувствуют себя настоящими галантными кавалерами, а женщины становятся расцветшими красавицами? Да здравствуют все женщины, дарующие любовь, нежность и самое главное – жизнь, в том числе даже тем, кто желает приуменьшить их значение.

Ирина Озерная, преподаватель юридических дисциплин, адвокат:

- Канули в Лету времена партийной идеологии и коммунистического движения и времена, когда этот день ассоциировался исключительно с международным женским коммунистическим днем. Клара – автор идеи, прежде всего – борец за права женщин. Карл Маркс в соавторстве с Энгельсом работал над «Манифестом коммунистической партии», и, тем не менее, это не повод сжигать его «Капитал». Не стоить доводить ситуацию до абсурда. У каждого в родословной есть хоть один, да коммунист. Это эпоха, и ее запросто не перечеркнешь. Восьмое марта сегодня – не коммунистический праздник, а весенний и женский.

Лариса Ницой, детский писатель:

- Свято 8 Березня давно стало мені нецікаве і неактуальне. Колись я ображалася на тих, хто наступав на 8 Березня, адже ми, жінки, хочемо квітів. А потім моє життя наповнилося новими смислами. Прийшло знання нашої історії, розуміння наших традицій – а звідси й бажання інших свят, які мають змістовне наповнення: Великдень, Різдво, День матері, День українського прапора. Та навіть День котів 1 березня для мене має більше смислу та позитиву, ніж день жінок.

Я сьогодні не розумію, що таке 8 Березня. Квіти? То я їх собі куплю, коли схочу. Концерт? Те саме, піду, куди забажаю. Подарунок? Для чого чекати 8 Березня? Думаю, 8 Березня відходить в минуле, як і все штучне. Для мене уже відійшло.

Хтось скаже, 8 Березня – це не квіти, а в першу чергу права жінок. Ну? Відстояли вже всі права? Ні? А що тоді святкуємо? Для мене воно порожнє. Але це для мене, комусь воно, можливо, несе суцільні позитивні змісти.

Ольга Краснопольская, художник:

- Все достаточно банально. Эмоциональное ощущение весны приходит именно 8 Марта. Я люблю этот праздник. Возможно, потому, что кругом все носят охапки весенних цветов, потому, что можно надеть красивое платье, потому, что есть особый повод заглянуть в гости к маме. А политический подтекст этот праздник уже давным-давно утратил. И вот тоже парадокс: если изначально женщины вспоминали в этот день о борьбе за равноправие и эмансипацию, то сейчас 8 Марта хочется чувствовать себя хрупкой, любимой и чтобы «кружили».

Анна Кузнецова, Стокгольм (Швеция):

- В Швеции 8 Марта не празднуют. Так сложилось исторически. Есть всякие дни матери, дни отца, но они какие-то куцые, кто вспомнит – скажет, кто не вспомнит – и ладно. Мы даже не знаем, когда их толком отмечать. Поэтому настоящего женского праздника (да и мужского тоже, а если уж совсем откровенно, то 23 февраля) мне не хватает. Своему мужу, «шведскому защитнику отечества», я дарю 23-го подарки. Он смеется, но принимает – привык уже. Но 8 Марта я остаюсь все равно без цветов. Не привык. И этого страшно не хватает. Чувствуешь себя обделенной. Чтоб совсем не унывать, покупаем с дочкой сами себе цветы, тортики, символические подарки. Я очень хочу, чтоб она, родившаяся в Швеции, знала, что есть еще один очень красивый, радостный весенний праздник. Наш. Девчачий.

Мне не хватает общего настроения преддверия праздника. Не хватает традиционных стихотворных СМС-ок Не хватает посиделок с подружками в сауне, когда мужья берут на себя детей, а ты просто балдеешь от ощущения «законности» ничегонеделанья. Не хватает предпраздничных пятниц, четвергов или сред, когда идешь на работу с чувством праздника. Не хватает слегка принаряженных мужчин в офисе, которые попразднуют с коллегами, а потом пойдут навеселе отыскивать одинокую розу или тюльпан в целлофане, чтоб не опростоволоситься перед своей второй половиной.

Этого мне не хватает. И женский день должен быть выходным. Уберите половину государственных праздников – все эти дни флага, и чего там еще есть. А женщинам оставьте их день.

Оксана Гуцалюк, главный редактор «Народного слова»:

- Идея возможного упразднения Международного женского дня лично у меня ни обиды, не возмущения, ни чувства обделенности не вызывает совершенно. Давно перестало быть понятным, что именно нам, получательницам мимоз и чашек в цветочек, приходилось праздновать. Приход весны? А почему тогда не 1-го? Или 7-9-го? Любви? А что ж лишь в определенный день? Чистой посуды и посиделок «с девочками под мартини»? Так можно и нужно почаще, чем раз в год…

Выходит, что первоначальный посыл и смысл этой даты давно потерял актуальность, а новые смыслы механически притянуты за уши. И вообще если это женский день (как в мужской бане или в рекламе предметов гигиены, честное слово), то где тогда мужской? Давайте наконец приведем факт и официоз к реальному знаменателю – День продавца розы/мимозы…

Одним словом, праздников много не бывает, но если среди них вдруг не окажется МЖД, то, уверена, в персональном праздничном календаре каждой из нас этот «досадный» пробел быстро уступит место новым, ярким и, главное – искренним и осмысленным поводам.

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».