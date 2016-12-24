Стоп-линия перед перекрестком. Судя по износу, большая часть водителей останавливается согласно требованиям правил – до линии. Судя по увеличенному износу с левой стороны по ходу движения, у кировоградских автомобилей левые колеса сильнее. Кировоград – город латентных левшей.
Школа Шерлокхолмсов
Просмотров:12 Комментариев:2
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
«большая часть водителей останавливается согласно требованиям правил – до линии» – вот фиг . Большая часть водителей в городе останавливается как раз на линиях, особенно там, где на перекрестках нет светофоров.
ну, видимо именно на этом перекрестке останавливаются как раз правильно… потому что если бы здесь останавливались на линии, то шины при торможении тянули бы краску полосы вперед и дуга получалась бы в сторону движения, то есть по картинке – влево. а так как дуга «отбрасывается» назад (по картинке – вправо), то следовательно, получилась она вследствие разгона авто, то есть остановка осуществлялась до полосы…