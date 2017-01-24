«Секретарская зачистка» в комиссиях

24.01.2017

Формировать повестку дня по земельным вопросам в горсовете областного центра будет экс-регионал, близкий к Андрею Табалову, а по этическим – «оппоблоковец», рассылавший коллегам бранные СМС-ки.

Так вкратце можно охарактеризовать перемены в руководстве двух постоянных депутатских комиссий Кировоградского городского совета, оформленные на заседании сессии органа в прошлый вторник. По большому счету, изменений стоило ожидать после избрания Табалова секретарем и переформатирования большинства. Их качество и подоплека, впрочем, вызывают вопросы.

Самый «жир»

Вполне ожидаемой была смена главы самой привлекательной комиссии – земельной, из недр которой на свет Божий появляются проекты решений, традиционно вызывающих наибольший резонанс, – то детские площадки и дворы под гаражи «нарежут», то остатки зеленых зон под коттеджи, то за бесценок в аренду землю отдадут бизнесмену. И с большой вероятностью можно было предполагать, что возглавит ее человек, близкий к новому секретарю, приведшему под своими знаменами наибольшее количество депутатов нового созыва – от партий «Наш край» и «Рідне місто», которую небезосновательно считают как минимум партнерским, если не аффилированным проектом. Тем более у самого Андрея Табалова земельных интересов немало – как мы в свое время писали, прямо и опосредованно связанным с этой фамилией людям и фирмам принадлежит немалая часть участков у Солдатских ставков, не говоря уж о городских автовокзалах, рынках и прочая.

Собственно, так и вышло – вместо юриста Юрия Деркаченко из «Солидарности» комиссию возглавил бизнесмен Александр Шамардин из «Рідного міста», совладелец фирм «Омега-моторс» и «Омега-техно». Теперь он, по сути, главный на земельной кухне горсовета. Фамилия нового председателя, за подписью которого теперь будут вноситься в зал новые сотки и «пакеты», в прошлом как минимум дважды упоминалась местными СМИ в связи с земельными скандалами разных масштабов.

В июле 2015 года, под конец каденции предыдущего созыва, в который Шамардин зашел от Партии регионов, городской совет «благословил гаражный дерибан» – так тогда писал один из популярных кировоградских интернет-сайтов. Среди тех, кто, несмотря на возмущенную шумиху вокруг отчуждения придомовых территорий под размещение гаражей, не голосовал за снятие с повестки дня нескольких десятков пунктов о предоставлении новых разрешений, был и новоиспеченный глава земельной комиссии – уже в новом созыве совета. К слову, всю гаражную историю с кировоградскими дворами связывали в том числе с именем Андрея Табалова, который в свое время занимал аналогичный пост.

А уже в марте этого года центр медиа-расследований «Прозоро» писал о том, как Шамардин – как раз в ходе обсуждения одного из вопросов на земельной комиссии – настаивал на снижении вдвое платы за аренду городской земли для предпринимателя Кирилла Новикова, сына экс-кандидата в депутаты Кировского райсовета от партии «Наш край» Виталия Новикова. Уже в сессионном зале решение о передаче участка в аренду бизнесмену на 5 лет приняли только со второй попытки. И отдали-таки ее за 3%, а не за 6% от стоимости ее нормативной оценки, как изначально просил город…

Мозг, колбаса и контрацептивы

Казалось бы, какое отношение перечисленные вещи могут иметь к комиссии городского совета по вопросам регламента и депутатской этики? Связь тем временем есть.

На той же вторничной сессии произошло еще два инцидента, в прямом смысле, с душком и тоже связанных с именем Андрея Табалова. Сначала известный своей непримиримостью и экстравагантностью депутат-радикал Михаил Демченко подарил ему… мозг. Свиной, насколько известно, в синем пакетике. В знак протеста против того, как распределяются средства городского бюджета, и недовольства работой секретаря в этой связи. Потом Демченко большинством голосов лишили за это места председателя этико-регламентной комиссии – мол, неподобающе себя ведет, а потому недостоин.

И тут же проголосовали за достойного – таковым был назначен представитель «Оппозиционного блока» Максим Лынченко. Депутат, для которого текущая каденция в горсовете – первая, уже успел приобрести скандальную известность. По версии журналистов, именно с его номера на телефон городскому голове Андрею Райковичу пришло «историческое» СМС-сообщение, текст которого гласил, дословно: «Передай колбасе, что жители города думают, что он г…он».

Во всяком случае, журналисты ссылались на данные социальной сети «Фейсбук», в котором поиск по озвученному Райковичем номеру телефона выдает страницу пользователя Максима Лынченко. Примечательно, что депутат с таким же именем и фамилией не чужд мира науки и образования и занимает пост замдекана факультета экономики и менеджмента Центральноукраинского (бывшего Кировоградского) национального технического университета.

Тогда городской голова заявил, что обратится по этому поводу в органы. Все это было совсем недавно. Теперь Лынченко – «главный по этике» в этом же созыве совета и при этом же мэре. Удастся ли ему сохранить баланс сил и влияния в городской власти в складывающейся после очередной смены секретаря ситуации – вопрос, поднимающийся в полный рост.

Андрей Трубачев, «УЦ».