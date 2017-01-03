Реформы на практике

03.01.2017

В начавшемся году нас ждут радикальные реформы в области здравоохранения. Переход на страховую медицину и создание госпитальных округов – главные нововведения 2017-го. О том, как именно это будет реализовано в нашей области, мы попросили рассказать заместителя директора областного департамента здравоохранения Александра Скрипника.

Успеть застраховаться?

Главное нововведение в новом году – изменение принципов финансирования первичной медицины. До первого июля мы все должны будем выбрать себе педиатров, терапевтов и семейных врачей. Впрочем, выбрать – это громко сказано. На самом деле реальную возможность выбора имеют только жители крупных городов. Если в селе одна амбулатория, то в ней и должны будут зарегистрироваться все жители населенного пункта. Зачем? Затем, что врач, медсестра, водитель, уборщица и т.п. теперь будут получать зарплату в зависимости от количества пациентов.

Нам с вами никаких страховых взносов платить не нужно – мы их уже заплатили в виде налогов. Теперь Национальный центр здоровья будет распределять эти средства в зависимости от количества населения – 210 грн на каждого пациента в год. То есть если в селе живет, например, 1000 человек, то амбулатория получит 210 тысяч на год – это на все: на зарплаты, на бензин, на оказание первой медицинской помощи.

- Для нашей области, где половины необходимых врачей просто физически нет, это будет сложно, – говорит Александр Скрипник. – Сейчас уже посчитано, что около 20% этой суммы будет уходить на управленческую вертикаль. Как будет распределяться остальное, будет решаться на уровне главврача Центра первичной медицины, то есть каждое медучреждение может распределять средства, как считает нужным. Можно предположить, что уменьшится количество немедицинских работников лечебных учреждений. Сегодня в Кировоградской области только 53% работников системы здравоохранения – это медики, то есть врачи и медсестры. Остальные 47% – секретари, зав­хозы, технические работники и т.п. Скорее всего, их будут сокращать.

Подсчитано, что один терапевт или семейный врач должен обслуживать 2,5 тысячи населения, один педиатр – 700-800 детей.

– То есть я, например, должна выбрать себе терапевта, педиатра и врача женской консультации?

- В идеале мы говорим об одном семейном враче. Но у нас, наверное, педиатры и терапевты будут работать в тандеме и вдвоем обслуживать 2,5 тысячи взрослых и 800 детей. Что касается женских консультаций, которые тоже относятся к первичному звену, то такие вопросы задавали и в министерстве, но ответа пока нет. Как они будут финансироваться, еще непонятно.

– А если я вообще не зарегистрируюсь, а потом проснусь утром и обнаружу, что у меня, например, ветрянка, как в таком случае?

- В таком случае вы сможете вызвать врача, но платно. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все люди знали, что они должны будут зарегистрироваться у конкретного врача, и чтобы все понимали, что так выгоднее для них самих. Потому что иначе проблем будет очень много.

Есть еще одно «но»: эта система заработает только в том случае, если появится единая база пациентов (иначе врач сможет записать к себе хоть пять тысяч человек). А для этого в каждом ФАПе, в каждой амбулатории, у каждого врача должен появиться компьютер, подключенный к Интернету. Это, пожалуй, главная проблема реформы и главный ее плюс. Александр Анатольевич Скрипник, например, уверен, что от обеспечения компьютерами один шаг до электронных карт пациентов и электронных рецептов.

Зачем нам округа?

Если первое нововведение касается только центров первичной медицины, то госпитальные округа создаются для медучреждений второго уровня – поликлиник, где работают узкие специалисты, городских и районных больниц, роддомов и т.п.

Кировоградскую область разделили на три госпитальных округа: Восточный с центром в Александрии (сюда войдут Александрийский, Светловодский, Петровский и Онуфриевский районы), Центральный с центром в Кропивницком (Кировоградский, Знаменский, Маловисковский, Долинский, Новомиргородский, Александровский, Бобринецкий, Новгородковский, Компанеевский и Устиновский районы) и Западный с центром неизвестно где.

- Фактически эти госпитальные округа уже существуют, – объясняет Александр Скрипник. – Прежде чем их формировать, мы изучили маршруты пациентов. Если пациент не может получить помощь в Онуфриевской районной больнице (потому что там нет оборудования, например, для компьютерной томографии или какого-то специалиста), он не едет в областной центр. Он сам едет в Александрию, где есть два томографа, есть детская больница, есть пять наших диспансеров областных. А пациент из Бобринца едет в Кропивницкий – это логично.

– А куда едут пациенты из западных районов?

- В основном в другие области. Из Ольшанки – в Первомайск Николаевской области. Из Гайворона – в Винницкую область. Из Новоархангельска, Благовещенска – в Умань.

– А нельзя тогда их прикрепить к соответствующим госпитальным округам?

- Нет. Госпитальные округа создаются в границах административно-территориальных единиц. В данном случае – в границах области. Но не надо думать, что создание этих округов что-то радикально изменит для пациентов. Все больницы будут работать так, как работали раньше. Просто сегодня житель Ольшанского района сможет поехать, например, в Добровеличковскую или Новоукраинскую ЦРБ, если дома ему не могут оказать помощь. Мы увидим, в какую из этих больниц будет ехать больше людей, и тогда ее можно будет усилить, сделать больницей интенсивного лечения и центром госпитального округа.

– А не получится так, что мы в результате потеряем какие-то больницы вообще?

- Можем и потерять… Но пациенты все равно выиграют, поскольку смогут получить более квалифицированную помощь. Сегодня эти больницы – в Гайвороне, Голованевске, Благовещенском (про Ольшанку я даже говорить не буду) очень слабые. Если там будет создана одна больница интенсивного лечения, то при условии хороших дорог пациенты только выиграют.

Мы строили, строили…

В 2016 году в Кировоградской области было сделано очень много: отремонтировали детскую областную больницу, станцию переливания крови, открыли диализный центр в Малой Виске. По словам Александра Скрипника, в 2017 году будет продолжена работа по всем эти направлениям. Продолжится ремонт в детской областной и на станции переливания, в областной больнице. В 2017 году собственный гемодиализный центр откроется в Кропивницком, в 2018-м – в Александрии. И только жителям западных районов по-прежнему ничего не обещают…

Ольга Степанова, «УЦ».