У Киева длинные руки

Автор: Григорий

21.02.2017

Тут недавно в Москве жуткое дело приключилось. Парнишка в стрелковом клубе пальнул в инструктора ДОСААФ, сбежал и позднее был найден мертвым – утверждают, что самоубийство. Инструктор также скончался. И вдруг выплыло, что подросток то, оказывается, тот еще фрукт был. «Застреливший инструктора и позже покончивший с собой подросток разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор».» Но мало того, «молодой человек увлекался также идеями других радикальных националистических группировок.»

Ну ладно, если пацан кроме полузабытого уже Яроша с его испепеляющими визитками тащился по Олежке Тягнибоку и Димону Корчинскому, а ну как вдруг – по какому нибудь Лимонову али Баркашову?.. А в общем – оба варианта мутные… Если «чисто украинский» экстремизм то уж больно малохольный – укокошил какого-то инструктора и вместо в Кремль Путина искать – наложил на себя руки, а ежели Ярош с Лимоном в одной голове – то явная шизофрения…

Или опять врут…