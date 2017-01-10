Степан Цапюк: «Почему кто-то думает, что я снова буду баллотироваться?»

10.01.2017

Интервью с городским головой Александрии Степаном Цапюком делать приходится часто, второй по величине город области обязывает уделять ему внимание. Практически каждый приезд в шахтерский город для журналиста «УЦ» начинается с экскурсии по местам, которые в славном городе преобразованы, улучшены. В этот посленовогодний приезд удалось увидеть много хорошего. Первая городская больница, стоматологическая поликлиника, девятая школа буквально поражают. Шикарный ремонт, новейшее оборудование, причем есть такое, которого нет в Кропивницком и почти нигде в Украине, к примеру, массажный стол с функцией вытяжения позвоночника за 200 тысяч гривен. Но со Степаном Кирилловичем мы говорили не только об этом. Хотя с обсуждения увиденного начали.

– Вы хотите в плане медицины заткнуть за пояс областной центр?

- Я уже могу сказать, что областному центру по медицине до нас далеко. На то, что вы видели своими глазами в наших больницах, – на это государство не дало ни одной копейки, а мы и не просили. Все за наши деньги. Мы экономим серьезные средства за счет энерго­сберегающих технологий и находим другие источники финансирования.

Я больше о школах хотел бы сказать. Мы единственный город в стране, где каждая школа является отдельным юридическим лицом. Уже несколько лет. Каждый директор – хозяин. И мы долго учили их быть хозяевами. Плюс мы каждую школу финансируем по ученикам. Деньги ходят за школяром. Яркий пример – Сергей Петрович Коваленко, который сейчас первый заместитель главы областной администрации. Когда он руководил прекрасным учебным заведением, ему не хватало примерно миллион 200 тысяч гривен на коммуналку и прочее. Мы сидим с ним, обсуждаем, спрашиваю – есть предложения? Он говорит: могу я перевести часть детей, малышей, из пристройки в основной корпус? Для этого надо будет начинать обучение всех на час позже. Что это даст? 600 тысяч в год экономии. Я, конечно же, за. А представьте себе, если бы это было, как у всех, – я в приказном порядке смещаю время обучения. Тут же у меня родительский комитет, профсоюзы, общественные организации с протестами, в суд подали бы. А так это было решение директора, которое он обсудил со всеми, проработал, без проблем это сделали и экономим деньги.

Директор другой школы просит меня: можно, я не буду отапливать третий этаж школы? – Нет детей? – Нет. – Хорошо.

Директора поняли: чтобы были деньги, нужна наполняемость школ, и у нас в городе конкуренция сейчас за каждого ребенка! В тех школах, где мы сделали ремонты, обновили все, просто бум – родители хотят отдавать детей только в такие!

И, конечно же, мы отменили родительские взносы. Чтобы их не было, мы в 16 из 17 наших детских садиков поменяли все окна на металлопластиковые. Чтобы не собирали на постельное, мы закупили в каждый садик по два комплекта белья на ребенка. Купили стиральные машины, холодильники. На все 16 садиков на хозяйственные средства надо всего 350 тысяч в год, порошок, мыло и т.д. Мы закупаем. Нам несложно найти в бюджете такие деньги целевые. Мы этим выбили почву для этой бытовой коррупции – не за что брать с родителей деньги!

– Почему в других городах, поселках так не получается?

- Я отвечу. Потому что у вас нет стабильности. Я 15 лет руковожу городом. У меня команда все эти годы неизменна. Разве что я ввел должность зама по экономике и отдал ее радикалам Ляшко, которые вечно бузили. Нате, смотрите – все деньги через вас проходят!

В Кировограде нет большинства у головы, нет стабильной команды. У города 20 миллионов лежат на депозите, а они не знают, что с ними делать! Я провожу сессии два раза в месяц, появились деньги – сразу их в дело.

– Ну у вас же, у «Оппозиционного блока», не так много депутатов в горсовете. Взять суммарно «Солидарность», «Батькивщину», «Самопомощь», радикалов – их же больше! Как вы с ними общий язык находите?

- Мне кажется, они убедились, что у руля профессионалы. Они поняли, что создать хоть какую-то альтернативу не в силах. И видят, что деньги идут на пользу городу, людям.

К тому же у нас нет таких трех кланов, которые рулят в Кировограде. У нас нет олигархов. И у нас ни один депутат не имеет ничего из бюджета. Что говорить, у меня родной брат владеет большой пекарней, хлебозаводом. Ни в один садик, больницу или школу он не поставляет ни одной буханки хлеба. Я говорю ему: Саша, извини, – и он возит хлеб в Петрово и т.д. Но не в бюджетные организации города.

Вам в областном центре не дают работать. И, опять же, – стабильность. Как будет работать зам, если его могут снять через три месяца? У нас команда работает не один год, и будем работать. Власть должна быть не один сезон, иначе она неэффективна.

– Сколько шуму было поднято вокруг присоединения к Александрии окружающих четырех десятков сел. Город против. На каких условиях вы можете поддержать решение о присоединении?

- Никто нас не может заставить, закон это четко говорит. Возможно, даже это было бы нам и выгодно. Но сегодня никто не может точно сказать – какова экономика процесса? Мы бы и согласились, если бы видели, что будет. А так у нас есть программа развития города на многие годы вперед, мы ей следуем, но там не прописывали объединение.

Я встречался с сельскими головами, так и они не хотят, потому что не знают, что будет дальше. И почему именно Александрии хотят 44 села навязать? Кировограду или Светловодску предлагают 2-3. А нам столько.

Я не против объединения громад. Но пока недостаточно и законодательной базы, и понимания, к чему это приведет.

Мне совсем скоро исполняется 63 года. Я работаю, но почему кто-то думает, что я буду снова баллотироваться? Мне бы доработать эту каденцию и потом спокойно ходить по городу и без стыда смотреть людям в глаза. Пусть придет кто-то новый, я передам ему дело, и все.

– Сменим тему. За что вас так не любят местные журналисты, Руслан Гаврилов, например? Так, что вы судитесь с ним?

- Он необъективно подает информацию, постоянно ее искажает. Вот он писал – у Цапюка вдруг появился дом. Да он давно у меня, построен заводом, где я работал, просто раньше он был зарегистрирован в ГНИ (Государственной налоговой инспекции в прошлом. – Авт.), а сейчас я его перерегистрировал, по закону в управлении юстиции. И он выплыл.

Я всегда за правдивую информацию, но против искажения. Я ему в глаза говорю, что он работает под заказ. Но я не переживаю по этому поводу.

– Вам вменяют в вину то, что в прошлом году вы озвучили много положительных идей – борьба с игорным бизнесом, контроль за ценами на лекарства в аптеках, ремонт люков по новой технологии, решение проблемы автономного отопления. Почему не выполнили?

– Я никогда не обещал контроля за ценами на лекарства, это не мои полномочия, поднимите мою предвыборную программу – есть ли там хоть слово по этому поводу? В 2010-м, когда еще были такие полномочия, я проводил совещания с владельцами атпек, работали. Но потом государство забрало полностью под себя контроль над потребительским рынком, и все.

Люки мы закрываем. Мы ставим пластмассовые, проходит фура, и они проваливаются. Ставим металл – их воруют.

По автономному отоплению. Мы еще четыре года назад выиграли в Хельсинки грант от Европейского инвестиционного банка. Всего три города в Украине – мы, Кривой Рог и Шостка. В прошлом году были у нас эксперты банка, плюс мы получили положительное заключение министерства экономики, и уже с этого года у нас начинается финансирование строительства 20 мини-котелен! Чтобы полностью уйти от центрального отопления. Почему так долго? Потому что в Европе это длительный процесс, у них быстро ничего не делается. Нам дают 19 миллионов евро, с рассрочкой на 25 лет. Первые шесть лет мы вообще не платим процентов. Больше пяти миллионов уйдут только на замену сетей под дорогами.

Повторюсь – в Европе не спешат делать такие инвестиции. Может, в чем-то и мы идем медленно, но последовательно.

В марте прошлого года я выступал в Женеве с докладом, который я презентовал Европейской экономической комиссии ООН, он есть на сайте, можете посмотреть. Об Украине, о нашем городе, перспективах. Это тоже один из шагов, которые помогают нам найти парт­неров в Европе и мире. Почему другие так не делают? Не знаю.

– Нам не могло не понравиться, когда вы пришли в гости к мальчику, инвалиду с детства, с подарками в костюме Деда Мороза. Ребенок написал письмо Деду Морозу, попросил телевизор. Нет мысли сделать такое дело традицией, прийти к другому ребенку на Рождество?

- Я подумаю.

Геннадий Рыбченков, «УЦ». Фото с сайта Руслана Гаврилова «Моя Александрия».