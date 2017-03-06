Роман Илык: «Никто больше в долг не дает»

06.03.2017

Грядущее повышение цены на воду для абонентов водовода «Днепр-Кировоград» экономически обоснованно, поскольку расходы водопроводчиков выросли с 2010 года в 4 раза, а тариф, по сравнению с 2010 годом, вырастет лишь в 2,4 раза, утверждает руководитель областного коммунального предприятия Роман Илык.

По его словам, чистый убыток структуры в прошлом году составил около 35 миллионов гривен. После публикации под названием «Вода по 21,40 – кто виноват?» в прошлом номере нашей газеты Илык решил лично разъяснить некоторые правовые и экономические особенности формирования тарифа.

- В соответствии с законодательством, обязанности проверки расчета и установления тарифов возложены на национальную комиссию (которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ. – Авт.), – поясняет он. – В августе 2016 года мы подали весь пакет документов, необходимых для проверки и расчета, национальная комиссия их приняла. В соответствии с законом, который требует опубликования проекта тарифов, мы их опубликовали – как на своем сайте, так и в газете «Народное слово», – в сентябре 2016 года. До января 2017 года национальная комиссия их рассматривала, проверяла, запрашивала необходимые документы и в январе вынесла на утверждение проект постановления, о чем я информировал облжил и депутатскую комиссию (областного совета по вопросам ЖКХ. – Авт.), после чего комиссией в конференц-зале обл­совета было принято решение направить письмо об установлении экономически обоснованных тарифов национальной комиссией. Не завышенных и не убыточных. На самом деле национальная комиссия на протяжении осени 2016 года присылала во все органы самоуправления, и нам в том числе, предложение рассмотреть возможность увеличения инвестиционной программы, чтобы коммунальные предприятия имели возможность лучше обновлять и ремонтировать основные средства. Система изношенная, мы видим, какая аварийность не только у нас, но и по всей Украине.

– Это тоже было бы заложено в тариф?

- Да. Но депутатская комиссия решила никакой дополнительной прибыли в тарифы не закладывать. Поэтому и приняли такую формулировку письма – на уровне экономически обоснованных, без прибыли и без убытка.

– Сколько составляют эти экономически обоснованные тарифы, согласно вашим расчетам?

- По поданным нами расчетам национальная комиссия вывела экономически обоснованные тарифы в размере, с НДС: тариф на водоснабжение – 10,692 грн, на водоотведение – 9,576, это для всех. А в многоквартирных домах, где есть демонтаж, монтаж, проверка приборов учета, с НДС – 11,292 и 10,104 грн соответственно.

– Где можно ознакомиться с этими расчетами?

- Расчеты переданы в национальную комиссию. Это вот такие два полных сегрегатора (показывает руками стопку толщиной 20-30 см. – Авт.), в которых лежит все – расход электроэнергии, удельные нормы на электроэнергию, расход горюче-смазочных, удельные нормы, штатное расписание, расходы реагентов, и т.д., и т.п. Это полный пакет документов, подтверждающих наши расходы.

– То есть в открытом доступе их нет?

- На нашем сайте размещена информация, которая должна быть опубликована в соответствии с законодательством – структура цен и тарифов, изменение цен и тарифов и обоснование его необходимости. Плюс есть мои обоснования, которые я показывал депутатам на заседании комиссии. Мы взяли как базовый 2010 год. В 2010 году электроэнергия стоила 24 копейки, в 2017-м – 1,29 грн. Подорожала в 5 раз. Минимальная зарплата в 2010 году составляла около 900 грн, сейчас – 3200. То есть в 3,7 раза выросла. Горюче-смазочные материалы стоили условно 7-8 грн, сейчас – 25-26, подорожали в 3,4 раза. В общем, средний рост всех расходных составляющих – в 4 раза. А средний тариф для населения «Днепр-Кировоград» в 2010 году, если брать Кировоград, Знаменку, Александрию и Светловодск, был 8,95 грн. В 2017-м мы прогнозируем в многоквартирных домах тариф 21,396 грн. То есть наш тариф увеличивается только в 2,4 раза, притом, что наши расходы выросли в 4 раза. Простое аналитическое сравнение.

– «Днепр-Кировоград» – предприятие облсовета. Какая преду­смотрена процедура обсуждения повышений, как облсовет влияет на эти вещи?

- Мы – областная коммунальная собственность, областной совет – собственник. В соответствии с законодательством, все вопросы расчета, проверки и установления возложены на национальную комиссию. Местные органы самоуправления, собственники и общественность имеют право обсуждать эти вопросы и подавать предложения на стадии обсуждения, после того, как мы опубликовали в сентябре, – обращаться к национальной комиссии, просить предоставить подтверждение, обоснование и так далее. В самой процедуре расчета и установления тарифов, кроме Национальной комиссии, никто участия не принимает.

– Раз они имели право, рассматривался ли вопрос на сессии?

- На сессии не рассматривалось. Оно и не должно рассматриваться. Потому что в законе о местном самоуправлении и подзаконных актах о коммунальных предприятиях сказано, что органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность их же коммунальных предприятий. Они как собственники принимают только нормоутверждающие и учредительные решения.

– Но тарифы – это социально значимый вопрос, и наверняка депутаты хотели и могли бы участвовать в его обсуждении?

- Он социально значимый не только в части тарифов, но и в части предоставления качественных и круглосуточных услуг. Как только мы удешевляем услугу за счет расходной составляющей, предприятие работает в убыток и недополучает доходы, а нести расходы оно обязано – зарплату нужно заплатить, электроэнергию нужно оплатить, налоги нужно заплатить, топливо или реагенты никто больше в долг не дает – только предоплату требуют заправочные станции и поставщики реагентов.

– Чтобы закончить тему, обсуждение в комиссии было единственным на уровне облсовета, которое касалось тарифов? С другими депутатами, председателем облсовета не было консультаций?

- Ну какие могут быть консультации, если по законодательству облсовет не имеет к этому касательства? Я все равно информирую, это моя обязанность – как собственника, так и департамент жилищно-коммунального хозяйства.

– Вы информировали собственника в августе 2016, когда подавали расчеты в НКРЭКУ?

- Да.

– Кого именно?

- Мы опубликовали на сайте, в газете.

– Я правильно понимаю, что сейчас предприятие несет убытки?

- Конечно, приблизительно с 2000 года, а может, и раньше. Тарифы в Украине после каждых выборов оказываются социально значимым вопросом, и поднимать их нельзя. Поэтому в последние 10 лет государство компенсировало «политическую составляющую» коммунальным предприятиям законом о возмещении разницы в тарифах, которая возникала вследствие несвоевременного установления экономически обоснованных тарифов. Но в 2015-м и 2016 годах государство внесло изменения в законодательство – тарифы устанавливаются только на уровне экономически обоснованных. В случае установления тарифа ниже себестоимости орган, который установил такой тариф, возмещает понесенные убытки за счет соответствующего бюджета.

В 2016 году как Верховная Рада, так и Кабинет Министров и национальная комиссия приняли решения о прекращении практики принятия закона о возмещении разницы в тарифах. С 2017 года все тарифы должны быть экономически обоснованными, государство не может нести убытки, возмещая убытки всех коммунальных предприятий Украины.

– То есть с прошлого года государство вам уже не компенсирует разницу в тарифах?

- С прошлого года ни одной копейки на возмещение разницы в тарифах мы не получили.

– Сколько составил чистый убыток?

- Наши чистые убытки составили около 35 миллионов гривен за 2016 год.

– Вы говорите о зарплате в 3200 – что, у вас много сотрудников получали меньше?

– Конечно. У нас есть уборщики, охранники, специалисты 2 разряда – контролеры, машинисты насос­ных станций. Где-то процентов 10 работников получали меньшую зарплату.

– Ходят слухи о том, что руководители «Днепр-Кировоград» получают астрономические зарплаты, например, что вы получаете около 60 тысяч. Это правда?

- Нет, это действительно слухи. У меня зарплата около 16 тыс. грн, у моих заместителей, директоров водно-канализационных хозяйств – 9-13 тысяч, ну и так далее, у работников 2 разряда – около 2,5 тысяч «на руки». Средняя зарплата по предприятию – около 5 тысяч гривен.

Записал Андрей Трубачев, «УЦ».