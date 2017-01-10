«Сердечники» – в зоне растущего риска

10.01.2017

На Кировоградщине уже закончились бесплатные расходные материалы для кардиохирургии, и уже сегодня жизнь пациента с острым инфарктом может зависеть от того, наскребут ли близкие несколько десятков тысяч гривен.





Для украинского здравоохранения новый, 2017 год начался с грандиозного скандала. В его первый день директор Института сердца, известный кардиохирург Борис Тодуров, обвинил все еще и. о. главы минздрава Ульяну Супрун в том, что упомянутые материалы по профильной госпрограмме на сумму в 364 миллиона гривен не закуплены.

- Возьмем самый простой пример – стенты. Они действительно не закуплены. Тендер объявлен, по словам того же минздрава, только 28 декабря 2016 года через международную организацию. Когда мы получим эти стенты? В год случается 50 тыс. инфарктов. Смертность по разным областям – от 16 до 20%. То есть умирает каждый шестой-седьмой. Если больных стентировать, смертность снижается вчетверо, то есть она не превышает 4-5%. Скажите, кто-нибудь может подсчитать, скольким тысячам стоила жизни халатность нашего минздрава? (…) Я утверждал и утверждаю, и готов это утверждать в суде: ваша халатность в отношении закупок 16 года стоила жизни десятков тысяч украинцев, - написал Тодуров в социальной сети «Фейсбук», обращаясь к руководству МОЗ.

В министерстве это заявление назвали частью «информационной войны против реформ». Написано и сказано было еще много всего, но борьба амбиций и компроматов большинство из нас сейчас мало интересует. Потому что проблема действительно есть, и вполне серьезная.

- Наперед нельзя сказать, я не знаю, на какой стадии сейчас нереализованные закупки минздрава. Мы получили прошлогодние, мы ими пользуемся, из расчета на год – они у нас заканчиваются, и мы ждем следующую партию. Если ее не будет, это большой риск. Расходники и так закупались не на 100% потребности. Мы страхуемся, стенты для острых коронарных синдромов в основном берем за счет областного бюджета. А плановые операции будут проблемой, - прогнозирует глава кировоградского облздрава Олег Рыбальченко.

Еще более мрачные перспективы для сердечников, и не только, прорисовываются в комментарии главврача областного кардиологического диспансера Анны Сухомлин.

- У нас существует государственная программа предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, в рамках которой МОЗ закупает за бюджетные деньги расходные материалы – стенты, клапаны, оксигенаторы, шовный материал, кардиостимуляторы и т. д., - поясняет она. - В 2016 году эта закупка не была проведена, мы получили по этой программе расходники только за 2015 год. Были клапаны, были оксигенаторы, был шовный материал, частично – стенты и наборы для коронарографии. На теперешний момент клапанов не осталось, шовного материала хирургического не осталось, «государственных» стентов нет. У нас есть четыре оксигенатора, но на следующей неделе (с 9 по 15 января. - Авт.) будут операции, и мы эти приборы уже распланировали под пациентов, все. Они закончатся, у нас ничего нет.

Главврач практически повторяет слова Рыбальченко, да ни для кого и не секрет, что государственного финансирования в украинской медицине всегда не хватало. После обращения Сухомлин к главе ОГА в прошлом году из областного бюджета был выделен 1 миллион гривен на расходные материалы для ангиографии, то есть для диагностики, и частично – на стенты.

- Нам этого миллиона хватило буквально на 3 месяца, на 3 с половиной, - говорит главврач кардиодиспансера. – У нас в Украине ничего не изготавливается из этих материалов, они все – импортного производства. Последнее, что мы закупили, – это на 123 тысячи контраста (контрастное вещество для коронарографии. - Авт.), буквально перед Новым годом, но мы этот контраст «выпьем» за полтора-два месяца. Это все, что у нас есть.

Для наглядности: процедура коронарографии стоит 6000, из которых 2 тысячи – стоимость контраста. Пока он есть, пациент эти деньги экономит, доплачивая из своего кармана 4 тысячи. Но это ерунда по сравнению со стоимостью других расходных материалов, покупка которых на неопределенный срок легла полностью на плечи больных. Даже притом, что кардиологический диспансер, к примеру, покупает все не в аптеках, что вылилось бы еще в 20-25% переплаты, а непосредственно у официальных дилеров фирм-производителей.

- Если будет финансирование и государственной программы, и будет область нам выделять хотя бы 3,5-4 миллиона на год, то мы сможем хотя бы частично «погасить» расходные материалы для ургентных пациентов, которые поступают, например, с острым инфарктом миокарда, - обрисовывает положение вещей Сухомлин. – Это будет стоить им порядка 1000 гривен на марлю, шприцы, растворы, а остальное, дорогостоящее, будет идти за счет бюджета. Сейчас на плечи пациента падает очень и очень много. Они приходят и говорят: «Операция стоит 50 тысяч гривен. Где нам найти эти деньги?» Вот на днях пришла жена участника АТО… Надо принимать решения, выделять деньги – народ «не тянет», народ обеднел.

Предновогодний визит главного врача областного кардиодиспансера в столицу, к сожалению, не дал поводов для особого оптимизма. Ее коллеги пишут в министерство письма о том, что страдают пациенты, но пока ситуация никуда не движется. С 2015 года закупки медикаментов выведены не только за пределы министерства, но и за пределы страны – ими занимаются международные организации. Это было одной из антикоррупционных инициатив, призванных ослабить влияние внутренней фармацевтической «мафии», но пока что-то идет не так.

По словам Сухомлин, на данный момент известно, что деньги на наши стенты, шунты и все остальное отданы неким англичанам, которые и будут проводить тендер. На каком этапе его проведение и когда можно ожидать пополнения запасов уже закончившихся бесплатных для пациента расходников – сказать не может никто. Остается, как и ранее, рассчитывать на поддержку местных властей и областной бюджет.

- В ближайшую сессию (областного совета. - Авт.), я думаю, какие-то деньги выделят для того, чтобы людям удешевить эти процедуры, - надеется Сухомлин. - Тем более что (среди причин смертности. - Авт.) сердечно-сосудистые заболевания всегда занимают у нас первое место…

Андрей Трубачев, «УЦ».