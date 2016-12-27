Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?». Прогноз-2017

27.12.2016

Прогноз, как известно, дело неблагодарное. Но мы решились и благодарны нашим экспертам. Ими стали люди, к которым в течение прошлого года мы обращались за комментариями различных событий, а ими 2016-й был чрезвычайно богат. Сегодня наши эксперты прогнозируют год 2017-й.





Ирина Озерная, преподаватель и адвокат:

- К сожалению, оптимизма нет. В бюджете особо денег не добавилось, а минимальную зарплату надо будет повысить.

Будут расти протестные настроения – одновременно взбудоражены несколько категорий населения: рабочие, предприниматели, студенты. Единственные, кто пока молчит, – это пенсионеры… Еще один социально неблагоприятный фактор, который озадачил всех украинцев, – это «прихватизация» «ПриватБанка», который стал родным большинству семей. На фоне всего этого вырастут зарплаты, а значит, и цены. И в курс доллара на уровне 27,2 грн я не верю.

Народ еще больше приблизится к черте бедности. В преддверии выборов этим всем начнут пользоваться политики. Ничего хорошего ждать не приходится, но я вселяю в себя надежду на то, что год Петуха – это год инициативных людей. Кто будет шевелиться, что-то делать, тот выкарабкается сам и поможет своему окружению.

Сергей Михаленок, руководитель Кировоградской областной организации «Народный контроль»:

- За моїми прогнозами, наступний рік буде повен чергових випробувань для України (в економічному, соціальному та політичному аспектах). Виснаження країни війною, корупцією веде нас до непередбачуваних наслідків, коли спрогнозувати, наприклад, ріст економіки, успішність реформ досить важко.

У Кропивницькому в умовах бюд­жетних ризиків політична ситуація залишатиметься такою ж: стабільної більшості в міськраді не буде, голосування будуть ситуативні. Тому задля покращення роботи необхідно сформувати більшість і працювати на громаду.

Александр Гавриленко, председатель общественного совета при Кировоградской ОГА:

- Следующий год я бы назвал показательным (сейчас модно говорить индикативным) как для нашего региона, так и для всей страны. Естественно, прогнозировать что-то в Украине – себя обмануть, но все же о некоторых тенденциях говорить можно смело.

Прежде всего – нестабильность экономики и политическое насилие. Отсутствие национальной аграрной стратегии приведет к дальнейшему обогащению крупных аграрных компаний и ухудшению положения фермеров. Вероятнее всего, дальнейшая реформа фискальной системы усугубит кризис развития малого и среднего бизнеса. Большинство предпринимателей будут сводить к минимуму свою официальную деятельность (в лучшем случае). О резком наплыве инвесторов и создании новых рабочих мест при нынешних обстоятельствах можно лишь мечтать. Усилится недоверие к банковской системе.

Почему 2017 год будет показательным? Потому что украинцы увидят первые результаты деятельности объединенных территориальных громад и будут вынуждены довести до логического завершения процессы децентрализации и реформирования системы управления. Очевидными будут и результаты реформ в других сферах (образование, коммунальная отрасль, здравоохранение и др.).

Это всего лишь прогноз, хоть и реалистичный. Но мне хочется верить в Украину и украинцев и пожелать всем нам мира, мудрости и благополучия.

Анатолий Безтака, главный редактор газеты «Диалог»:

- Минимальная зарплата в 3200 поначалу поубавит пыл у живущих на грани выживания, но повышение цен вернет их недовольство жизнью. Тем не менее, для досрочных парламентских и уж тем более президентских выборов этого не хватит. Наверное, так бы и было все относительно тихо, с небольшими скандальчиками, в основном искусственного происхождения, если бы не интересы России и США. Давно понятно, что мы – разменная монета в их противостоянии, и, как что здесь пойдет, одному Богу известно.

Осенью возможны протестные митинги, которые не будут весьма агрессивными, ведь минималка вырастет еще на 15 процентов.

Сергей Кашуба, председатель городской организации РПЛ:

- Розумію, що маємо скажені зовнішні борги. Усвідомлюю, що внутрішній ворог небезпечніший за окупанта. Знаю, що війна швидко не скінчиться. Ейзенхауер говорив, що песимізм не виграв жодної битви. Тому вангую всім миру, добробуту та оптимізму.

Николай Цуканов, галерист:

- 2017-й – это мой год, поскольку я родился в год Огненного Петуха. Я впервые даю прогноз на будущее. Не хотел бы делать прогноз будущего нашей страны, поскольку для этого уровня вполне хватает астрологов, гадалок, экстрасенсов. Да и политики – большие любители предсказать будущее в нужных для себя красках. Скажу о городе.

Хотя Огненный Петух и трудяга, экономическая ситуация в городе не улучшится. Наоборот, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 3200 грн будут закрываться малые предприятия, увеличится теневой сектор, возрастет безработица. Значительно увеличится число стихийных торговцев. Начнется нездоровая конкуренция среди предприятий, работающих в транспортной сфере, оптовых поставках продуктов за возможность работать с бюджетными деньгами. При этом коммунальное хозяйство начнет работать более эффективно. В системе здравоохранения будет наблюдаться нестабильность, что также скажется на качестве предоставляемых услуг. Отсутствие достаточных средств на профилактику и лечение заболеваний значительно отразится на здоровье людей. При этом небольшое развитие получит частная медицинская практика.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в целом, культурная жизнь в городе получит новый всплеск и развитие. В городе будет проводиться больше молодежных, детских проектов, фестивалей, слетов, выставок.

Татьяна Бородина, волонтер:

- Дуже хочеться, щоб він нарешті приніс полегшення й вирішення болючих питань. Але, на жаль, він принесе з собою купу проблем. Буде важко всім. Потрібно бути сильними.

Будемо спиратись на рідних і близьких друзів. Тільки підтримуючи один одного, зможемо щось зробити.

Виктор Токарев, общественный деятель:

- Могу с уверенностью спрогнозировать, что в 2017-м будут зима, весна, лето и осень. А еще мы все станем на один год старше, а наши дети – взрослее. К сожалению, политики не станут порядочнее, а национал-кретины – умнее. Главное, чтобы все наше общество стало терпимее и добрее. С Новым годом!

Валентина Бажан, преподаватель, журналист:

- Вряд ли новый год обещает нам много радостей. Экономика Украины не демонстрирует чудеса. Минимальные зарплаты, которые вводят в стране, будут способствовать закрытию малых предприятий и увольнению людей из-за желания получить субсидию на ЖКХ. Та же причина может спровоцировать рост цен. Для власти следующий год, кажется, последний для осуществления реформ, люди уже боятся даже самого этого слова.

Думаю, евроинтеграция Украины будет терять поклонников – с тех пор, как страна получила независимость и начала движение на Запад, сам Евросоюз изменился и снизил привлекательность даже для своих членов.

Для области многое будет зависеть от того, урожайным ли будет год и как будут идти непопулярные в народе процессы децентрализации. Для областного центра все будет идти в привычном русле. Вряд ли появится много новостроек, вряд ли удастся убрать палатки с майками и трусами с наших улиц. Вряд ли найдут место для блошиного рынка, который уродует прекрасный сквер.

Точкой накала будет оставаться имя города. И если в конце января Высший административный суд не встанет на сторону закона и не поддержит большинство горожан, выбравших название Елисаветград, проблема останется. Вряд ли город покорится Верховной Раде и примет навязанное название.

Эдуард Гева, музыкальный продюсер:

- Мой прогноз будет не слишком утешительным. Я, наверное, становлюсь пессимистом. До выборов, как обычно, имитация бурной деятельности Кабмина, Президент по-прежнему будет обещать безвиз и окончание войны на Донбассе. Ляшко и иже с ним парламентарии из Верховной «зрады» будут работать «кормильцами», добавлять по 200-500 грн к пенсии и зарплатам и орать об этом с высокой трибуны. Гонтарева в это время будет нивелировать гривню по отношению к любой иностранной валюте. В очередной раз из-под носа Луценко сбежит очередной высокопоставленный казнокрад. По-прежнему будет АТО, а не война, потому что она выгодна всем сторонам, ведь не я сказал, что самый серьезный бизнес делают на войне, ну а полученные матерями похоронки и раненые – это, к сожалению, уже не горе, а статистика – опять же, не я сказал.

В плане музыки никто из рок-звезд первой величины в Украину не приедет. Дай Бог, чтобы в 2018 году к нам все-таки заехала Metallica. Почему не приедет? Да потому что рок в этой стране на фиг никому не нужен. То же самое касается и власть предержащих, и рядового слушателя. У нас одно-единственное «Радио-рокс», которое годами крутит одни и те же композиции, ведущие в основном пиарят свои собственные коллективы, как будто нет других не менее достойных. У нас по-прежнему будут выступать хорошие качественные трибьют-коллективы групп Nazareth, AC/DC, Queen, Roxette. Обязательно будет концерт, посвященный 45-летию выхода альбома Machine Head группы Deep Purple.

Ну как-то так. Хотя «дурень думкою багатіє», и я не исключение, все же надеюсь на лучшее. С уважением ко всему творческому коллективу «Украины-Центр». Спасибо вам за поддержку.

Руслан Гаврилов, журналист, автор сайта «Моя Александрия»:

- Апокалипсис уже закончился, будет лучше. Принуждение к миру, но методами политики, без военных действий. Возможно, будут восстановлены нормальные отношения у враждующих сторон или будут заключены работающие соглашения. Боевые действия прекратятся, начнется диалог.

Не верю, что Донбасс вернется в 2017 году. Это произойдет позже. Пока будет диалог, без военных действий. Почему-то уверен, что в 2017 году вернется Крым. Возможно, это навеяно астрологическим прогнозом, который мне попался пару лет тому назад.

Вероятно, будут выборы в Верховную Раду. Возможно, точечно будут местные выборы, связанные с объединением территорий. В экономике, транспорте, правовой сфере будет год восстановления порядка. Все положительные показатели будут расти.

Пока наша жизнь продолжается, давайте не будем лицемерить и изображать больше скорби, чем ее накопилось на самом деле.

Юрий Яровой, журналист:

- Десь таким, як і оцей: в обмані власть імущих і ненависті до них (рівень від київських до місцевих). Рік має пройти в подорожах і сімейному благополуччі (так хочу й робитиму все для цього). А ще рік має бути цікавим на політичні потрясіння. Хочемо ми цього чи ні, а влада допроситься на її заміну. І, як завжди, рік буде в очікуванні кожного: дай Боже, щоб не гірше! Так думаю.

Людмила Шубина, меценат, бизнесвумен:

- Прогноз, к сожалению, тяжелый. Война… Тут ничего не добавишь. Плюс все то, что нам преподнесли руководители «ПриватБанка». Люди, может, не догадываются о всем трагизме ситуации, но 150 миллиардов гривен, которые выведены в виде кредитов, взятых учредителями и менеджментом банка, – это деньги людей. И нам расплачиваться. Руководству страны надо приложить максимум усилий, чтобы страна устояла на ногах. Я очень надеюсь, что у руководителей государства хватит ума не включать печатный станок. И они справятся в том случае, если нам помогут МВФ и ЕБРР.

Очень тревожные чувства накануне Нового года. Нам сейчас надо будет, как говорил Кравчук, пройти между капельками дождя. Это очень сложно, надо быть осторожными. Год будет тяжелым, ничего положительного прогнозировать не могу. Единственное, что меня радует, – принятие городского бюджета. Найден компромисс. Молю Бога, чтобы дал мэру Райковичу отработать всю каденцию. Да, он своеобразный, да, не политик, да, я не его поклонник, но он работает прозрачно и принципиально. Я лично проверяла проект бюджета и буду контролировать его выполнение. Думаю, что в городе мы с проблемами справимся, только бы не было никаких катаклизмов.

Виталий Фросиняк, финансист:

- На мою думку, 2017 рік буде складнішим, ніж поточний. Звісно, будуть і позитивні моменти. Україна нарешті має отримати безвізовий режим з Європою, економіка почне потроху зростати, певні зрушення намічаються в сфері інфраструктури (зокрема, ремонту доріг). Будуть продовжуватися, але, знову ж таки, не так швидко, реформи. Є сподівання на зміни в сфері медицини. Але основною проблемою, яка заважатиме конструктивній роботі, може бути політична нестабільність. Коли де-факто владою в країні вважаються дві партії, а всі інші в опозиції, то до дискредитації влади не долучається лише лінивий.

Тимошенко, Саакашвілі, Коломойський, «Опоблок», Ляшко та інші – всі будуть намагатися створити передумови для проведення дострокових виборів. Не беруся прогнозувати, чи приведе це до дострокових виборів, але це само по собі негативно впливає на ситуацію в країні. Та ж сама проблема буде стосуватися й міської влади. Є певні надії на те, що буде посилюватися громадський контроль над владою. Політична нестабільність буде впливати й на фінансову систему, тому можливі деякі коливання курсу валют. Великих змін у ситуації на сході країни я не очікую, хоча можлива поява якихось нових переговорних форматів. В цілому рік буде важким, але є сподівання, що він не буде марним і в ньому може бути закладений певний фундамент для майбутніх позитивних змін.

Виталий Николаевский, журналист:

- Прогнозы на год вперед никогда не делал, только загадывал желания. Чего я не жду от следующего года? Того, что он будет легким. Жизнь – чертовски сложная штука, с годами это осознаешь все отчетливее. Люди хотят верить в сказку, но жизнь – не сказка. Мне понравилась фраза одного из киногероев: «А кто вам сказал, что жизнь должна быть счастливой?» Я это понимаю так: надо приложить большущие усилия для того, чтобы тебя не смыло волной с палубы корабля. Так всегда было и так всегда будет. Поэтому и следующий год будет, как всегда, полосатым – белая полоса, черная. Впрочем, не важно, каким будет год, важно, какими мы сами будем в этом году. Кто же позаботится о нас лучше, чем мы сами? Посему всем желаю оригинальных решений проблем, большого усердия и чуть-чуть везения.

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».