Стипендии вам под елочку

31.01.2017

Новые нормы начисления стипендий, с точки зрения государства, призваны стимулировать студентов учиться лучше. С точки зрения студентов, они могут породить новые формы коррупции в вузах.

Анекдоты о бедных студентах уже довольно давно не являются актуальными, и, видимо, поэтому в Кабинете Министров решили, что они более в стипендиях не нуждаются. Ну, за исключением нескольких категорий…

Итак, с января стипендии были разделены на две обширные категории – академические и социальные. Первые нужно заслужить прилежной учебой, вторые положены определенным незащищенным категориям.

- Право на социальную стипендию имеют дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы, – отмечает глава студпрофкома Кировоградского государственного педагогического университета Александр Самосьев. – Кроме них – чернобыльцы, дети, один из родителей которых погиб в АТО или во время акций протеста, дети шахтеров, дети участников боевых действий. К сожалению, из этого списка исключили студентов-инвалидов и студентов, имеющих собственных детей. Зато, если студент, получающий социальную стипендию, учится хорошо, он имеет право и на академическую. В результате такие студенты могут получать одновременно две стипендии.

За выплату социальных стипендий отвечают не вузы, а региональные управления социальной защиты населения, в которые руководство учебных учреждений подает документы о студентах-льготниках.

- Но есть нюанс, о котором не все знают, – поясняет Александр. – Если студент-льготник будет учиться недостаточно хорошо, его могут лишить социальной стипендии.

Размер стипендии для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, составляет 2000 грн, для всех прочих категорий – 1000 гривен.

Академические стипендии будут выплачиваться на основании рейтинга, критерии которого определяет вуз. Знания студентов будут оцениваться по 100-балльной шкале, согласно которой право на стипендию получат только те, кто по результатам сессии набрал от 90 до 100 баллов. При этом лимит стипендиатов не должен превышать 40-45% от общего числа студентов. На данный момент во всех вузах страны стипендиальные комиссии пыхтят над составлением рейтингов, которые отвечали бы требованиям, заявленным правительством.

В Центральноукраинском (бывшем Кировоградском) национальном техническом университете пока не торопятся комментировать ситуацию, поскольку комиссия еще не пришла к единому решению. ЦНТУ и прочие вузы имеют время на решение данного вопроса до середины февраля.

Согласно новым нормам, сумма базовой академической стипендии составляет 1100 грн. При этом имеется перечень специальностей, на которых студенты будут получать повышенные стипендии – 1400 грн. Такие стипендии будут назначаться на непопулярных специальностях с целью повышения их престижности (в случае с педуниверситетом, например, такими специальностями являются математика, физика, химия, биология, география, а также коррекционная педагогика).

Между тем Александр Самосьев рассказал о еще одной, пока не принятой инициативе Кабмина – ввести рейтинговую систему для каждого курса.

- Я надеюсь, что эта инициатива не будет принята, так как она станет причиной очень несправедливого распределения стипендий, – прокомментировал глава студпрофкома. – Допустим, имеется группа из 5 человек, учащихся в магистратуре. Если будет введена эта инициатива, придется отсечь от этих пяти человек 40% – это будет два человека. Остальные трое стипендию не получат, даже если будут учиться на одни пятерки. В то же время ребята из магистратуры по другой специальности, имея более низкие оценки, по рейтингу будут получать стипендии. Где здесь справедливость и мотивация к обучению?

Кроме того, Самосьев опасается, что жесткие рамки рейтинга вынудят часть студентов втискиваться в заветные 45 процентов с помощью взяток. Не менее благоприятна для коррупции и ситуация со студентами-льготниками, многие из которых будут заслуженно претендовать на две стипендии сразу – а получат их только некоторые.

- Есть еще одна опасность: студенты, которые не смогут получать стипендию, просто махнут на учебу, будут учиться на тройки и одновременно где-то подрабатывать, – отметил глава студпрофкома. – То есть мотивация будет скорее отрицательная.

Александр отметил также, что о нововведениях знают далеко не все студенты. Особенно это касается тех, кто приехал учиться из сел:

- Дома у них Интернета нет, поэтому по мере сил мы стараемся информировать студентов в стенах университета. Но все равно многие не знали, что с нового года будет введена другая система начисления стипендий, и сдавали сессию, рассчитывая на действие старых правил. Сейчас в университете каникулы, и, когда начнутся занятия, многие будут удивлены – у них не будет стипендий, несмотря на то, что все предметы сданы и баллов достаточно.

Сюрпризом, скорее всего, станет и день, когда студенты получат свои первые «новые» стипендии. Они будут начисляться, согласно документам и спискам стипендиатов, поданным в соответствующие инстанции вузами. А последние только определяются, на каких основаниях оценивать учащихся. Возможно, что стипендии за январь студенты получат в начале февраля, а то и позже. Вот такой «подарок под елочку»…

Виктория Барбанова, «УЦ».