Уволить невозможно?

24.01.2017

Валентина Прилипко, уволенная с должности директора школы №18 в июле 2016 года, восстановлена на работе через суд.

Формальной причиной увольнения одиозного директора стали заявления от родителей учеников школы: согласно одному из них, Прилипко обругала и грубо вытолкала за двери школы ученицу, пришедшую за танцевальным костюмом, согласно другому – из личных побуждений отказалась зачислить ребенка на подготовительные занятия. Такое поведение руководство Кировоградского городского управления образования сочло недопустимым.

Прилипко обратилась в суд с требованием восстановления в должности, а также выплаты компенсации за вынужденные прогулы (сумма составила более 45 тыс. грн) и морального ущерба, который заявительница оценила – ни много ни мало – в 90 тысяч гривен. Первое и второе требования суд удовлетворил полностью, а сумму морального ущерба сократил до 5 тысяч. Решение зачитывала судья Лилия Иванова. На решение судьи не повлиял даже пикет родителей, требующих не возвращать одиозную чиновницу в директорское кресло.

Проблемы вокруг учебно-воспитательного объединения №18 начались еще в конце 2014 года, когда Валентина Прилипко была назначена директором этой школы с легкой руки того же городского управления образования. До этого она в течение нескольких лет возглавляла департамент образования и науки Кировоградской ОГА. Пребывая на столь высокой должности, чиновница оказалась в эпицентре скандала, связанного с нецелевым использованием средств, выделявшихся областным советом на ремонты в интернатах (об этом скандале «УЦ» писала в №41 за 2008 год). В 2009 году Валентина Прилипко была уволена из департамента образования, ее место заняла Эльза Лещенко.

Конфликт между частью педколлектива 18-й школы и родителями вспыхнул практически сразу после назначения Прилипко директором. На базе школы репетирует один из лучших детских танцевальных коллективов города – ансамбль «Надія». Родители детей, занимающихся в ансамбле, стали массово жаловаться на притеснения со стороны нового директора: по их словам, Прилипко пыталась взять под контроль денежный фонд ансамбля, за счет которого шились костюмы для танцев и организовывались поездки. Сама же Прилипко объясняла свои действия необходимостью следовать букве закона и притязаниями руководителей ансамбля Татьяны Мутновой и Андрея Герасименко на актовый зал школы. После вмешательства заместителей городского головы ситуация на некоторое время стабилизировалась.

С новой силой конфликт вокруг «Надії»разгорелся осенью 2015 года, и разнимать его участников пришлось уже новому городскому голове Андрею Райковичу. После череды бесед с родителями, чиновниками городского управления образования и самой Прилипко Райкович поставил ультиматум: либо директор находит взаимопонимание с родителями и художественными руководителями «Надії», либо она будет уволена. В середине прошлого года ультиматум был приведен в действие.

Родители учащихся 18-й школы были шокированы решением суда первой инстанции, согласно которому Прилипко не только восстанавливается в должности, но и получает в качестве компенсации 50 тысяч гривен (эти средства придется выплатить из городского бюджета). Представители же от управления образования готовятся к дальнейшим тяжбам – они намерены подавать апелляцию. История далека от завершения.

Виктория Барбанова, «УЦ», фото с сайта «Рідний край».