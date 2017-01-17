Случайности не случайны

С первого дня своего существования «УЦ» сразу же попала под жесткий контроль фискальных органов. Тому были три вполне конкретные причины. Во-первых, властям сильно не нравился наш основатель, бизнесмен и политик Александр Никулин. Во-вторых, тогда еще не было моды освобождать СМИ от проверок в связи с перманентными выборами в стране. И, в-третьих, в те годы чувствительность чиновников была повышенной, и любое их упоминание в критической статье становилось поводом для команды «фас».
Несколько неприятных проверок подряд провел у нас молодой налоговик по имени Петр. И, представьте, прижился в нашей бухгалтерии так, что стал бывать в редакции регулярно без всякого повода. Даже получил прозвище: Петя-вымогатель. Не без оснований, как вы понимаете.
Наши бухгалтеры Бога молили, чтобы Петю перевели куда-нибудь, хоть на повышение. И их молитвы были услышаны: его втихую уволили за мелкое вымогательство. К чему это я? А к тому, что стон народный Всевышний слышит и реагирует на него рано или поздно.
Сбылись мольбы и проклятия украинцев относительно налоговой милиции. Да так, как будто Господь решил напоследок поиздеваться над ненавистной и насквозь коррумпированной, но до сих пор непотопляемой структурой.
По-моему, это мировой прецедент: легким движением депутатских рук при голосовании раздел «Налоговая милиция» был исключен из Налогового кодекса. Тем самым Верховная Рада ликвидировала налоговую милицию вообще. И норма эта действует с 1 января.
Опомнились быстро, но дело-то сделано. Тут даже Парубий уже не поможет. Под тихое ржание бизнесменов (а кто из депутатов не бизнесмен?) руководство парламента начало оправдываться, что произошла, мол, техническая ошибка; что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции. Начали срочно обмениваться письмами, дескать, жива налоговая милиция, ничего ей не сделалось. Непонятно, правда, с каких пор письма руководителей налоговых комитетов Рады начали подменять или отменять действие принятого и вступившего в действие закона?
А что касается шансов на создание финансовой полиции, то позволю себе привести цитату министра МВД: «Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований». Ну раз сам товарищ Саахов, простите, Аваков так считает, то, видать, вся эта дурацкая история продлится еще не один месяц.
Украинским предпринимателям не нужно объяснять, чем была налоговая милиция все последние годы. И все же приведу пример об испорченной рыбе и ее голове. Главная военная прокуратура провела арест имущества бывшего первого зама главы Госналогслужбы Украины – начальника налоговой милиции Андрея Головача и членов его семьи. Следователи изъяли 6 автомобилей, арестовали коттеджный городок, а также несколько ресторанов и элитных бутиков на Крещатике. Общая ориентировочная стоимость имущества Головача и членов его семьи составляет почти 480 миллионов гривен.
Интернет переполнен различного рода компроматом и на кировоградских налоговых милиционеров. Судя по количеству публикаций, местная «нало-милиция» в числе лидеров в коррупционном списке страны. Но «особо отличившихся» не сажают, их меняют по-тихому. А еще читатели «УЦ», должно быть, хорошо помнят историю генерала налоговой милиции Тесленко, некогда грозы кировоградских бизнесменов, которого случайно убили в пьяной драке под рестораном «Джунгли».
Случайно убили генерала налоговой милиции, случайно ликвидировали налоговую милицию… Вы еще верите в случайности?
Ефим Мармер, «УЦ».
Как сказал/написал родившийся со мной в один день (но не год) Ф.Энгельс: «Случайность- это всегда непознанная необходимость». Теперь будем познавать, каково оно – жить без случайно ликвидированной налоговой милиции.
Случайные события могут нести положительные эмоции, а могут и наоборот: быть что-то вроде подвоха, вроде свалившегося на голову кирпича.
Но вот для общества куда более опасны случайные люди, особенно на солидных должностях. Это действительно может быть чревато. Как нельзя требовать от пингвина, чтобы он летал, так и нельзя требовать от случайных людей чего-то невозможного. Выходящего за рамки их «случайности».
Конечно, когда такие люди занимают не свое место, для них это неплохо: есть возможность блеснуть за здорово живешь, показать себя тем, кем никогда не был и т. д. Вот только для общества такие эксперименты, как правило, обходятся слишком дорого: небольшое количество случайных людей еще можно пережить, а когда их становится слишком много, происходит шурум-бурум в масштабах государства…
Ни для кого не секрет, что у нас должностя распределяются с помощью жребия. Выглядит это примерно так. Собирается круг приближенных. Председательствующий говорт: «Так, долго заморачиваться не будем, тебе этот порфель, тебе этот, а тебе этот». Раздаются недовольные голоса: «Э-э-э, а почему ему более хлебный портфель?» «Ладно, давайте, чтобы никому не было обидно, бросим жребий». Бросили жребий. Распределили портфели. Власть сформирована. Все смеются, все довольны…
А мы говорим «случайные люди». Никаких случайных людей нет. Все закономерно…