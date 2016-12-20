Сессия с прелюдией

20.12.2016

Седьмая, финальная в этом году, сессия Кировоградского горсовета предполагала рассмотрение более ста вопросов. Называли ее «бюджетной», так как в повестке – проекты решений о бюджете на будущий год и об утверждении отраслевых программ. До обеденного перерыва было рассмотрено только два вопроса повестки. Но перед этим была прелюдия…





Уже традиционно перед открытием сессии выступали представители общественности. Людмила Шубина призвала депутатов сконцентрироваться и принять такой бюджет, чтобы представителей городской власти не называли «дерибанщиками». Она посоветовала предусмотреть средства на упорядочение документации по Лесопарковой, на озеленение города, инвентаризацию земли и обеспечение доступа в медучреждения людей с ограниченными возможностями.

Представитель «Боевого братства» Олег Кукуленко в своей пламенной речи разделил присутствующих на «своих» и «чужих». Заявил, что его побратимы поддерживают экс-секретаря горсовета Бойко, и призвал его не сдаваться. Предупредил Бежана, осудил Артюха. Указал Запорожану, начальнику отдела по вопросам внутренней политики, на то, что в одном из скверов до сих пор «стоит буденовец». Предупредил депутата Волкова, чтобы тот был осторожен. И заявил, что если не будет выделена земля под строительство храма УПЦ Киевского патриархата, то один из храмов Московского патриархата перейдет в Киевский.

В заключение прелюдии на арену вышел активист Игорь Козуб в окружении пары десятков соратников. По традиции не стеснялся в выражениях. Озвучил фамилии тех, кто «победил» в их конкурсе «Вата года». Поделился тем, что в этом году жюри стало более многочисленным (20 вместо 15), искренне порадовался тому, что членом жюри стал народный депутат Александр Горбунов…

Городской голова Андрей Райкович предложил представителям общественности остаться в сессионном зале и послушать, какие вопросы депутаты принимают на пользу громаде, но активисты дружно покинули зал – свою миссию они выполнили. После перерыва сессия продолжила работу.

Елена Никитина, «УЦ».