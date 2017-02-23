Спасибо всем неравнодушным.

Автор: chief

23.02.2017

Для всех кто не в курсе…02.08.2017 в УЦ была опубликована статья «У меня есть только ты» http://uc.kr.ua/u-menya-est-tolko-ty/

На днях звонила мама Тани Косиновой, благодарила за помощь, за поддержу и сказала самое главное, что Тане намного лучше, последние анализы показали, что болезнь, тьху,тьху,тьху, чтобы не сглазить, отступает.

Решил, что не имею права брать только на себя эту благодарность, а обязан разделить ее со всеми, кто принял непосредственное участие в помощи этой девочки.

Не знаю, дозвонилась ли она в УЦ и Ефим Леонидовичу…но считаю, что Редакция УЦ была тем главным набатом, который привлек внимание к судьбе ребенка всех неравнодушных.

После статьи поменялось отношении к ее большой проблеме, как в самой Добровеличковке, так и в больнице. До этого она была сам на сам с бедой.

Кроме этого появилась вера в людей. Ведь тех кто откликнулся, кто помог, было не так уж мало…

Результат участия-девочке лучше, она спасена. Считаю, что в наше жестокое время, спасения одной маленькой жизни , вот так, всем миром, людьми разного мировоззрения и политических убеждений, дает нашему обществу, нашей стране, право на будущее, право на существование…( с пафосом сказал, но от чистого сердца)