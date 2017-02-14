Теперь – о том?

14.02.2017

Практически после каждой публикации редакторской колонки хоть раз, но приходится слышать: «Не о том пишете! Есть вещи поострее да понужнее». Подобные упреки не всегда справедливы, но бывают случаи, о которых хочется рассказать сразу же.





Разговор с давним знакомым и постоянным читателем «УЦ», как вы уже поняли, начался со слов «Не о том ты пишешь!». А далее цитирую слегка причесанный монолог кировоградского предпринимателя, весьма малый бизнес которого, тем не менее, кормит его самого и еще 4 семьи (бухгалтера и трех работников):

- Вот ты пишешь, что безработные должны для того, чтобы получить пособие, отработать положенные часы на общественных работах. Приносить пользу городу. За деньги или бесплатно – я не понял. Но дело нужное, город можно сделать чище. Но есть вопрос: а деньги в казну кто станет зарабатывать?

Я считаю, мэры и депутаты должны все делать, чтобы люди создавали предприятия, новые рабочие места, кормили себя и других. А что на самом деле происходит? Есть фасад – это мэр, который реально многое пытается сделать в нашем запущенном городском хозяйстве. Мы же все видим. И как его дерьмом поливают отдельные «партийно обязанные» – тоже. Еще один фасад – «горячая линия». И еще один – центр административных услуг.

Фасады – как положено, современные, почти европейские. А за фасадом? А все то же, что и при «папередниках» Райковича и Табалова. Десятки чиновников и депутатов, от которых, по большому счету, зависят и возможность стабильной работы малого бизнеса, и наполнение вечно пустой городской казны.

Получить кусок земли у горсовета без серьезного лоббирования невозможно. Повторяю: невозможно! Кто лоббирует? Депутаты, конечно. Ну и чиновники, опять же, через депутатов. Можно попробовать обойтись без них, но тогда твое заявление будет лежать месяцами, а то и годами. Его тупо не будут ставить в повестку дня земельной комиссии или сессии. А могут отфутболить на «доопрацювання», и не раз. Мотивировка самая что ни на есть модная: не допустить дерибана! Ты скажешь: теперь же можно получить землю через аукцион. Ага, сейчас! Нужный вам участок втихую просто снимут с аукциона. И жалуйся кому хочешь!

Знаешь, о ком любят поговорить предприниматели? Есть такая контора – ГАСК. Их любимое занятие – по 4-5 раз отказывать в декларациях на начало строительства или ввод в эксплуатацию, причем каждый раз по другой причине. Уже сколько раз обещали их разогнать, реформировать, а им хоть бы хны. На днях, говорят, передали ГАСК в подчинение горсовету. Но люди там те же остались! А есть еще клерки из архитектуры – воду варят не хуже этих «гасконцев». Ты пошли в эти конторы журналиста в очередях посидеть – такого наслушается!

Еще одна тема – процентная ставка налога на землю. Все в ручном режиме: кому 12%, кому 6%, а кому и 3%. Каждому проценту можно подогнать нужное обоснование. Нет ответа только на один вопрос: кто заинтересован в наполнении городского бюджета?

А вот тебе верх глупости. Те счастливчики, кто прошел сессию, ждут свое решение 3 недели. Я выяснял почему. Оказывается, есть такая бумажка, в которой дублируются подписи тех, кто уже подписывал перед сессией проект решения. Это все занимает уйму времени у исполнителей и при этом абсолютно бессмысленно.

Понятно, и о безработных надо думать. Но почему эти гаски-хаски так работают, что нам, кроме как в безработные, и податься некуда? Это я не тебя спрашиваю, пусть Райкович и Табалов всю цепочку за фасадом сами пройдут, пусть разберутся, кто палки в колеса вставляет и казну пустой оставляет. Вот об этом вам писать надо, а не о Трампе c евровизами…

Ефим Мармер, «УЦ».