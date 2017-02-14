В шубе и наоборот Автор: Григорий 14.02.2017

14.02.2017 Одна женщина буквально восприняла модный рекламный лозунг «купи шубу, или пойду голой» и умерла от воспаления легких. Другая женщина решила посоветоваться в фейсбуке, насколько действенна угроза пойти голой если муж не купит шубу. Ей все друзья сказали что поможет стопудово, а сами пообещали мужу по 100 баксов, если он шубу не купит. Очень хотели увидеть эту женщину голой, такая она была красивая. В результате женщина осталась без шубы, потому что муж на полученные деньги купил мерседес.