Точки холода

24.01.2017

В Украину пришли крещенские морозы. Пока одни окунаются в прорубь, другие замерзают в собственных квартирах.

Термометр в квартире Веры Павловны по ул. Соборной, 6, уже показывает 17 градусов. Но каких-то два дня назад температура не поднималась выше 14-ти.

- Мы спали в одежде, грелись, прислонившись к батареям. Одной рукой прислонилась – тепло, а по другой мурашки от холода бегают, – рассказывает Вера Павловна. Жаловаться на «горячую линию» решил ее внук после того, как проведал любимую бабушку в выходные вместе со своей семьей. В семье маленький ребенок (9 месяцев), его даже не раздевали.

Возможно, ситуацию как раз и спасло обращение обеспокоенного родственника, поскольку Вера Павловна не привыкла жаловаться на свою жизнь:

- В ЖЭК мы не обращались. Батареи у нас, конечно, старенькие, но мы сами их развоздушиваем, ведь живем с мужем на пятом этаже, квартира конечная. Два года назад сливали воду и чистили их, вода шла мутная, черная. Так что привыкли справляться сами.

В доме по ул. Соборной, 6 ее квартира стала не единственной точкой холода: пенсионерка указала нам на квартиру своей соседки со второго этажа, Галины. Но на вопросы корреспондента женщина отвечала лишь, что никуда не жаловалась, поскольку не может выйти из дому – болят ноги.

Еще одна точка холода образовалась на улице Нижней Пятихатской (пос. Горный). Жалоба на холодные батареи поступила от пенсионерки Галины Сергеевны, в квартире которой тепло исчезло на Рождество. Сначала женщина пожаловалась в родной ЖЭК, но, когда реакции на обращение не последовало, позвонила на «горячую линию».

- Сейчас в квартире уже тепло, – отметила она,– батареи были холодными всего два дня. Но за это время я так замерзла, что в конце концов заболела.

Женщина не знает, кто именно виноват – ЖЭК или тепловики. Но отметила, что после звонка в горсовет реакция была довольно быстрой. Вот только все это сказалось на ее здоровье. Чуть позже она связалась с корреспондентом еще раз и поделилась своими наблюдениями: оказывается, температура батарей в ее квартире почему-то меняется в течение суток – иногда они горячие, иногда – чуть теплые. У соседей Галины практически у всех либо автономки, либо пластиковые окна и утепленные стены.

- А я не могу себе позволить ни поменять окна, ни тем более поставить котел, – отметила она.

За жилой фонд поселка Горного отвечает ЖЭК №9.

Как сообщил нам руководитель «Горячей линии» городского головы Андрей Лейбенко, с начала 2017 года специалисты контактного центра получили четыре обращения от кировоградцев с жалобами на несоблюдение температурного режима в квартирах, подключенных к системе центрального отопления.

- Сейчас разгар отопительного сезона, тепло подается во все дома города, – отмечает он. – Поэтому проблемы с температурным режимом в квартирах могут возникать либо в результате аварий, либо в результате халатных действий работников ЖЭО. В случае аварий все понятно, это занимает, как правило, не более пары дней. В случае с ЖЭО все сложнее. Мы передали данные по всем поступившим обращениям в соответствующие конторы, но пока не получили ответов.

Скорее всего, на данный момент ответы уже получены. Радует то, что после весточки с «горячей линии» ЖЭО все-таки устраняют проблемы. Огорчает, что, если их не простимулировать из горисполкома, скорее всего, жалоба от жильца отправится в стол или мусорную корзину.

- К сожалению, мы все прекрасно знаем, как работают ЖЭКи. Если бы они работали как надо, уделяли достаточно внимания людям, вовремя устраняли проблемы, то необходимости в такой службе, как «горячая линия», не было бы, – отметил Лейбенко.

А самой «свежей» точкой холода на карте Кропивницкого стала… школа. В понедельник во время совещания с руководителями коммунальных предприятий начальник городского управления ЖКХ в Кропивницком Виктор Кухаренко рассказал, что в школе №19 средняя температура составляет около 14 градусов. При такой температуре проводить занятия нельзя. Причины возникновения столь обширной зоны холода пока устанавливаются.

Температурный режим нарушен не только в самой школе, но и в стоящих поблизости от нее многоэтажках. Это значит, что в той или иной степени от холода страдают несколько сотен человек. Данный микрорайон отапливается предприятием «Кировоградтепло».

Укргидрометцентр дает неутешительный прогноз на следующую неделю – после короткого относительно теплого периода нас снова ждут морозы. Это значит только одно – будут возникать новые точки холода. Если у вас в квартире температура не поднимается выше 16 градусов, это достаточное основание для обращения в ЖЭК, на предприятие, отапливающее ваш дом, или на «горячую линию». Главное – не молчите, надеясь перетерпеть. Иначе ваша квартира может превратиться в постоянную точку холода.

Виктория Барбанова, «УЦ».