Святая Елисавета и 8 марта.

Автор: chief

10.03.2017

Именно святая Елисавета придумала 8 марта женским днем. С тех пор женщины всего мира празднуют этот праздник в память о Святой Елисавете.

Святая Елисавета именно 8 марта, во сне, посетила Елисавету Петровну и наказала ей построить крепость, а затем город на Ингуле. И наречь его Елисаветград.

Елисавета Петровна Романова, монашки послушницы и другие праведница, в количестве 88 душ, совершили крестный ход из Санкт Петербурга на брега Ингула. Шли они 888 дней и дошли до него именно 8марта. Когда дошли, в этот же день, то 8 женщин родили 8 девочек и всех назвали Елисаветами.

Все это время, этих праведных женщин сопровождала Святая Елисавета, она укрывала их от непогоды, зноя, морозов, волков и казаков своим покрывалом в виде восьмерки.

8дней молились праведные женщины на берегах Ингула вместе с Елисаветой Петровной, а затем отправились домой в Санкт Петербург.

На месте где они молились построили восемь православных церквей. Им было приказано каждое 8 марта бить в колокола 88 раз, в память о крестном ходе.

Гарнизон в крепости всегда был равен 888 человек.

88 пушек обороняли крепость от нашествия татар и казаков.

88 дней длилась осада Елисаветградской крепости и Восьмого Марта была снята, басурманы увидели образ Святой Елисаветы и обратились в бегство.

8 марта 1788 году, крепость Святой Елисаветы была переназвана городом Елисаветградом.

8 марта Святая Елисавета явилась во сне Сталину, как когда-то Елисавете Петровне и повелела назвать наш город на честь святых Кира и Овограда И быть с этим именем 88 лет!

88 лет город носил имя КирОвограда….