Спешите поделить бюджет!

07.02.2017

Замечательная инициатива под названием «Общественный бюджет города» дошла и до нас. Всех активных и неравнодушных жителей областного центра призывают поучаствовать в «дележе» трех миллионов гривен.





У горожан есть целый февраль для того, чтобы проявить инициативу и предложить на рассмотрение проект – малый или большой. Малый рассчитан на сумму до 100 тысяч гривен, его, кроме инициатора, должны подписать 25 человек. Свыше ста тысяч – большой проект, подписантов должно быть пятьдесят.

К голосованию будут допущены проекты, направленные на благоустройство, улучшение условий для людей с ограниченными возможностями, досуг, энергосбережение, сохранение исторического и культурного наследия. В общем, все, что будет полезно обществу. Автором проекта может стать любой человек старше 16-ти лет и обязательно зарегистрированный в Кропивницком. Подать свое предложение можно в электронном виде, зайдя на сайт Кировоградского горсовета или заполнив соответствующие бумаги в Центре предоставления административных услуг.

По окончании месяца все проекты будут рассмотрены специальной комиссией, куда войдут представители общественных организаций и депутаты горсовета. Затем проекты будут выставлены на том же сайте для голосования. Тот, который наберет больше голосов, может рассчитывать на реализацию. А реализуется он в течение одного бюджетного года. У кого есть идеи? Не упустите шанс и время!

Соб. инф.