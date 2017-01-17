Случайности не случайны

17.01.2017

С первого дня своего существования «УЦ» сразу же попала под жесткий контроль фискальных органов. Тому были три вполне конкретные причины. Во-первых, властям сильно не нравился наш основатель, бизнесмен и политик Александр Никулин. Во-вторых, тогда еще не было моды освобождать СМИ от проверок в связи с перманентными выборами в стране. И, в-третьих, в те годы чувствительность чиновников была повышенной, и любое их упоминание в критической статье становилось поводом для команды «фас».





Несколько неприятных проверок подряд провел у нас молодой налоговик по имени Петр. И, представьте, прижился в нашей бухгалтерии так, что стал бывать в редакции регулярно без всякого повода. Даже получил прозвище: Петя-вымогатель. Не без оснований, как вы понимаете.

Наши бухгалтеры Бога молили, чтобы Петю перевели куда-нибудь, хоть на повышение. И их молитвы были услышаны: его втихую уволили за мелкое вымогательство. К чему это я? А к тому, что стон народный Всевышний слышит и реагирует на него рано или поздно.

Сбылись мольбы и проклятия украинцев относительно налоговой милиции. Да так, как будто Господь решил напоследок поиздеваться над ненавистной и насквозь коррумпированной, но до сих пор непотопляемой структурой.

По-моему, это мировой прецедент: легким движением депутатских рук при голосовании раздел «Налоговая милиция» был исключен из Налогового кодекса. Тем самым Верховная Рада ликвидировала налоговую милицию вообще. И норма эта действует с 1 января.

Опомнились быстро, но дело-то сделано. Тут даже Парубий уже не поможет. Под тихое ржание бизнесменов (а кто из депутатов не бизнесмен?) руководство парламента начало оправдываться, что произошла, мол, техническая ошибка; что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции. Начали срочно обмениваться письмами, дескать, жива налоговая милиция, ничего ей не сделалось. Непонятно, правда, с каких пор письма руководителей налоговых комитетов Рады начали подменять или отменять действие принятого и вступившего в действие закона?

А что касается шансов на создание финансовой полиции, то позволю себе привести цитату министра МВД: «Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований». Ну раз сам товарищ Саахов, простите, Аваков так считает, то, видать, вся эта дурацкая история продлится еще не один месяц.

Украинским предпринимателям не нужно объяснять, чем была налоговая милиция все последние годы. И все же приведу пример об испорченной рыбе и ее голове. Главная военная прокуратура провела арест имущества бывшего первого зама главы Госналогслужбы Украины – начальника налоговой милиции Андрея Головача и членов его семьи. Следователи изъяли 6 автомобилей, арестовали коттеджный городок, а также несколько ресторанов и элитных бутиков на Крещатике. Общая ориентировочная стоимость имущества Головача и членов его семьи составляет почти 480 миллионов гривен.

Интернет переполнен различного рода компроматом и на кировоградских налоговых милиционеров. Судя по количеству публикаций, местная «нало-милиция» в числе лидеров в коррупционном списке страны. Но «особо отличившихся» не сажают, их меняют по-тихому. А еще читатели «УЦ», должно быть, хорошо помнят историю генерала налоговой милиции Тесленко, некогда грозы кировоградских бизнесменов, которого случайно убили в пьяной драке под рестораном «Джунгли».

Случайно убили генерала налоговой милиции, случайно ликвидировали налоговую милицию… Вы еще верите в случайности?

Ефим Мармер, «УЦ».