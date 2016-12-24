Школа Шерлокхолмсов

Автор: Берлин
24.12.2016

Стоп-линия перед перекрестком. Судя по износу, большая часть водителей останавливается согласно требованиям правил – до линии. Судя по увеличенному износу с левой стороны по ходу движения, у кировоградских автомобилей левые колеса сильнее. Кировоград – город латентных левшей.

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  1. Fredd говорит:
    24.12.2016 в 20:22

    «большая часть водителей останавливается согласно требованиям правил – до линии» – вот фиг . Большая часть водителей в городе останавливается как раз на линиях, особенно там, где на перекрестках нет светофоров.

    • Берлин говорит:
      24.12.2016 в 20:32

      ну, видимо именно на этом перекрестке останавливаются как раз правильно… потому что если бы здесь останавливались на линии, то шины при торможении тянули бы краску полосы вперед и дуга получалась бы в сторону движения, то есть по картинке – влево. а так как дуга «отбрасывается» назад (по картинке – вправо), то следовательно, получилась она вследствие разгона авто, то есть остановка осуществлялась до полосы… ;-)

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