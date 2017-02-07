Раньше, чем рекомендовано

07.02.2017

Педагогам Кировоградщины повысили зарплату не с нового учебного года, а уже с 1 января. Соответствующее решение было принято на сессии Кировоградского облсовета, об этом сообщили местные СМИ. Конкретнее о повышении – кому и на сколько – нам рассказал директор департамента финансов Кировоградской ОГА Сергей Шеремет.

Постановлением Кабинета Министров предусмотрено, что повысить оплату труда педагогическим работникам можно с начала текущего года, но при условии, если такое решение примут местные советы. Наша облгосадминистрация инициировала такое повышение, решив, что для этого есть необходимые финансовые ресурсы.

Сначала речь шла о педработниках общеобразовательных учреждений, то есть школ. Но теперь под повышение попадают преподаватели профессионально-технических учреждений, дошкольных и других учреждений образования. У нас это, например, медколледж и медучилище. Они финансируются как раз за счет средств областного бюджета.

Вузы финансируются за счет денег государственного бюджета. Если взять внешкольные учреждения, например, ДЮЦ, он не относится к сфере образования, поэтому на него решение областного совета не распространяется. У работников подобных учреждений тоже повысится зарплата, но на основании того, что в Украине в целом повышена минималка до 3200 грн. Поскольку речь идет исключительно о педагогах, технический персонал может рассчитывать только на повышение минималки.

На сколько повысилась заработная плата? Уже много лет существует тарифная сетка, утвержденная Кабмином. Теперь педагоги будут получать зарплату на два тарифных разряда выше, чем прежде. Например, если у учителя был 9-й тарифный разряд, теперь будет 11-й. Всех подвинули на два тарифных разряда вверх. Работающие пенсионеры, являющиеся педагогами, также «подвержены» этому повышению.

С 1 января 2017 года первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, составляет 1 тысячу 600 гривен. Таким образом, зарплата учителя высшей категории, который будет отнесен не к 12-му, а к 14-му разряду, составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн. У обычного воспитателя детского сада зарплата теперь будет на 500-700 грн больше.

Кировоградская облгосадминистрация рекомендовала всем территориям – как райгосадминистрациям, так и городским советам – принять соответствующие решения, по такой же схеме. Как уже сообщалось, Кировоградский горсовет первым в Украине принял такое решение. По словам начальника городского управления образования Ларисы Костенко, город повысил зарплату воспитателям детских садов, педработникам центров внешкольного образования, методистам центров методической и социально-психологической службы.

Елена Никитина, «УЦ».