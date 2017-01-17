Шесть часов жизни

17.01.2017

«Сегодня медицина достигла такого уровня, что при диагнозе «предлежание плаценты» на свет появляются живые и здоровые детки» – утверждается в медицинской литературе. Увы, не в нашем случае. В начале месяца в Кропивницком, в роддоме № 2 имени Святой Анны, умер только что родившийся малыш. Артем прожил всего около шести часов…





О произошедшем нам рассказал отец мальчика Андрей Балан. Боец АТО, участник боевых действий, воевавший разведчиком 72-й бригады на всей линии фронта – от Мариуполя до Волновахи. Был ранен. Имеет награды. В личной жизни до последнего времени все было хорошо: жена Наташа, одиннадцатилетний сын Владик, ждали второго сына.

Беременность Натальи протекала спокойно, без осложнений и причин для беспокойства. По крайней мере, так ей говорила наблюдающая гинеколог. Малыш должен был появиться на свет предположительно 12-13 января. На плановый визит к гинекологу супруги приехали 25 декабря. Врач снова подтвердил, что все хорошо. Второго января у Наташи открылось кровотечение.

Андрей немедленно повез жену во второй роддом, так как она наблюдалась в консультации при родильном доме. Врачи отреагировали быстро: кесарево сечение. Уже после операции Андрею дали список медикаментов, которые необходимо купить. Удостоверение участника АТО на медиков не подействовало. Купил все, что было в перечне. После этого счастливому отцу (пока еще счастливому) разрешили взять сына на руки. Вес – 2600, хорошенький, на руках папы заплакал. Медики, поздравляя, посоветовали Андрею… «попросить советника мэра, чтобы роддом не закрывали»…

Спустя какое-то время мужчине сказали, что есть осложнения, вызвали специалиста и ждут его, чтобы осмотрел ребенка. Андрей предлагал машину, чтобы все это ускорить, но сказали, что не надо. Все это, по словам мужчины, длилось около двух часов. Не проводились никакие реанимационные мероприятия, медики в кабинете пили кофе.

Роженица отходила от наркоза, к Андрею присоединилась подруга Наташи. «Зайди, - сказал он. - Можно посмотреть на малыша». Она зашла, затем вышла со слезами: ребенок умер. Потом был еще список медикаментов, еще и еще. Теперь – для спасения Наташи. Андрей не говорил ей, что они потеряли сына, до следующего утра. В тот же день Артема похоронили. Мама не успела взять его на руки и даже не видела.

«Если бы сразу сказали, что все так серьезно, я бы повез жену рожать в любую другую больницу, - в отчаянии говорит Андрей. - Наташа в депрессии, постоянно плачет. Мы все новое купили для младшего сына, и до того, как Наташу выписали, я все это убрал из квартиры, чтобы ей было не так тяжело. Что-то доказывать? Не знаю, получится ли у нас. Думаю, что это бесполезно, ведь ни одно подобное происшествие не было доведено до логического завершения».

Тем не менее, начато служебное расследование. «Андрей Балан, кроме того, что потерял ребенка, выразил недовольство организацией работы в этом учреждении, в частности, тем, что, являясь участником боевых действий, полностью оплатил все лечение, - отметила Оксана Макарук, начальник управления здравоохранения Кировоградского горсовета. – Между тем существует городская отраслевая программа, согласно которой участники АТО и члены их семей обеспечиваются стопроцентной финансовой помощью в учреждениях здравоохранения. Для этих целей из городского бюджета выделяются необходимые средства».

Что касается смерти новорожденного, заключительное слово скажет комиссия. Оксана Макарук предполагает, что женщина ненадлежащим образом наблюдалась в женской консультации – ее необходимо было заблаговременно класть в стационар для наблюдения и дальнейшего планового родоразрешения. Поскольку она срочно была доставлена в роддом с уже начавшимся кровотечением, ее оперировали ургентно. Слава Богу, спасли роженицу, а ребенок родился очень слабый, с асфиксией. «Более конкретно выскажется комиссия», - резюмировала Оксана Александровна.

Перед началом работы комиссии удалось взять комментарий у главного врача второго роддома Владимира Капко.

- Это одна из самых тяжелых акушерских патологий. Такие женщины должны своевременно ложиться на койку, медицинскую помощь им должны оказывать на третьем уровне, то есть в перинатальном центре. Когда началось кровотечение, «скорую» не вызывали, муж доставил жену на частном транспорте. Врачи убедились в том, что есть единичное сердцебиение плода, и приступили к операции. Оказание медицинской помощи было в полном объеме, но в таких ситуациях в 99-ти процентах случаев плод погибает вследствие кровотечения. Ребенку в полном объеме провели реанимационные мероприятия, но они оказались неэффективными. Слава Богу, женщину удалось спасти и сохранить детородный орган.

Владимир Семенович заметил, что еще в сроке 19 недель УЗИ показало предлежание плаценты. Медики утверждают, что это диагностируется, как правило, на УЗИ, но может быть обнаружено и на обычном гинекологическом осмотре. С 24-й недели до самого момента родов женщина с таким диагнозом должна находиться в стационаре. Почему Наталья не была направлена в перинатальный центр – вопрос, на который, возможно, найдут ответ члены комиссии. Разберутся они и в оплате медицинской помощи Андреем. Главврач настаивал на том, что никаких благотворительных взносов с Андрея Балана не требовали.

Убитый горем отец пожелал всем супружеским парам «покидать роддом втроем и счастливыми»…

Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».