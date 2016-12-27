Радости и горести

27.12.2016

Гуманитарные итоги года

Обычно, подводя итоги года, пишут о политике и экономике. Безусловно, самые яркие и запоминающиеся события происходят именно в этих областях. Но наша повседневная жизнь состоит из маленьких гуманитарных радостей и горестей.





О наболевшем

Первая половина 2016 года прошла под знаком переименования – всего! Об имени города писать не будем. Это до сих пор горько, обидно, непонятно, а в последнее время еще и скучно. Я, убежденная сторонница исторического названия, уже давно стараюсь нигде и ни с кем этого не обсуждать – просто надоело. А вот о переименованных улицах поговорить можно.

Некоторые названия – Соборная, Вокзальная – прижились сразу, как-то логично «легли». Иногда уже можно услышать, как маршрутку просят остановить на Чмиленко. Но мы ни разу не слышали «Остановите на Шульгиных», Паученко, Михайловской или Карпы. Для нас это все еще Калинина, Ленина, Кирова и Тимирязева. А ведь Шульгиных и Михайловская получили эти названия задолго до всеобщего переименовательного разгула – было время запомнить. Думаю, процесс запоминания вряд ли когда-то закончится. Потому что он еще не начинался – жителям города просто совершенно неинтересно учить новые названия.

Очень смешно получилось с Фортэчным районом. Многие по-русски называют его Крепостным, и получаются просто некрасовские словосочетания: «депутаты крепостного совета», «голова крепостного района». Давайте уже просто говорить «барин»…

Образование

Самым главным образовательным событием года казалась новая программа для начальной школы, в обсуждении которой принимали участие все учителя и родители. Увы, на самом деле никаких изменений в реальных школах не произошло, разве что некоторые учителя (далеко не все!) перестали снижать детям оценки за исправления. Все остальное осталось без каких-либо изменений. Реальные учителя имели в виду предупреждения министерства о недопустимости домашних заданий на выходные и на каникулы. Да и как можно учить чтение по новой программе, если новых учебников еще нет? В общем, новую программу прочитали, обсудили и выбросили.

Событием года можно назвать то, что учительница из Кропивницкого Анна Дудич признана одним из пятидесяти лучших учителей английского языка в мире! Мы писали об Анне и ее методах преподавания раньше – в сентябре этого года в «УЦ» было опубликовано интервью с учительницей. Выход Анны Дудич в финал всемирного конкурса Global Teacher Prize и возможность выиграть 1 млн долларов – это событие скорее для самой Анны и для гимназии им. Тараса Шевченко, где она преподает, чем для всей области. Но мы можем говорить о тенденции.

После массового исхода учителей из школ в 90-е годы, после падения престижности профессии, после того, как работа в школе, с точки зрения общества, стала считаться чуть ли не уделом неудачников, начала появляться новая генерация настоящих Учителей. Учителей, которые пришли в школу, потому что им нравится учить детей. Учителей, которые ездят по всему миру, покупают книги и оборудование не за счет «фондов», а за счет грантов. Наверное, их пока не так много, но со временем станет больше. Пример Анны Дудич может вдохновить многих.

Еще одно очень важное событие этого года – открытие в Кропивницком факультета Донецкого медицинского университета. Мы не верили до последнего. Казалось, что не найдут преподавателей, не наберут студентов и т. п. Но медицинский вуз открылся, и там учатся не только иностранцы, но и дети из нашей области, которые потом, хочется верить, останутся здесь, в наших больницах.

Медицина

Ситуация с врачами за последние пару лет у нас в области вроде бы существенно улучшилась. Об этом нечасто говорят, потому, наверное, что сложно корректно сформулировать, благодаря чему. Но к нам приехали медики из Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них – такого уровня, о котором мы и мечтать не могли. Например, Андрей Клянчин, который переехал в Кировоград из Луганска, делает операции на открытом и работающем сердце! Врачи, которые дома руководили отделениями и диспансерами, пришли работать в областную больницу, в детскую областную и в онкодиспансер. Поликлиники и городские больницы пополнились терапевтами и педиатрами. Для специалистов высокого уровня стали приобретать оборудование. Так, в феврале открылась новая операционная в кардиодиспансере и т. п.

Вообще в 2016-м, несмотря на кризис, для улучшения материально-технической базы медицинских учреждений сделано больше, чем в самые лучшие годы! Ремонт детской областной и станции переливания крови, детского отделения на Валах и поликлиники областной больницы, открытие паллиативного отделения. Всего этого мы ждали много лет, а когда дождались, то почему-то просто пожали плечами: хорошо, конечно, ну и что? Не хвалить же нам теперь, в конце концов, областную и городскую власть…

Зато в последнее время у всех на слуху история с объединением роддомов в областном центре. Но это конфликт совсем не медицинский и даже не административный. Второй роддом просто сделали площадкой для пиара и выступлений «активистов», не имеющих к роддому ни малейшего отношения.

Событием года можно было бы назвать открытие в марте паллиативного отделения в центральной городской больнице. Это действительно большой и важный шаг вперед. Но это не то отделение, которое показывают гостям, - красивой картинки не получается. Там нет выздоровевших и благодарных пациентов. Пациенты там умирают, а персонал постоянно меняется. Все-таки это работа далеко не для всех. Сейчас там уже четвертый заведующий отделением – и это меньше чем за год. Средний и младший медицинский персонал за это время тоже поменялся почти полностью. Однако поначалу так случается со всеми хосписами, рано или поздно все наладится.

Практически незамеченным осталось действительно важное событие – открытие гемодиализного центра в Малой Виске. В Малой Виске! Не в Кропивницком, где никак не придумают, где же его разместить, не в Александрии, где второй год пытаются понять, сколько же это будет стоить. Тихо и спокойно, без всякого пафоса в маловисковской районной больнице открыли отделение гемодиализа, которое будет обслуживать три района: Маловисковский, Новомиргородский и Новоархангельский.

Культура

Нельзя не признать, что в последние годы культурная жизнь областного центра очень оживилась: концерты, спектакли, выставки, презентации и т. п. И это, конечно, прекрасно. Но все это со временем забывается. В «сухом остатке» – памятник Ильину, проект «Поэзия стен» и портрет Чикаленко – это то, что останется нашим потомкам.

Сегодня памятник Александру Ильину, установленный по инициативе Николая Цуканова, - это не просто памятник, а примета нового времени. Что-то неуловимо меняется в нашем сознании – и меняется к лучшему. Николай Николаевич Цуканов сразу оговорился, что не примет помощь политических сил, и не просил благословения у властей. Он предложил метод народной стройки, когда помочь может каждый, кто хочет и чем хочет. И желающие нашлись. Кто-то помог материально, а кто-то физически – огромный респект спортсменам-гиревикам, которые взялись перенести огромный камень к могиле, а потом еще и дорожку положили. Конечно, огромной благодарности заслуживают все, кто принял участие в проекте. Но эти ребята нас очень удивили! Узнав о проблеме (кран на кладбище заехать не может, а к самой могиле Ильина даже тачка не проедет – дорожки между соседними могилами очень узкие), они предложили Цуканову свою помощь и на руках перенесли огромный камень к могиле. Казалось бы, какое дело молодым спортсменам до умершего 23 года назад коллекционера? А оказалось, есть дело. Наследникам Ильина – краеведческому музею и библиотеке Чижевского – нет, а спортсменам есть. Правда, замечательно, что у нас есть такие парни?

Второе важное, на наш взгляд, событие прошло почти незаметно. Просто в краеведческий музей приехал из Киева замечательный добрый и интеллигентный дедушка Евгений Иванович Чикаленко. И привез нам поистине царский подарок – портрет своего деда Евгения Харламповича Чикаленко, в честь которого переименована бывшая улица Медведева. Собственно, поэтому и привез. Сегодня о Чикаленко много пишут и говорят, но Евгений Иванович несколько десятилетий пытается «приткнуть» куда-то этот портрет работы Фотия Красицкого. В советское время не брали, узнав, что на портрете изображен один из основателей Центральной Рады. В последние годы внуку постоянно обещали отреставрировать портрет, создать культурный центр им. Чикаленко, поставить памятник, но как-то не складывалось… В конце концов реставрацию портрета оплатило львовское издательство «Темпора», которое печатает дневники Чикаленко. А когда Владимир Панченко рассказал Евгению Ивановичу, что в нашем городе уже есть улица Чикаленко, что тут его деда помнят, Чикаленко-младший решил подарить этот портрет нам.

И все получилось именно так, как он рассчитывал. Огромный портрет его деда сразу же стал частью постоянной экспозиции музея. Портрет висит в зале УНР, и все местные школьники теперь будут знать о том, что в нашем городе жил и учился Евгений Харлампович Чикаленко.

К культурным событиям года мы бы отнесли и молодежный проект «Поэзия стен». В этом году на стенах многих городских домов появились стихи украинских поэтов: и классиков – Тараса Шевченко, Василия Симоненко, и современников – Лины Костенко, Сергея Жадана, Кирилла Полищука. Красиво, стильно, познавательно. Гуляя по центральной части города, мы теперь все время ищем глазами эти стихи на стенах. Хочется верить, что этот проект продолжится и в следующем году, тогда «Поэзия стен» вполне может стать еще одной изюминкой нашего города.

Ольга Степанова, «УЦ». Фото с сайта «Центр кировоградских новостей».