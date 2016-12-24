Школа Шерлокхолмсов

Автор: Берлин

24.12.2016

Стоп-линия перед перекрестком. Судя по износу, большая часть водителей останавливается согласно требованиям правил – до линии. Судя по увеличенному износу с левой стороны по ходу движения, у кировоградских автомобилей левые колеса сильнее. Кировоград – город латентных левшей.