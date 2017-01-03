Сергей Кузьменко: «В новогоднюю ночь плюсы и минусы не считаю»

03.01.2017

Глава области не подводит итоги в Новый год, любит, когда его не заставляют быть сложным, а его младшая дочь готовится стать журналистом. Об этом, и не только, посреди зимних праздников говорим с председателем Кировоградской ОГА Сергеем Кузьменко в «выходном» интервью почти совсем без политики и бюджетной бухгалтерии.





Он рассказал, что традиционно семейный праздник встречал дома с семьей, первого традиционно же был у родителей и принимал гостей. Мол, все как у всех нормальных людей.

- Праздничную атмосферу создают дети – как большие, так и маленькие, - делится Кузьменко. - Старший уже с настроением идти к друзьям, но в эту ночь остался поздравить родителей. Дочка (ей 7 лет) взяла на себя весь сценарий, создала нам, взрослым, атмосферу новогодней сказки. Все хорошо, все спокойно, по-семейному.

- Помимо итогов области за год, вы в период праздников наверняка подводили и какие-то личные итоги – хотя бы для самого себя. Что стало главным результатом 2016-го для Сергея Кузьменко – человека, а не председателя?

- Я вам секрет открою: не подвожу итогов. Потому, что когда подводишь итог, есть ощущение, что что-то закончилось. А жизнь продолжается, и я уверен, что в новом году будут новые эмоции, новые события. Поэтому в новогоднюю ночь никогда не считаю плюсы и минусы. Уверен, что всегда нужно поблагодарить год, который мы прожили, за то, что мы имели возможность вместе любить, работать, побеждать и так далее. Настраиваюсь на то, чтобы в новом году завершить начатое, встретить новых людей, сгенерировать новые креативные идеи. Всегда приятно, когда судьба сводит с творческими, инициативными людьми, которые предлагают новое дело. Так начинаются многие проекты. Поэтому я не подвожу итоги, а жду этих идей, встреч и проектов в 2017 году.

- Один из итогов, наверняка важный для вас лично, – 4-е место «Александрии» в турнирной таблице премьер-лиги национального чемпионата по футболу. Чего вам стоил и что принес этот результат, не только в деньгах?

- Хороший вопрос. Мне это стоило больших эмоций. То, что касается успеха, турнирной таблицы, то это труд тысяч людей, которые работают в компании, инвестирующей в футбольный клуб. Это труд команды под названием «Александрия», в которую входят и люди, создающие декорации праздника в чаше стадиона, – технические работники, это и тренерский состав, который создает игру, и спортсмены, которые создают сам праздник футбола на поле. А для президента клуба это прежде всего эмоции. За время чемпионата они были разные, и, поверьте, не всегда со знаком плюс. Было много моментов, когда «вот-вот-вот… и нет». Ты отдаешь огромное количество энергии, нервных клеток, а в итоге «ну почему, почему же так случилось…». Но, если подытожить, – я все это душой и сердцем люблю.

- На злобу дня. У вас есть счет в «ПриватБанке»? Испытываете ли беспокойство, верите в государственный менеджмент, покупаете валюту? История ведь только начинается…

- Государственная администрация имеет договорные отношения с «ПриватБанком». Я, как и все сотрудники, имею счет и карту «ПриватБанка», на которую мне перечисляют заработную плату. Во время событий, связанных с национализацией, я никаких действий не производил. Моя зарплата продолжает находиться на карте «ПриватБанка». У того, что он стал государственным, нет никакого знака – ни минуса, ни плюса. «Укргазбанк», и «Ощадбанк», и «Укрэксимбанк» – они государственные, и менеджмент ведет достаточно успешную политику, эти банки много лет на рынке и являются успешными. Почему таким же примером не может стать «ПриватБанк»? Я не вижу здесь какого-то события, топ-новости. У нас достаточно хороших банковских менеджеров как в частном, так и в государственном секторе.

- А шаги руководства страны в отношении «ПриватБанка» считаете правильными?

- Это системный банк, который имеет 20 миллионов клиентов и который для Украины не просто «один из», он обеспечивает в том числе и социальное спокойствие. Я считаю, что правительство приняло единственно правильное решение, оставив банк на рынке. Включая антикризисные мероприятия, которые нужны, чтобы этот банк оставался системным и обслуживал своих клиентов.

- Весь прошлый год прошел под декоммунизационным флагом – переименовывали города, вводили квоты и запрещали фильмы, убирали из школьной программы книги, Деда Мороза со Снегурочкой «отменили». Будете о чем-то вспоминать, жалеть?

- Вопрос серьезный, но я, с вашего разрешения, отвечу на него с долей шутки. За новогодние праздники я успел побывать на мероприятиях разных форматов – от открытия елки до встреч с детьми в филармонии. Везде были и Дед Мороз, и Снегурочка. Моя дочка раньше писала письма Деду Морозу, а теперь пишет два – одно Деду Морозу, а второе – Святому Николаю. И получает два раза подарки. Вижу в этом явный позитив (смеется).

- В своих поездках на протяжении всего года вы много раз посещали детсады и школы. Наши фотографы говорят, что лучше всего Кузьменко получается на фото с детьми. Это из-за нехватки времени на своих?

- Я люблю общаться с детьми, и, правда, скучаю по своим, потому что, к сожалению, могу посвятить им гораздо меньше времени, чем хотелось бы. Не новость, что, общаясь с детьми, получаешь позитивную, искреннюю эмоцию. Это маленькие люди, которые открыты и не заставляют тебя быть сложным. Маленький человек просит то, что хочет получить, и говорит то, что думает, в отличие от многих взрослых.

- Вы каждый день встречаетесь с большим количеством разных людей, среди которых – наверняка немало ярких личностей. Назовите человека или нескольких, ставших для вас персональными открытиями в 2016-м?

- Мы переименовали десантный корабль «Кировоград» в «Юрий Олефиренко», и я познакомился с его капитаном Юрием Ивановичем Вицким, мы как-то сидели у него в каюте, и он рассказывал историю о том, как в 2014-м году, когда шел процесс оккупации Крыма, люди принимали решения. Когда практически все офицеры, моряки для себя понимали, что Крым, теплое море – остаемся, большая Россия, большие обещания, большие зарплаты. Он служил тогда на «Константине Ольшанском», который остался в Крыму (24 марта большой десантный корабль «Константин Ольшанский» с применением гранат и автоматического оружия захватили российские штурмовики. - Авт.). И не так много офицеров, настоящих офицеров и патриотов, пересели на десантный корабль «Кировоград», и, когда были приняты политические решения, они ушли в Очаков и сегодня формируют элиту Военно-Морских сил Украины.

Я имею честь быть знакомым с Героем Украины Сашей Трепаком. Мы стараемся 3-му полку спецназа помогать, делаем какие-то общие проекты, ремонты, реконструкции, общаемся. Человек, который прошел через ад донецкого аэропорта, видел смерть и весь ужас войны собственными глазами и сумел сохранить человечность, умение «отложить автомат», любить, понимать, сопереживать, находиться в гармонии с другой, мирной жизнью, несмотря на крайности, которые он пережил.

После Паралимпиады в Рио-де-Жанейро приходили ребята, которых мы поздравили с успешным выступлением – это и золото, и вторые-третьи места. Я познакомился с футболистом Женей Зиновьевым, обменялся телефонами, приглашал его на игры ФК «Александрия», он болельщик клуба. Он – яркий пример того, как человек с какой-то проблемой в жизни не опустил руки, не впадал в отчаяние по поводу того, как в жизни все плохо, а прославляет Украину, стал олимпийским чемпионом.

А недавно вечером были дома с моей Анастасией – я уже говорил, ей 7 лет. Она играла в свои куклы, забавы-игры, а потом приходит ко мне с каким-то микрофоном и говорит: «Я буду брать у тебя интервью». И начинает задавать вопросы, поверьте мне, сложнее, чем вы задаете. Я говорю: «Это вас в школе учили?» Она отвечает: «Ну я же вижу по телевизору, как спрашивают». Расспросила о моей биографии, первой работе, о том, какая работа мне больше нравится. А потом спрашивает: «Какая зарплата будет у учителей на следующий год?» Еще одно открытие года. Бог даст, станет дочка журналистом.

- У нас впереди – еще один непростой год, все понимают, что других пока не будет. Ваши прогнозы, чего нам ждать в 2017-м – выборов, войны, безвиза, чего-нибудь еще? Чего пожелаете себе, нам, читателям нашего издания?

- На Кировоградщине нужно ждать завершения проектов, которые мы начали. Это и «Здоровье наших детей», я искренне верю в то, что мы в 2017 году закончим реконструкцию детской областной больницы и потом серьезно подтянем второй уровень, создадим условия для того, чтобы наши дети имели больше возможностей для занятий спортом. Я уверен, что мы сделаем серьезные шаги в плане строительства дорог, что уровень доходов людей поднимется, и не только у учителя или врача. Экономика показывает признаки «выздоровления», значит, будет развиваться экономическая жизнь. Я верю и в безвизовый режим для Украины – государство выполнило все условия для того, чтобы наши граждане получили возможность свободно ездить в страны Европейского союза, и не вижу причин, чтобы этого не случилось. Да, есть желание некоторых стран, они тратят огромные ресурсы, чтобы этого не было. Но я уверен, что это случится в ближайшее время. Жду интересных встреч, интересных проектов, перспективных решений. И, безусловно, хочу всем пожелать, чтобы в Украине был мир. Будет мир – все остальное создадим, построим, преумножим.

Беседовали Ефим Мармер, Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».