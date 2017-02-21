Те, кто вышел из Дебалы

21.02.2017

18 февраля в Кропивницком, на площади Героев Майдана, собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память погибшей три года назад на улицах Киева Небесной сотни. Возложение цветов к импровизированному символическому памятнику, где раньше стоял Киров, панихида, слова выступавших, наполненные трагизмом документальные кадры событий трехлетней давности на большом экране – все возвращало нас в те тяжелые дни. Были все: и те, кто поддерживал революционный огонь в сердцах жителей областного центра, и те, кто готовил и бросал брусчатку на киевских улицах, и даже те, кто отправлял своих сотрудников на Антимайдан.





И только небольшая группа людей собралась в центре города по другому поводу… Ровно два года назад глава нашей страны торжественно объявил об окончании операции по организованному отводу войск из Дебальцево. И вот люди пришли на площадь, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто не смог «организованно» выйти из того ада. Встретиться с теми, кто прошел его сам и навсегда запомнил грохот ближнего разрыва и свист летящей в тебя мины…

После возложения цветов на площади боевые побратимы собрались помянуть тех, кто уже не может этого сделать. Познакомились с ребятами из других частей, оказалось, что воевали рядом и даже могли быть в одно время в одном месте. Серега из 93-й был и в аэропорту имени Сергея Прокофьева, и в Дебальцево побывал. Оказалось, что наша артиллерия «работала» и для его прикрытия. Приятно слышать благодарность от «киборга»: значит, хорошо «отработали».

Мы все помним… По официальным данным, непосредственно в районе Дебальцевского выступа в феврале 2015 года наши силы составляли около пяти тысяч военнослужащих. Им противостояли группировки врага общей численностью около 19 тысяч человек. Фактически противник имел преимущество по всем видам вооружения, в том числе по танкам – в 3 раза, по артиллерии – в 4 раза. А неофициально…

Наступление врага на Дебалу (так называют этот населенный пункт воины) началось в двадцатых числах января. Городок находился в глубине оккупированной территории и удерживался исключительно из-за своего транспортного значения: это важнейший железнодорожный узел Донецкой области. Единственную дорогу, соединяющую его с основными силами наших войск, волонтеры назвали дорогой жизни, а потом она стала дорогой смерти. И уже с 8 февраля за контроль над ней велись напряженные бои. Трасса эта простреливалась прямой наводкой. На 18-е, когда удерживать разрушенное Дебальцево уже не было смысла, сепары пообещали «зеленый коридор». Пошли по нему и попали под кинжальный огонь. Месиво, из которого выйти целым практически было нельзя. Кто-то молился, кто-то искал другие пути. Все всем помогали и освобождали место для 300-х на броне или любых колесах. Сами добирались пешком, ночью, без карт – на ощупь…

11-го февраля автор это текста тоже прошел этот путь. Наш небольшой караван из трех машин вывозил боекомплект и потерял две трети. Обошлось без жертв, но водитель Володя с тех пор празднует второй свой день рождения: взрыв полусотни загруженных в кузов снарядов стоил ему контузии, порванной барабанной перепонки и глубокой царапины на пальце правой руки. Если кто-то и рождается в рубашке, то мама родила Володю сразу в бронежилете!

Массовый отход (больше похожий на бегство из-за отсутствия связи, единого командования и еще множества причин) начался 15 февраля. Вот что рассказывал начмед 55-й артиллерийской бригады, позывной «Ник»:

«Приказ выходить получили от командования сектора вечером 15-го февраля. Быть в новой точке надо в 6 утра 16-го. А как быть, если ни одной машины целой?! Из четырех две слепили и поехали. Повезло – проскочили за какими-то танками. Те били с ходу по высот­кам справа и слева, вот сепары и прятались от огня, а на нас времени им не хватило».

И, опять же, по официальной информации, с 15-го по 18-е февраля наши войска потеряли погибшими, пропавшими без вести и ранеными более 200 человек.

Вася из 17-й танковой. Вышел из Дебалы утром 18 февраля. Двадцать два километра пешком. Их дошло 19 человек. От Санжаровки, от блокпоста «Валера» балочками да канавами выползали на Луганское – к нашим. Оказия произошла: по дороге пленного взяли! Ну, сначала танк его подбили (а заодно еще три других), а потом уж и взяли. А сепар тот интересным оказался. Он до вой­ны срочную службу служил в той же 17-й танковой бригаде. Вспомнил общих командиров! Пришла война – пошел за 300 баксов против своих же. И когда Вася из зенитки расхерачил тот танк, а потом вколол сепару свое обезболивающее, он все и рассказал, много интересного, да не печатного… Только вот официально (ох уж это противное слово!) того пленного не он брал. Оказалось, что это военная разведка «подсуетилась». Да и за танки подбитые вознаграждение обещанное «не получилось». Оказалось, что надо было не только танки подбивать, но и снимать это на видео, да еще и принести (!?) другие убедительные доказательства. Ну да Бог с ними, не ради этого мы там бывали…

Вадим Никитин, волонтер. Из Дебальцево выехал 7 февраля, в последний момент перед блокадой. Как обычно, возил на «передок» все самое нужное, а там – бесценное. Вспомнил, как ночью заблудился возле Дебалы. Вернее как заблудился: дорога – она одна, только под мостом фура груженая не проезжает. И даже колеса спустить думали, а толку? Не проходит все равно. До точки выгрузки километр-другой остался, а доехать никак! Тогда помог местный житель. На какой-то ну очень крутой машине не только помог развернуться, но и показал объездной путь к нужному месту. Люди, они разные бывают…

И уже под занавес узнали о событиях в Киеве, где снова палатки, снова драки с полицией… Мнение было единодушным: если здесь (там, где нет войны) начнется «замес», то там (где война) наступит полный… И вот тогда линия фронта пройдет по берегам Днепра. В лучшем случае…

Алексей Гора, «УЦ».