Так приезжал ли к нам наемник Вагнер?

31.01.2017

На прошлой неделе все интернет-сообщество Кировоградщины просто разорвала статья на популярном украинском сайте «Цензор». Самый известный российский наемник, отморозок, у которого руки по локоть в крови, оказался… нашим земляком. Речь идет о Дмитрии Уткине с позывным Вагнер, руководителе российской частной военной компании. Все самые грязные задания, послать на которые кадровых военных не поднимается рука даже у российских отпетых вояк, выполняет эта частная компания, именуемая «группа Вагнера» (настоящее название – секрет, их как бы не существует). Так вот, родился и вырос Вагнер в Смолино Маловисковского района, здесь живет его мать.

Но самой большой сенсацией стало не это. Сайт «Цензор» написал, что в прошлом, 2016 году Дмитрий Уткин якобы приезжал к своей матери. Вы можете себе представить – человек, который был одним из руководителей «зеленых человечков» в Крыму, сгубивший не один десяток наших парней на Донбассе, спокойно приезжает, как в отпуск, в самый центр Украины. О его приезде на Кировоградщину «Цензору» рассказали соседи матери Вагнера. Корреспондент «УЦ» отправился в Смолино, узнать подробности на месте.

Родня

Дом, где живет мать Дмитрия Уткина, на улице Школьной – обычная пятиэтажка. Никаких домофонов и железных дверей на подъезде. Дверь квартиры Уткиной выглядит более чем скромно. Мать наемника, годовой бюджет компании которого составляет миллиарды (!) российских рублей, могла бы позволить себе двери круче (говорят, она очень скромна в быту). Самой матери сейчас в Смолино нет. Уехала к сыну в Россию еще в декабре. Как говорят соседи, она регулярно на некоторое время отправляется пожить у сына в Москве или Питере. Видимо, когда он сам находится там, потому что база наемнической структуры Вагнера расположена в Краснодарском крае.

О матери Вагнера окружающие отзываются вполне нормально. Да, она очень замкнутый и необщительный человек. Но вполне с нормальными взглядами и мировоззрением. То есть никогда георгиевскую ленточку не носила, «Путин приди» не кричала. Обычная украинская женщина. А сын? Просто она очень любит своего сына, не смешивая эти понятия – сын и страна. Желания навсегда переехать в Россию она не выказывает.

А у самого Вагнера, как поведали местные, есть дети в Смолино! Двое. Один рожден не в браке, с другой женщиной брак был недолговечным, дочь от него вроде как живет в России с отцом. Живущие в Смолино мать и ребенок Вагнера категорически не общаются с прессой, о Дмитрии Уткине и слышать не хотят.

А был ли Вагнер?

Главный вопрос, конечно же, звучит так: приезжал ли в Смолино в прошлом году Дмитрий Уткин? Корреспондент «УЦ» пообщался с несколькими соседями по подъезду и также другими соседями и был очень удивлен услышанным. Некоторые соседи, живущие этажом выше и ниже Уткиной, от журналиста «Украины-Центр» вообще впервые услыхали, что сын соседки, оказывается, террорист! Другие говорят, что «что-то типа такого когда-то слышали».

Удалось нам поговорить с соседом по площадке матери Уткина. Именно его цитировало издание «Цензор» в первую очередь. Это он автор сенсации «Был Уткин в прошлом году. Тепло было, лето было. Или, скорее, весна». Журналисту «УЦ» он рассказал: «Тепло было, лето было. Но только это не Дима приезжал, а его сестра, дочь Люды Уткиной». Только дочери-то у неё нет.

Ой, а сенсации, похоже, и нет… Не знаем, кому сосед говорил правду, – журналистам «Цензора» или «УЦ». Но факт в том, что сосед, мужчина лет восьмидесяти, говорит разное, он просто мог ошибаться. «Тепло было». Ну и так часто бывает – тебе сдается, что вот еще совсем недавно у друзей ребенок родился, а он уже в школу ходит. Мог ли дедушка ошибиться с годом? Мог.

Ни один из опрошенных нашей газетой жителей Смолино не подтвердил, что в прошлом году видел в поселке Вагнера. Продавщица из магазина, на которую ссылается уважаемое интернет-издание «Цензор» (она тоже якобы видела Вагнера в прошлом году) после всей этой истории с прессой наотрез отказывается обсуждать тему Уткиных. После появления в Интернете всей истории ей покоя не дают…

Украинское законодательство запрещает простым людям запрашивать информацию о перемещениях через границу других лиц, если они не являются родственниками. Но нам удалось раздобыть информацию, что Вагнер – Уткин таки приезжал в Украину, в Смолино, летом 2013 года он на поезде пересекал российско-украинскую границу, через пару дней вернулся назад, официально отмечен таможней и пограничниками. Тогда никакого криминала в этом не было. Вряд ли даже сам Дмитрий Уткин подозревал, что спустя каких-то полгода он будет захватывать здание Верховного Совета Крыма…

Так к какому выводу можно прийти? Мы живем в тяжелое, неспокойное, страшное время. Время, когда информации столько, что часто хотелось бы, чтобы ее было поменьше. Каждый день доводится читать, особенно в Интернете, что Путин умер, украинские войска уничтожили тысячу боевиков, Дональд Трамп купит Украину, в Индии забеременел мужчина и т.д. Все сложнее отличать правду от вымысла. К сожалению, журналистам все труднее искать и находить сенсации. Иногда для создания таковых они, скажем так… немного преувеличивают происходящее. Нескольких слов пожилого человека оказалось достаточно, чтобы десятки тысяч рук потянулись за валидолом.

И пусть бы это касалось только забеременевшего мужчины из Индии. Это хотя бы безобидно. Но подчас информация попадает в и так перевозбужденные мозги. Да и сколько уж можно нагнетать ситуацию? И без того страшно жить, и сводок с Донбасса хватает, чтобы раньше времени поседеть. А тут началась очередная волна истерии – «Террористы у нас под боком!», «Куда смотрят спецслужбы?!», «Путинские наемники шастают по Украине как у себя дома!», «Все пропало!».

Да кто ж он такой, этот Вагнер?

Статья была бы неполной без некоторых известных сведений о пресловутом Вагнере. Личность он засекреченная, на публике впервые появился в декабре прошлого года. Владимир Путин присвоил Дмитрию Уткину звание «Герой Отечества», они сфотографировались в Кремле. Вот что пишут о нем в различных изданиях:

«Подполковник запаса Дмитрий Уткин, 46 лет. Профессиональный военный, до 2013 года – командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой провальной экспедиции. С 2014 года – командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование «ЧВК Вагнера».

Известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта – но причуды командира не обсуждают.

Якобы убит в январе 2016 года под донецкой Озеряновкой, а на самом деле – жив и здоров. Сейчас находится либо в Сирии, либо в лагере подготовки в Молькино в Краснодарском крае.

Группа Вагнера – это самое бое­способное воинское формирование оккупационных войск РФ, организованное в виде официальной частной военной компании, куда принимаются на службу военнослужащие РФ. То есть легализованная террористическая группировка для выполнения «грязных» дел.

Вагнер получает самое современное вооружение. Например, бронеавтомобили «Выстрел», которые состоят на вооружении только российской армии, были переданы на Донбассе только одному этому отряду. РФ награждает уничтоженных боевиков Вагнера государственными наградами РФ, они получают все льготы как военнослужащие.

Влиятельное среди российских наемников издание «Спутник и погром», спонсируемое российскими спецслужбами, назвало Вагнера «полевой командир года».

По данным этого российского издания, именно ЧВК Вагнер ликвидировала в 2015-ом известных главарей террористов – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко. Среди жертв Вагнера называют десятки других боевиков. Всех наемников, которые оказывали сопротивление, уничтожали: особенную известность получила карательная операция по «зачистке» «ополченцев» Антрацита. Там Вагнер расстрелял более десяти боевиков, – в частности, были уничтожены и главари «ополчения» Антрацита – Вячеслав Пинежанин и Михаил Коваль».

В общем, отморозок еще тот. И лучше ему к нам не приезжать…

Геннадий Рыбченков, «УЦ», Смолино – Кропивницкий.