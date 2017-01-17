Такого снегопада давно не помнят здешние места

17.01.2017

Признаем – город выстоял очередную борьбу с большим снегом. Коллапса не было, все попадали на работу или в гости к родным на праздники, в понедельник дети отправились в школы. Главную снеговую нагрузку приняло на себя коммунальное предприятие «Универсал 2005», которое и чистило дороги областного центра. Поддержали техникой и людьми и ряд других городских предприятий – «Ятрань», «Эльворти», «Гидросила», «Зорянка», «Кировоградолия», «Радий», «Империя С», «Протеин – Продакшн», «Кировоградский строительный альянс», «Виктория Фелиз», «Кировоградский завод строительных материалов № 1». Но первую скрипку сыграло все же КП «Универсал 2005».





Корреспондент «УЦ» пообщался с Виктором Панишко, директором коммунального предприятия, а также с одним его совершенно уникальным работником, который в свои 70 лет каждую ночь чистил город!

- Летом город купил новый солидный грейдер. Оправдал он себя?

- Конечно. Но у нас большая проблема с грейдеристами. Нет училищ или ПТУ, где их готовили бы. Это очень тяжелая работа. Мне доводилось бывать пассажиром грейдера, после него легковая машина кажется игрушечной детской машинкой. Почти десять метров длины! Дефицит кадров для работы на такой технике все ощущают, насколько я знаю, в облавтодоре тоже проблема с грейдеристами. Немало грейдеристов из Украины, к примеру, едут работать в Польшу, там тоже дефицит. Работают за хорошую зарплату.

Поэтому таких специалистов, как Василий Митрофанович Мокренчук, мы любим и ценим. Ему 70 лет, он всю жизнь проработал грейдеристом. Ему не надо показывать пальцами, объяснять, где, что и как. Достаточно назвать улицы, обеспечить материалом, а он сам лучше всех знает, как убирать снег и посыпать. По качеству его работы никогда не было претензий, он все делает отлично.

Разве что усталость берет свое. Вот недавно он отработал шесть (шесть!) ночных смен подряд, плюс днями работал. Мало кто из молодых такое выдержит! Я эти дни сплю ночами два-три часа, но могу днем немного отдохнуть, хотя телефон разрывается, в такие дни я, наверное, самый популярный человек в городе. Так вот, я днем хотя бы в кабинете, а Митрофанович в кабине, на улице – и работает. А грейдер – это не седан комфортабельный, там другие условия. И смена не 8 часов, как у офисного работника, а пока не сделаешь дело!

- Сколько грейдер потребляет топлива?

- От нагрузки зависит. За смену 100-120 литров дизтоплива расходует.

- А летом грейдеры стоят?

- Летом они даже больше, чем зимой, задействованы. Зимой работа от снегопада к снегопаду, а летом постоянная профилировка дорог идет. В городе около 300 километров неасфальтированных дорог, заасфальтированных – примерно 200 километров. Все дороги без покрытия – фронт работ для грейдера. Другой техники для такой работы нет.

- Есть же другие технологии уборки снега, кроме как собрать, сдвинуть в сторону или нагрузить на самосвалы и вывезти. Есть, например, технология плавки снега за счет тепла от сточных вод.

- Эта технология не так и распространена в мире. Для нее нужна мощная ливневая система, способная выдержать повышенную нагрузку. В большинстве европейских городов ливневка древняя, и плавить снег просто нет физической возможности. У нас система советского образца, рассчитанная под другие объемы, под другое количество транспорта и т. д. У нас неэффективно было внедрять плавление.

Кое-где со снегом борются реагентами. Но заливать весь город реагентом было бы эффективно, но очень неэкологично. Реагенты потом уходят в почву, и мы оставили бы своим потомкам во всех смыслах выжженную землю.

Применяемый нами метод уборки снега наиболее щадящий для окружающей среды.

- Сколько единиц работает на уборке снега?

- Кроме грейдера, 6 тракторов, 6 поливомоечных машин, 2 автомобиля МАЗ и 3 погрузчика. Конечно, с техникой проблем хватает. Самая «молодая» бочка, поливомоечная машина, имеет возраст 25 лет.

Не хватает техники. Было бы здорово иметь еще шесть грузовиков МАЗ «Глобус», уборочно-подметальных. А с другой стороны – что им делать летом? Я бы не отказался еще от десятка тракторов МТЗ-82, но летом, опять же, они будут ржаветь.

Грубо говоря, вся эта техника нужна 15 дней ударной нагрузки в году. Мне кажется, что перетерпеть, переждать эти пятнадцать дней вполне можно, ничего страшного не случится. Да, есть трудности какие-то с проездом, но закупать кучу техники неэффективно ради двух недель. К тому же не забывайте, не каждая зима такая. Бывало по несколько лет подряд, что санки детей ржавели на балконе – не было снега нормального зимой!

Как директор, я с удовольствием взял бы еще техники. Но техника должна работать! Вот бы пару грейдеров еще не помешало, им и летом найдется работа.

Ажиотаж уже стих, мне кажется. Разве что в социальных сетях продолжается. Я принципиально не спорю, но сколько в «Фейсбуке» людей, абсолютно далеких, ничего не понимающих в работе коммунального хозяйства, но точно знающих, как победить снег! У нас все разбираются в политике, футболе и в том, как правильно убирать улицы. И хоть бы кто-то написал «если бы я был директором, то сделал бы так-то и так со снегом». Такого нет! Пишут «все пропало!», «катастрофа!», «дороги не посыпаются!». Извините, гляньте под ноги. Отчего снег такой грязный? От асфальта? Нет. Да потому что это смесь отсева и соли, которой мы посыпаем дороги!

И кто из наших критиков знает, что соль нормально работает до минус 6 градусов, максимум до минус 9, а если температура ниже, то эффекта от нее нет. Это не мы виноваты, это физика, законы природы.

Кстати, я раньше на вашу журналистскую братию обижался. Помню несколько зим подряд, когда все нас критикуют, и ни разу, ни разу ни один журналист даже не приехал на предприятие! Теперь уже лучше, даже по ночам корреспонденты снимают, как мы работаем. Хоть немного понимание есть, как наши люди работают! У нас на базе в лютые морозы снег не замерзает – потому что трафик такой, техника туда-сюда все время движется.





К разговору подключается грейдерист – ветеран Василий Митрофанович Мокренчук.

- Как вам удается по шесть ночей работать в такие холода, поделитесь секретом?

- Да нет никакого секрета. Работать надо, вот и все. Кто-то же должен делать эту работу.

- А молодежь не справляется?

- Нет. И не хочет молодежь работать на технике, хочет в теплых кабинетах сидеть и руководить.

- По сравнению с прошлыми годами, каков снег в этом году?

- Серьезный, скажу так. Теперь не часто такой снег бывает. Серьезный, да.

- Водители легковых авто вдоль дорог – для вас зло?

- Правильно сказали. Ну совсем у людей понимания нет. Я же для них дороги-то и чищу. Так нет, кидают машины, где попало. И главное, стоит мне на три минуты остановиться, так уже прямо впереди меня сразу несколько машин впихнется. Ну они что, не видят меня? Грейдер в десять метров длиной не замечают? Надо, чтобы полиция с ними боролась.

Полиция и спасатели помогают нам, но хотелось бы большей поддержки от людей.

Геннадий Рыбченков, фото Олега Шрамко, «УЦ».