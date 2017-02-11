В копилку маразмов

Автор: Берлин

11.02.2017

Человек заболевает, идет в больницу, ему делают операцию. Получает документы, идет в МСЭК получать инвалидность. А там ему говорят – иди, дорогой, назад в свою больницу и пусть там тебе эпикриз перепишут, чтобы он был не на этой клятой кацапской мове, а на нашей, соловьиной.

То есть еще вчера все прекрасно понимали по-русски, а сегодня вдруг позабыли. У меня к организаторам этой гениальной реформы есть пара вопросов. Вы не хотите попробовать начинать не с конца – с принимающей стороны, получающей документы, а с начала – со стороны, документы выдающей? Вы не могли бы объяснить, почему за вашу жопорукость должны отвечать не разжиревшие долб&#%ы-чиновники и не депутаты-пид&#%сы, прогуливающие свою работу, а врачи, вынужденные выполнять двойную бумажную работу и пациенты, курсирующие между больницами и – не самые здоровые люди! – выстаивающие многократные очереди? И вот мне интересно – а хирурга-виртуоза, не способного на сегодняшний день выписать эпикриз на украинском, вы 1. уволите и замените на молодого, но умеющего правильно ставить «г» и «ґ» ; 2. заставите пройти срочные курсы украинского за его счет; 3. наймете ему репетитора по языку, взяв немного денюшки из своей зарплаты?