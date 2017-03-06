Весенние трансферы, или Долгая дорога в «ширку»

06.03.2017

Кировоградщина – в ожидании масштабной перезагрузки власти в местных советах, к которой неминуемо приведут уже начавшиеся перестановки в Киеве. В результате не столь многочисленные радикалы Ляшко могут «подвинуть» на руководящих постах представителей других условно оппозиционных партий, в первую очередь – «Батькивщины».

На кону могут оказаться прежде всего ключевые посты в областном и других советах, а вслед за ними – в комиссиях, исполкомах, управлениях, департаментах, коммунальных предприятиях…

Солидарность

с «Солидарностью»

В конце февраля три фракции Верховной Рады – коалиционные БПП, «Народный фронт» и Радикальная партия Олега Ляшко провели заседание так называемого национального круглого стола «Единство ради победы» и подписали в итоге интересный документ, который журналисты окрестили «декларацией о солидарности». Речь в ней идет о приверженности принципам Революции Достоинства, готовности отбросить мелкие политические противоречия и объединиться вокруг общих ценностей.

Там еще много разного, например, о том, что политическая разрозненность украинских элит в прошлом уже приводила к потере государственности и утверждению на нашей территории авторитарных и тоталитарных режимов, о сегодняшних попытках России перессорить украинские элиты и так далее. Но все это, так сказать, лирика. По сути же документ, подписанный в том числе Олегом Ляшко, руководителем парламентской фракции «Народного фронта» и представителем Президента в Верховной Раде – без пяти минут новое коалиционное соглашение. Его подписание говорит о том, что Президент Петр Порошенко настроен стабилизировать парламент, укрепить позиции государственной власти в стране и снизить политические риски.

То, что радикалы в последнее время активно голосуют за важные для власти законопроекты, в том числе – бюджетные, отмечено всеми и каждым. В СМИ заговорили уже о конкретных должностях, которые вот-вот могут получить «ляшковцы» в обмен на вхождение в действующую или новую коалицию, которую якобы могут создать в течение пары-тройки месяцев. Писали со ссылками на информацию из «близких к минеральным» источников даже о том, что Ляшко могут в результате отдать пост спикера парламента. Или вице-премьера в обновленном правительстве во главе с Юрием Луценко или Степаном Кубивым. Или что в РПЛ хотят должность министра инфраструктуры. А ее лидер тем временем уже официально озвучивал условия вхождения партии в новое большинство…

Показательна и реакция «Батькивщины», долгое время соревнующейся с недавними партнерами – «Самопомощью» и той же РПЛ – за звание «главной» оппозиционной политсилы в стране и с аппетитом ждущей досрочных парламентских выборов. Сама возможность их проведения в случае создания нового большинства или усиления старого «штыками» радикалов множится на ноль.

Ближе к телу

Партийно-политические тело­движения в столице неминуемо приводят к изменениям на местах. А в теперешние неспокойные времена, когда вполне предвыборная агитация круглый год не покидает рекламные площади на улицах наших городов и сел, – тем быстрее.

И раз уж в Верховной Раде наклевывается новое объединение, а «Народного фронта» в местных советах нет, значит, именно радикалы вскоре смогут претендовать здесь на значительное усиление позиций. После того, конечно, как сверху по партийной линии будет спущена команда вступать в местные коалиции. Конкретное содержание перемен будет зависеть, по большому счету, от того, насколько высоко лояльность «новых старых» партнеров оценят в столичной АП и местной ОГА.

К примеру, если Олег Ляшко вполне может претендовать на спикерское кресло в Киеве, то почему Михаилу Бевзенко, возглавляющему фракцию радикалов в Кировоградском областном совете, не заменить, к примеру, представителя «Свободы», подследственного Игоря Степуру, на посту заместителя ее председателя? На прошлой неделе в областной центр как раз приезжал лидер РПЛ, которого здесь в последний раз видели, наверное, перед прошлыми, а то и позапрошлыми выборами. И вряд ли Ляшко приезжал только для того, чтобы посмотреть завод и поздравить женщин с наступающим праздником.

Собственно, кресло не только под заместителем, но и под главой обл­совета уже не выглядит слишком устойчивым. Ведь, учитывая, что абсолютное большинство решений совет принимает с подачи обладминистрации, представляющей президентскую ветвь власти в регионе, вполне логичным на этапе президентского усиления «по вертикали» было бы устранение от его руководства представителей оппозиционных политсил. Таковой уже давно является некогда коалиционная «Батькивщина», которую представляет сегодняшний председатель облсовета Александр Черноиваненко и которая на государственном уровне снова выступает с наиболее резкой критикой действующей власти. А тут такой повод.

К слову, тот же Ляшко в эфире канала «Кировоград» не упустил повода бросить камень в коллегу-оппозиционера, заявив дословно, что «Тимошенко и ложь – родные сестры-близнецы» и «все, что говорит Тимошенко, – это ложь». Ранее, напомним, выходец из нашего областного центра, нардеп-радикал Дмитрий Линько с трибуны ВРУ призывал лишить лидера «Батькивщины» украинского гражданства.

Возвратимся к теме «бочки варенья и корзины печенья». Помимо мест в президиуме сессионного зала, есть и другие интересные позиции, которыми могут заинтересовать коалициантов из РПЛ – в первую очередь в постоянных депутатских комиссиях. К примеру, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ее сегодня возглавляет представитель «Батькивщины» Юрий Кайдаш. У радикалов там уже есть свой человек, Сергей Ратенко из Александрии – традиционной кузницы кадров для областной власти в течение многих лет. Тридцатилетний Роман Тимуш из Гайворона, на момент избрания – помощник народного депутата Олега Ляшко, мог бы внести свежую струю, например, в работу комиссии по вопросам образования, которую сейчас возглавляет директор «Радио больших дорог» Любовь Мороз из оппозиционной же «Самопомощи».

Последняя вообще оказалась в сложной ситуации, когда правило «враг моего врага – мой друг» не работает. С одной стороны – партии Садового и Тимошенко топчут одно электоральное поле и являются прямыми конкурентами на любых выборах, с другой – ни одна сегодня не может дружить с властью против другой. Слишком далеко зашли обе. Хотя, если снова начнут пускать в Украину вагоны с углем и по вопросу блокады будет найден какой-то легальный компромисс, принято какое-то законодательство на переходный период, например, то «Самопомощь» вполне сможет направить свои стопы вслед за Ляшко и компанией. И мы увидим еще более дивные перемены, в том числе кадровые, на самых разных уровнях.

Тем временем «зачистка» на Кировоградщине, похоже, уже началась. 24 февраля Новоархангельский районный совет большинством голосов выразил недоверие главе районной администрации, представителю «Батькивщины» Сергею Васильченко. Вопрос был инициирован Торговицким сельсоветом в связи с махинациями с землей, которые якобы были допущены чиновником…

Юля + Юрий =?

Помимо собственно областного совета, в регионе есть еще немало всего, в том числе должности в коммунальных предприятиях. Например, сейчас тот же Михаил Бевзенко из РПЛ уже работает в структуре ОКПП «Днепр-Кировоград», а руководит им Роман Илык, которого считали близким к «Батькивщине».

Дальше – горсовет областного центра, здесь цементирование власти за счет сближения с Радикальной партией тоже чревато интересными историями. Прекрасно вписался бы в должность главы земельной комиссии Михаил Демченко, бескомпромиссный борец с незаконной застройкой, захватом береговых линий и т.п. На заседания под его председательством журналисты сбегались бы, как на горячие пирожки, – это был бы еженедельный «хэппенинг» с сенсациями, скандалами и курьезами.

Экс-кандидат в городские головы Рафаэль Санасарян тоже не зря стажировку в управлении собственности проходил в свое время. А у Сергея Бойко уже есть опыт работы секретарем совета… В отношении всех потенциально «разменных» постов и должностей можно делать конкретные прогнозы, для которых не хватит места в пяти газетах. Но суть и логика процессов, которые уже могут быть запущены, ясны и на тех, что уже приведены.

Ясно и то, что при закреплении описанных «центростремительных» тенденций в украинском политикуме «Батькивщина» Юлии Тимошенко может остаться за пределами новых официальных или фактических структур наедине с «Оппозиционным блоком» Юрия Бойко. Слухи о якобы имеющихся между этими двумя политическими силами договоренностях ходят уже давно – их объединяет общее желание пойти на досрочные выборы сейчас, на очередном гребне протестных настроений, подогреваемых в том числе и искусственно. Помните акции «вкладчиков», которые не могли назвать свой банк, на улицах Киева?

Возможность взаимовыгодного сближения этих двух, казалось бы, абсолютных противоположностей уже была, к слову, доказана на конкретном примере в нашей области. Еще в марте прошлого года «Батькивщина» в городском совете Александрии расколола избранное демократическое большинство, де-факто объединившись с «Оппозиционным блоком», поддерживающим городского голову, экс-регионала Степана Цапюка. Возможно, вскоре мы, наконец, станем свидетелями создания пресловутой широкой коалиции, той самой «ширки», о которой много говорят с середины 2000-х, и больше других, наверное – Юлия Тимошенко, но вживую никто пока не видел…

Андрей Трубачев, «УЦ».