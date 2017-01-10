Прогноз вдогонку

10.01.2017

На просьбу сделать прогноз событий 2017 года откликнулись почти все наши эксперты. Некоторые прогнозы до сих пор продолжают поступать, и мы предлагаем вниманию читателей еще несколько.

Виктор Делюрман, директор агентства недвижимости «Риэлти»:

- Встречая очередной год, большинство из нас наивно верит, что наконец-то в старом году останется все плохое, а с новым придет все только хорошее. Жизнь очень быстро развеивает эти иллюзии. Но если бы добрый Дедушка Мороз или Святой Николай услышали мечты и пожелания встречающих Новый год земляков, то прогнозированно произойдет следующее.

Новым президентом станет Вячеслав Вакарчук. Назначенный им генеральный прокурор с новой командой отдаст под суд всех чиновников и депутатов, не сумевших объяснить происхождение своих богатств; многие из них добровольно вернут государству все краденое. Удастся вернуть также значительную часть наворованного бандой Януковича.

Многократно выросшие поступления в бюджет позволят поднять зарплаты и пенсии до уровня европейских. Это сделает новое правительство, которое будет назначено вновь избранным парламентом, куда не попадет ни один депутат из предыдущих каденций. Победа над коррупцией откроет возможности для закупки самых современных вооружений, что приведет к быстрому окончанию войны на Донбассе. Ее остановит еще и то, что в новом году наконец-то рухнет путинский режим, Россия распадется на несколько независимых государств и империи зла придет конец.

Крым блудным сыном вернется домой и будет вспоминать оккупацию как страшный сон. Украина наконец-то перестанет проситься в Европу. Вместо этого начнет строить Европу у себя. Ожидается бум дорожного строительства, начало которому положит новая трасса Кропивницкий – Николаев. Сторонники «русского мира» и сепаратизма будут лишены гражданства и караванами гусей потянутся в Рассею, о которой они так долго мечтали. В Украину же потянутся щедрые инвесторы, окрыленные нашими успехами в борьбе с коррупцией.

Прекратятся споры о названии нашего города. Начнется тотальное братание не улетевших на скрепную родину «ватников» с «вышиватниками» во благо родного города, который их общими усилиями будет преображаться, все больше приближаясь внешним видом и благоустроенностью к Цюриху. А отцом этих перемен станет мэр, который не будет ни политиком, ни крепким хозяйственником, а просто – патриотом своего города. А теперь скажите: у моего прогноза много противников? Кто не хочет, чтобы стало именно так? А ведь никто за нас эту работу не сделает. К сожалению…

Александр Петик, экс-губернатор Кировоградщины:

- Я провожу исторические параллели с событиями столетней давности. 2016-й мне очень напоминает 1916-й в России. И по логике 2017-й может принести нам еще более радикальные и глубокие изменения, чем 2014-й (1914 – начало войны?).

Сергей Коса, экс-сотрудник МВД:

- Хочется, чтоб над многострадальной Украиной наконец-то появились лучики солнца, а в мозгах политиков – лучики здравого смысла. Чтоб они поняли, что они для народа, а не народ для них. Но… Почему-то больше и больше становишься оптимистом из анекдота: «Встречаются пессимист и оптимист.

Пессимист: – Как все плохо! Наверное, хуже уже не будет.

Оптимист восторженно: – Будет, будет!»

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».