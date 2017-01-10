Вездеход для АТО или «грев» для чиновника?

10.01.2017

Списанный автомобиль, заинтересованность в котором для нужд АТО проявляли военные, продан районной чиновницей «налево» за 17 тысяч гривен, утверждает волонтер. Ажиотаж поднят на уровне личных отношений и сплетен, говорит непосредственный руководитель упомянутой чиновницы.

Поскольку решение этого уравнения без единой неизвестной правоохранители Кировоградщины безуспешно ищут уже четвертый месяц, мы озвучиваем версии участников и причастных.

Фермер из Устиновки Гоча Мдзинарашвили – уроженец Грузии, но живет в Украине почти 30 последних лет. Волонтер, участник боевых действий, в прошлом году награжден медалью «За достоинство и патриотизм». Еще осенью 2015 года он обратился к главе администрации района с просьбой передать два неисправных автомобиля, чтобы восстановить их для нужд воинов АТО.

- У нас есть зарегистрированный фонд помощи бойцам АТО. Предложили передать на этот фонд, чтобы документально это все было оформлено. Мы уже там отрихтуем, сделаем эти машины и отправим «туда», – рассказывает волонтер. – Собрали документы, написали все, что надо, все, что они потребовали, вынесли на сессию районного совета (Мдзинарашвили является его депутатом. – Авт.), и депутаты решили нам передать. Машин было две – «Нива» и УАЗ. «Нива» совсем конченная, я до сих пор не могу ее до ума довести – ни коробки, ни мотора… А УАЗик 469-й, легковой, был почти в нормальном состоянии. Нужно было поставить аккумулятор, один амортизатор, дворники, залить бензин и уехать. «Ниву» нам передали, а с УАЗом что-то тормознулось – тянули целый год. Вроде все не против, а как сделать – не знали… Они потом не захотели передавать фонду, давайте, мол, передадим прямо военным. Так давайте – мне еще проще.

На тот момент машина числилась в управлении агропромышленного развития РГА, которое возглавляет Светлана Ульянкина. Когда наш собеседник приехал в очередной раз вместе с начальником управления военной контрразведки и заместителем начальника автослужбы 3-го полка спецназа, по его словам, УАЗ был уже списан. Теперь с передачей вообще не должно было возникнуть проблем. Но они появились.

- Зашли к начальнику сельхоз­управления, а она нам заявляет, что машины уже нет, – утверждает Мдзинарашвили. – Как нет, почему нет? Я, говорит, ее сдала в металлолом. Это казенное имущество – нужны техническая, товароведческая экспертизы, оценка, нужно найти фирму, которая с лицензией, оформление всех этих документов, и деньги должны зайти на счет. Всего этого нет.

По словам волонтера, пока чиновница в течение двух часов выясняла, где именно находится теперь автомобиль, ему удалось сделать это по своим каналам.

– У нас инкубаторная станция, боксы стоят, эти боксы арендует какой-то молокозавод, – рассказывает Мдзинарашвили. – Залетаем туда – стоит УАЗ, и на наших глазах из него уже вытягивают мотор. То есть она дала команду разобрать его и два часа нас продержала, чтобы потом показать пустую машину. Уже успели снять коробку, вытянуть сиденья, фары… Что оставалось делать? Вызываем полицию, они все это дело описывают, так как машину забрать уже никуда нельзя, и передают на ответственное хранение хозяину этих боксов. А хозяин этих боксов заявил: это моя машина, я ее купил. Где купил, у кого? Покажи документы! Нету.

Фамилия хозяина, скорее всего, фигурирует в материалах уголовного производства, начатого по написанному тут же заявлению в полицию. Более того, Мдзинарашвили утверждает, что этот человек, когда понял, куда предназначалась эта машина, заявил, что руководитель управления сама позвонила ему и предложила купить УАЗ за 17 тысяч гривен. Он и купил, мол. Более того, упомянутый ею ранее приемщик металлолома, по словам нашего собеседника, якобы говорил, что Ульянкина, после того как начался скандал, просила его задним числом оформить документы о сдаче автомобиля в металлолом через фирму, с которой он работает. Все эти утверждения, по идее, должно подтвердить или опровергнуть следствие. Но и с ним, похоже, начали происходить странные вещи.

- Мне сказали: пришел прокурор, забрал это дело (из райотдела полиции. – Авт.) и куда-то увез, вроде как областная прокуратура вытребовала, – говорит волонтер. – Но таких данных у меня нет, мы оттуда никакой информации не смогли получить. В ЕГРДР дело внесли 21 сентября. И тут у меня буквально пару дней назад (разговор состоялся накануне Нового года. – Авт.) появляется информация о том, что из прокуратуры дело обратно привезли в райотдел. Без всяких указаний. У меня создается впечатление, что они просто это все продержали у себя для того, чтобы подтасовать документы, заполнить все «щели» в процедуре списания.

Тем временем Светлана Ульянкина (на фото на фоне злополучного УАЗа) в комментарии одному из местных интернет-изданий заявила, что никаких денег не получала, а УАЗ в любом случае должен был пойти на лом, – такова процедура в отношении списанной техники.

- Несколько лет назад Гоча Мдзинарашвили распахал 100 гектаров заповедных земель, уничтожив растения, внесенные в Красную Книгу. Мы подали на него в суд и выиграли его, – в частности, утверждает Ульянкина.

В свое время интернет-издание «Наші гроші» сообщало о ходе судебных перипетий вокруг «Агрофирмы «Центр»» и земель ботанического заказника «Садківський степ». В частности, упоминалось решение 2012 года, которым фирму обязали освободить участок и заплатить штраф в размере почти 2 миллиона гривен. Правда, в той же публикации речь шла и о другом судебном вердикте, которым опровергнута причастность директора агрофирмы, которым является как раз Гоча Мдзинарашвили, к распахиванию земель заказника.

Председатель Устиновской РГА Ольга Анисимова-Шило, в свою очередь, утверждает, что в отношении Ульянкиной было проведено внутреннее расследование, которое, впрочем, не выявило никаких нарушений инструкций с ее стороны.

- Оснований для того, чтобы осуществлять какое-то административное влияние на нее, у меня пока нет. Ждем выводов правоохранительных органов, если они найдут какое-то нарушение, будем реагировать, конечно… Тут больше ажиотаж поднят на уровне личных отношений, разных сплетен. Базар, в общем, развели такой, – говорит глава администрации.

По ее словам, автомобиль, переданный на ответственное хранение, стоит в том состоянии, в котором и был. Никаких официальных документов от третьего полка пока нет, также подчеркивает Анисимова-Шило.

- Военная часть проявляет интерес к нему устно, – утверждает она. – Я просила: пишите обращение о том, что вы готовы принять в таком состоянии автомобиль, после завершения всех процедур примем решение вам передать. Но на уровне только разговоров все и остановилось… «В никуда» я ж его не дену. Пока – это уже несколько месяцев продолжается – они не выявили желания.

Очевидно, спецназовцам есть чем заняться, помимо участия в откровенно «мутной» и вполне позорной истории со списанным вездеходом. С другой стороны, раз чиновник не отрицает их заинтересованности и самого факта переговоров, совершенно неясно, почему другой чиновник, прямо подчиненный первому, решил, что, кроме сдачи на лом, иной судьбы автомобилю не положено. И тем более – почему, в таком случае, списанный УАЗ оказался не на металлобазе, а в арендованном неким Пашей боксе.

Ответов на все эти вопросы с нетерпением ждем от органов правопорядка, которым в этом деле, по мнению автора этих строк, всего-то нужно было отобрать показания у двух-трех упомянутых человек и свести их «до кучи». Ждем ответов не только мы, но и центральные СМИ, которых тоже заинтересовала эта «странная» история.

Андрей Трубачев, «УЦ».