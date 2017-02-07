С проводниками повезло

07.02.2017

Как бы вы действовали, если бы вам нужно было принять роды у незнакомой женщины? В электричке, на полу, без медикаментов, справочников по акушерству и гинекологии, даже без пары простыней? Мы уже несколько дней думаем над этим вопросом.





Потому что, оказывается, подобные вещи случаются не только в фильмах. Во вторник, 31 января, в электричку Знаменка – Одесса в Кропивницком села пара – мужчина и женщина. Ехали до Помошной, а оттуда – в родное село Малая Тимашовка.

Но, как только проехали Плетеный Ташлык, мужчина подошел к проводнице и сказал, что у его жены начались роды. И, судя по всему, рожать она будет прямо сейчас и прямо здесь.

- Первым делом мы, конечно, сообщили начальнику поезда, чтобы он вызвал «скорую» на станцию в Новоукраинке, - рассказывает проводница Евгения Питулько. - До Новоукраинки оставалось всего минут двадцать, и мы надеялись, что она все-таки дотянет. Я спросила: «Это первый ребенок?» А она говорит: «Четвертый».

Испугались, конечно. Но я работаю проводником уже двадцать лет, у нас за это время чего только не было, умирали даже люди. Мы все собрались – нас четверо женщин на маршруте. Попросили пассажиров перейти в другие вагоны, принесли, что у кого было: полотенца и т. п., руки обработали антисептиком. Я позвонила своему гинекологу и все время была с ней на связи – она по телефону говорила мне, что делать, как мы можем помочь.

И через пятнадцать минут она родила девочку! У нее старшие три сына, и она мечтала о девочке. Мы пленочку убрали, чтоб ребенок дышал, девочка закричала. К счастью, пуповину нам обрезать не пришлось. До Новоукраинки оставалось меньше трех минут, а на перроне нас уже ждала «скорая».

Как мы это сделали? Не знаю. На автомате, наверное. В конце концов, мы все мамы. Но боялись ужасно, боялись как-то ребенка повредить. Это же такая ответственность! Слава Богу, что роды были нормальными. Я не представляю, что бы мы делали, если бы ребенок был пуповиной обвит или еще что-то пошло бы не так.

Сейчас я понимаю, что с того момента, как мы попросили пассажиров перейти в другие вагоны, до рождения ребенка прошло чуть больше пятнадцати минут. Но тогда нам казалось, что это длится уже несколько часов…

В Новоукраинке роженицу сразу отвезли в ЦРБ. По словам заведующей родильным отделением больницы Светланы Милосердовой, роды действительно прошли без каких-либо осложнений, «акушерки» все сделали абсолютно правильно. И мама, и новорожденная девочка Катя чувствуют себя хорошо и скоро поедут домой.

Как придирчиво мы выбираем себе роддом, врача, который будет принимать роды, акушера… Но иногда провод­никами в жизнь могут стать и просто проводники. Маленькой Кате с проводниками повезло.

Запомните имена этих героических женщин: Евгения Питулько, Светлана Пшеничная, Наталья Нагульная, Александра Булах.

Они, приняв роды, сразу же вернулись к своим непосредственным обязанностям, доехали на своей электричке до Одессы, переночевали там в бригадном домике и утром на следующий день опять вышли на работу.

Ольга Степанова, «УЦ». Фото Сергея Окопника.