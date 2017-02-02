Прокурор – прокурору?

31.01.2017

В области – небывалое коррупционное ЧП. Один прокурор пытался дать взятку другому, похоже, с целью защитить земельные интересы предпринимателя, и был пойман «на горячем».





Подозреваемый во взяткодательстве – не кто-нибудь, а заместитель прокурора Кировоградской области Алексей Варакин. Тот самый, жена которого работает судьей Кировского районного суда областного центра, а брат ранее «засветился» в неприглядной истории с нападением на правозащитника Игоря Погасия и возбуждением уголовного дела против последнего.

Как сообщили в воскресенье все местные интернет-СМИ, СБУ совместно с генпрокуратурой задержали Варакина во время передачи взятки в размере 1000 долларов военному прокурору, чтобы избежать продолжения рассмотрения некоего иска в суде.

По нашей информации, уголовное производство начато по ч. 3 ст. 369 УК Украины – дача взятки служебному лицу, которое занимает ответственное положение. Ее санкция предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. В нашем случае лицом, занимающим ответственное положение, стал военный прокурор Кировоградского гарнизона. В силу процессуального статуса он не комментирует обстоятельства дела.

В то же время, как пояснили «УЦ» в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, речь шла о подаче апелляции на решение местного хозяйственного суда, ранее отказавшего работникам ведомства в признании недействительным договора аренды на земельный участок.

Собственные источники «УЦ» утверждают: речь идет о земле министерства обороны, на которой находится оборонное же предприятие «Кировоградский ремонтный завод» (бывший АРЗ), по адресу Добровольского, 2. В свое время земля была выведена Кировоградским горсоветом в коммунальную собственность и роздана в аренду бизнес-структурам.

Решение о смене собственника участка, о котором идет речь, в военной прокуратуре посчитали незаконным и добились его отмены. Осталось отменить договор аренды, заключенный с конкретным предпринимателем. Именно в этом хозяйственный суд области отказал, и именно за то, чтобы это решение не обжаловалось в вышестоящих инстанциях, якобы и предлагалась взятка. То есть предлагавший взятку военному прокурору его гражданский коллега действовал в интересах вполне конкретного арендатора.

Мы сверились с данными публичной кадастровой карты и выяснили, кто арендует землю по названному источником адресу. Как обычно, нашлось несколько лиц откровенно подставных. Но наибольший интерес у нас вызвал участок с кадастровым номером 3510100000:06:072:0050 площадью

0,3 га. Его арендует некая Ирина Евгеньевна Васильева, дата государственной регистрации прав – август 2013-го. А в апреле 2015-го человек с такими же именем, фамилией и отчеством формально выступал третьим лицом в судебном разбирательстве по иску военной прокуратуры к Кировоградскому городскому совету – как раз по поводу признания незаконным договора аренды земли. Правда, вызвать в суд ее так и не удалось – корреспонденция возвращалась почтой в связи с окончанием срока хранения.

Но интересно даже не это, а то, что Ирина Евгеньевна Васильева, согласно данным открытых источников, является (или являлась) руководителем фирмы «Фабрика окон «Мастер Томас»», зарегистрированной в областном центре на ул. Тореза. А ее учредителями значатся Лилия Анатольевна Гольцева из Краматорска и Татьяна Анатольевна Бабич из Славянска Донецкой области. Они же значатся учредителями киевского «Торгового дома «Метан плюс»», а Лилия Анатольевна и Тамара Ивановна Гольцевы – еще и Краматорского ювелирного завода «Империя Золота».

Краматорск в свое время называли вотчиной беглого экс-генпрокурора Виктора Пшонки, а ювелирные заводы – одним из бизнесов его семьи. Кто знает, может, именно их «хвосты» сегодня заносят на Кировоградщине. Вот и нынешний генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержание Варакина, заявил, что генинспекция, мол, выходит на серьезный уровень. Кто знает, что именно он имел в виду…

Андрей Трубачев, «УЦ».