Страсти по главной площади

28.02.2017

На прошлой неделе в горсовете прошло еще одно заседание по установке памятника Героям Майдана на центральной площади города. На заседании, которым руководил заместитель городского головы Александр Грабенко, утвердили жюри конкурса. В него после долгих прений вошли все-таки несколько архитекторов: Людмила Харламова, Юрий Пенязь, Александр Постолатий и главный архитектор города Вадим Мездрин. А также несколько управленцев: сам Александр Грабенко, директор областного департамента культуры Валентина Животовская и начальник областного управления градостроительства и архитектуры Виктория Куликова.

Напомним, в соответствии с проектом решения, конкурс на проект памятника пройдет в два этапа: на первом все желающие смогут проголосовать за понравившийся проект в «Фейсбуке», на втором этапе жюри выберет победителя из пяти проектов, которые наберут больше всего голосов. Авторы лучших, по мнению пользователей «Фейсбука», проектов получат премии горсовета: 25000, 15000 и 10000 гривен.

Конкурс объявят уже в марте. А поставить памятный знак планируют до конца первого полугодия! То есть за три месяца… По крайней мере, об этом заявил Александр Грабенко.

При этом бюджет на сам памятный знак изначально не определен. То есть фактически пользователи «Фейсбука» могут сравнивать между собой проекты стоимостью в 100 тысяч и в десять миллионов. Архитектор Людмила Харламова считает, что это не проблема, мол, сначала выберем эскизы, а уж потом будем определяться со стоимостью.

Конкурс будет открытым, то есть специально приглашать к участию известных скульпторов и архитекторов мы не будем. Кто захочет сам в «Фейсбуке» выставить свой проект, тот и выставит.

- Дело не в именах, – считает Людмила Харламова, – это может быть и студенческий проект. В Виннице сделали памятник по студенческому проекту – вышло очень красиво.

Безусловно, среди наших студентов могут быть гении. Но все-таки очень хотелось бы, чтобы в конкурсе приняли участие не только они. А вот это уже сомнительно.

- Главное, чтобы хоть кто-то принял участие, – говорит Вадим Мездрин. – Когда мы объявили конкурс на реконструкцию улицы Дворцовой, знаете, сколько у нас было предложений? Одно!

Проконсультировать нас мы попросили бывшего главного архитектора города Виталия Кривенко. Дело в том, что именно Виталий Кривенко является автором проектов площадей перед горсоветом, педуниверситетом и техническим университетом, Богдана Хмельницкого, Ангела-Хранителя, сквера Эльворти и т.п. И, наверное, он, как никто, знает, как вписать памятник в площадь, как провести конкурс и т.п.

- Я считаю, что объявлять конкурс на один памятный знак, – неправильно, – говорит Виталий Ефремович. – Нужно объявлять конкурс на концепцию площади, потом разделить концепцию на этапы и воплощать в жизнь. Можно сделать прекрасный памятник, который потеряется в окружающей застройке. Здание облгосадминистрации с плиткой «кабанчик»… Не знаю, где еще такое сохранилось, может, где-то на фермах. Надстройка над гостиницей «Украина». Все это, на мой взгляд, нужно приводить к какому-то единому стилю.

– Вы были против установки памятника Героям Майдана на площади…

- Да. По двум причинам. Во-первых, мне кажется, что погибшие все-таки требуют уважения. А на центральной площади всегда будут ставить елку, сцену на праздники – другого места у нас просто нет. И это как-то нехорошо по отношению к погибшим. Во-вторых, посмотрите на наши памятники: мемориал на Валах, памятный знак жертвам Голодомора, потом – памятник воинам-интернационалистам, перешли через мост – жертвам Чернобыльской катастрофы. Теперь мы продлеваем этот мемориальный экскурс до центральной площади. Это неправильно.

Но если это решение уже принято, то обсуждать его нет смысла. Надо думать о том, чтобы на площади, где стояла скульптура Матвея Манизера, поставить что-то достойное. Я не о личности Кирова, а о самой скульптуре, которая была сделана профессионально. Но композиционное решение может быть выполнено и другими приемами.

– Кому из украинских скульп­торов вы предложили бы принять участие в конкурсе, если бы вы его проводили?

- Над такими проектами скульп­торы и архитекторы работают в тандеме. Я никогда не работал с местными скульпторами. Не потому, что они плохие. Так складывалось. Памятник Богдану Хмельницкому – это работа скульптора, народного художника Украины, Макара Вронского. Ангел-Хранитель – заслуженного деятеля искусств Анатолия Гончара. Я много работал с молодым львовским скульптором Владимиром Цисариком. Он делал памятник студентам возле Национального университета, памятник Игорю Тамму. Памятник братьям Эльворти делал очень талантливый скульптор, сейчас он уже народный художник Украины Николай Олейник. Когда приезжают коллеги из других областей, то говорят, что у нас получился музей современной украинской скульптуры.

Нужно разослать условия конкурса, и специалисты (архитекторы и скульпторы) сами себя предложат.

– А можно поставить памятник за три месяца?

- Не думаю.

– А объявлять конкурс без предварительных рамок бюджета можно?

- Провести конкурс можно. Почему нет? Но что дальше? У нас уже был опыт с памятником жертвам Голодомора. Конкурс провели, его выиграл местный скульптор Григорий Савченко. Но когда он озвучил сумму, то оказалось, что таких денег нет. И в результате поставили то, на что хватило, – типовой крест…

Виталия Кривенко в жюри конкурса включили с правом совещательного голоса. Однако он говорит, что согласия на это не давал. Не исключено, что Кривенко подаст на конкурс свой проект концепции площади, над которым работал вместе с коллегами. Вообще не сообщили о конкурсе почему-то архитектору площади Владимиру Раку! Хотя кому, как не ему, знать, что лучше всего впишется в спроектированную им площадь? Впрочем, узнав от нас о готовящемся конкурсе, Владимир Александрович сказал, что изучит условия и, вполне возможно, представит на конкурс свой проект.

Идея провести оба этапа конкурса в марте, выбрать победителей в «Фейсбуке» и поставить памятник за три месяца все еще кажется нам очень сомнительной. Это ведь все-таки не маленький памятник в сквере. Это центральная площадь – лицо нашего города. Очень бы не хотелось в условиях спешки и недофинансирования это лицо изуродовать. Ведь, скорее всего, нам с этим лицом придется жить долгие годы.

Ольга Степанова, «УЦ».