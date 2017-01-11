Рашн водка бест оф ол!

Автор: Григорий

11.01.2017

Предложение о запрете продаж российской водки в американском штате Нью-Гемпшир вызвано завистью к качеству продукции, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев.

Не, ну а кто же еще, как не человек, отвечающий за спорт, туризм и молодежь, должен быть профессионалом, глубоко разбирающимся в качестве спиртных напитков!

«Общеизвестно, что русская водка намного безопаснее разнообразных американских суррогатов, которые не котируются нигде в мире», — сказал парламентарий.

Даже боярышниковая смесь для ванн, услышав эти слова, поперхнулась и закашлялась… «Да, – подумала она, почесывая крышечку, – пора мне на международные просторы выбираться, пора!»